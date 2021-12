Dernières innovations et tendances du marché des bombes aérosols 2021-2028 | Conteneur CCL, BALL CORPORATION, Crown, WestRock Company, Ardagh Group SA

Le rapport de recherche sur le marché mondial des bombes aérosols guide l’organisation pour obtenir des informations vitales sur les concurrents, les changements économiques, les données démographiques, les tendances actuelles du marché et les caractéristiques de dépenses des clients. Ce rapport marketing fournit des solutions de recherche du monde réel pour chaque secteur industriel, ainsi qu’une collecte méticuleuse de données provenant de sources non publiques afin de mieux fournir aux entreprises les informations dont elles ont le plus besoin. Le rapport couvre la portée, la taille, la disposition et la croissance de l’industrie, y compris les sensibilités clés et les facteurs de succès.

Le marché des aérosols augmentera à un taux de 3,70 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le vieillissement de la population croissante est un facteur essentiel du marché des aérosols. Les bombes aérosols sont un type de produit d’emballage qui implique l’utilisation de propulseurs avec le mélange de produits ou le contenu de l’emballage tels que des déodorants, des revêtements, des peintures qui créent une suspension de mélange et donnent ainsi naissance à des particules d’aérosol dans le produit d’emballage. Ces conteneurs sont principalement tenus à la main et protègent le contenu de l’emballage des conditions extérieures telles que la chaleur, la protection contre la contamination.

Certaines des principales entreprises qui influencent ce marché sont : CCL Container, BALL CORPORATION, Crown, WestRock Company, Ardagh Group SA, Nampak Ltd., DS Containers, Colep UK Ltd, BWAY Corporation, Exal Corporation, Impress Group, Arminak & Associates LLC. , Bharat Containers, Aero-pack Industries Inc., ALUCON Public Company Limited, ARYUM Metal Tup Imalat ve San. Dis. Tic. AS, Euroasia et Hindustan Tin Works Ltd. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

L’augmentation du revenu disponible, les changements dans les modes de vie des consommateurs, la présentation et la différenciation des produits sont le principal facteur d’escalade de la croissance du marché, ainsi que la croissance croissante de l’industrie des soins personnels et des cosmétiques en raison de l’adoption croissante des produits de beauté par la population, sensibilisation croissante aux alternatives d’emballage respectueuses de l’environnement, augmentation rapide de la demande de bombes aérosol dans les pays en développement d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine, demande croissante de produits portables faciles à utiliser à utiliser dans les sprays ménagers et demande croissante de produits tels que les anti-moustiques, les insectes les sprays et les nettoyants pour meubles sont les principaux facteurs, entre autres, qui propulsent la croissance du marché des aérosols. De plus, la modernisation croissante et les progrès technologiques croissants dans les machines d’emballage et les activités de recherche et développement croissantes sur le marché créeront de nouvelles opportunités pour le marché des bombes aérosols au cours de la période de prévision 2021-2028.

Tendances clés du marché des bombes aérosols :

– Le rapport identifie, détermine et prévoit les segments du marché mondial des aérosols en fonction de leur type, sous-type, technologie utilisée, applications, utilisateurs finaux et régions.

– Industry to Industry détient la plus grande part du marché des bombes aérosols

– Il examine les micro-marchés en fonction de leurs tendances de croissance, de leurs modèles de développement, de leurs perspectives d’avenir et de leur contribution au marché global.

– La demande régionale/géographique devrait stimuler la croissance

– Adoption croissante des segments de marché dans cette croissance

– Amérique du Nord, l’Europe devrait connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision

– Il étudie les développements concurrentiels tels que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions (M&A), les activités de recherche et développement (R&D), les développements de produits et les expansions sur le marché mondial des aérosols.

Rapport détaillé sur le marché des bombes aérosols : public cible

Fabricants de bombes aérosols

Fournisseurs et utilisateurs finaux en aval

Commerçants, distributeurs et revendeurs de bombes aérosols

Associations de l’industrie des bombes aérosols et organismes de recherche

Chefs de produits, administrateur de l’industrie des bombes aérosols, cadres de niveau C des industries

Etudes de marché et cabinets de conseil

Réalise la segmentation globale du marché des aérosols :

Par type de produit (collé, mur droit, façonné),

Type d’emballage (canettes, bouteilles, bouteilles, autres),

Type de matériau (fer blanc, aluminium, acier, verre, verre enduit, plastique, autres),

Type de propulseur (Propulseur à gaz liquéfié, Propulseur à gaz comprimé),

Capacité (<100 ml, 100-250 ml, 251-500 ml, > 500 ml), utilisateur final (soins personnels, soins à domicile, soins de santé, automobile, autres),

Régions couvertes par le rapport sur le marché des bombes aérosols 2021 :

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗼𝗳 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗- 𝟭𝟵: –

Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 depuis décembre 2019, a eu un effet majeur sur la croissance du marché mondial des bombes aérosols, en raison de l’indisponibilité du travail manuel requis et des règles de voyage strictes dans le monde, qui ont restreint la circulation des matières premières et des produits finis. . De plus, la fermeture soudaine des entreprises et les lois sur la distanciation sociale ont également affecté le travail dans le secteur manufacturier, ce qui a à son tour affecté le marché mondial des aérosols.

Table des matières couvertes dans ce rapport sur le marché des bombes aérosols :

1 Liste des tableaux et figures

2 Présentations

3 points clés à retenir

4 Paysage du marché

5 Marché mondial des bombes aérosols et dynamique clé de l’industrie

6 Aperçu, prévisions et analyse du marché des bombes aérosols

7 Analyse globale du marché des bombes aérosols par solutions

8 Analyse globale du marché des bombes aérosols par services

9 Analyse globale du marché des bombes aérosols par secteur vertical

10 Analyse géographique du marché mondial des bombes aérosols

11 Paysage de l’industrie

12 Paysage concurrentiel

13 Marché des bombes aérosols, profils d’entreprises clés

14 Annexe

