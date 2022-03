Dernières innovations et tendances du marché des otoscopes pour stimuler la croissance en 2022-2029

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

Le marché mondial des otoscopes devrait augmenter à un TCAC stable de 4,23 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation des problèmes auditifs chez les personnes âgées est le principal facteur de croissance de ce marché.

Analyse concurrentielle : marché mondial des otoscopes

Le marché mondial des otoscopes est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché des otoscopes pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des otoscopes

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des otoscopes sont 3M, Welch Allyn, Honeywell International Inc., Medline Industries, Inc., Sklar Surgical Instruments, AMD Global Telemedicine, Inc., Cellscope, AnMo Electronics Corporation, MedRx, INVENTIS SRL , Zumax Medical Co., Ltd., Rudolf Riester GmbH, HONSUN, Luxamed-Medizintechnik, Heine Optotechnik.

Marché mondial des otoscopes par type (type mural, type portable), utilisateur final (hôpitaux, cliniques ORL), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur 2026

Définition du marché: marché mondial des otoscopes

Les dispositifs médicaux utilisés pour regarder dans les oreilles sont appelés otoscopes, également appelés auriscopes. Il est généralement utilisé pour diagnostiquer des anomalies pouvant affecter l’oreille. Ils sont généralement constitués de trois parties – têtes où se trouvent l’ampoule et la lentille grossissante de faible puissance, la poignée est utilisée pour saisir l’appareil et le cône est celui qui est inséré dans le conduit auditif. L’eczéma de l’oreille, l’otite moyenne, la tympanosclérose et la perforation sont quelques-unes des conditions qui peuvent être diagnostiquées à l’aide de cet appareil.

Facteurs de marché:

L’augmentation des problèmes d’oreille parmi la population âgée est le moteur du marché.

Contraintes du marché :

Le prix élevé de l’appareil est le principal facteur limitant le marché.

L’inconfort causé pendant la procédure est un facteur majeur qui freine la croissance de ce marché.

Développements clés sur le marché :

En juillet 2017, hearX Group a annoncé le lancement du premier otoscope de diagnostic pour smartphone au monde. Il s’agit d’un otoscope à grossissement de haute qualité qui sera connecté à un smartphone qui disposera de l’application hearScope.

En septembre 2016, Gurin a annoncé le lancement de l’otoscope pour l’infection de l’oreille qui sera très utile pour les personnes âgées. Il fournira une vue claire à l’intérieur de l’oreille, car il a une lumière halogène de bonne qualité et de longue durée.

