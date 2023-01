Dernières innovations du marché des plaquettes de carbure de silicium, tendances à venir, principales entreprises, croissance, analyse régionale et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié une recherche commerciale complète sur le » marché mondial des plaquettes de carbure de silicium » comprenant des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies de marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Le rapport d’étude de marché sur les plaquettes de carbure de silicium fournit des informations essentielles sur le marché et le paysage commercial. Il suggère comment l’entreprise est perçue par les clients cibles et les clients que l’on souhaite atteindre. Le rapport aide à comprendre comment se connecter avec les clients, comment se comparer à la concurrence et comment planifier les prochaines étapes. Il joue un rôle important dans le processus de développement de produits et de services, de leur mise sur le marché et de leur commercialisation auprès des consommateurs. Pour de nombreuses entreprises, le rapport sur le marché des plaquettes de carbure de silicium agit comme un élément clé dans le développement de la stratégie marketing en fournissant une base factuelle pour estimer les ventes et la rentabilité.

Le marché mondial des plaquettes de carbure de silicium devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 22,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 4 385 550,41 mille USD d’ici 2029.

Analyse du marché des plaquettes de carbure de silicium:

Ce rapport sur le marché des plaquettes de carbure de silicium fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Principaux acteurs clés du marché Plaquettes de carbure de silicium:

WOLFSPEED, INC.

II-VI Incorporé

MTI Corporation

CTEC Solar Energy Holdings Co., Ltd.

Éléments américains

STMicroelectronics

TankeBlue CO., LTD.

Synlight

Matériaux SICC Co., Ltd

PI-KEM Limitée

Entégris

SHOWA DENKO KK

Atecom Technology Co., Ltd

Technologies latentes

ROHM CO., LTD.

Fuji Electric Co., Ltd.

Mitsubishi Electric Corporation

Texas Instruments Incorporé

Infineon Technologies SA

SEMIKRON

Développement récent :

En janvier 2021, WOLFSPEED, INC. a annoncé le lancement de Wolfspeed Modules de puissance WolfPACK . Avec ce nouveau produit, la société a amélioré l’efficacité des marchés de la recharge rapide des véhicules électriques et de l’énergie solaire. Les nouveaux modules ont fourni une efficacité maximale dans des packages faciles à utiliser qui ont permis aux concepteurs d’augmenter considérablement l’efficacité et les performances avec des systèmes d’alimentation plus petits et plus évolutifs.

En juillet 2021, American Elements a parrainé un événement, « An Advanced Material Show », au Royaume-Uni, auquel tous les leaders de l’industrie des cellules de batterie, de l’électrification des véhicules et de l’exposition des systèmes ont participé pour générer des prospects et établir de nouvelles relations commerciales. Cet événement organisé par l’entreprise les a aidés à créer une notoriété de marque et à accroître leur activité en générant de nouveaux prospects et relations commerciales.

Segmentation globale du marché Plaquettes de carbure de silicium :

Sur la base de la taille des tranches, le marché des tranches de carbure de silicium est segmenté en 2 pouces, 4 pouces et 6 pouces et plus. En 2022, le segment 4 pouces devrait dominer le marché car il est très utilisé pour la fabrication de dispositifs à très haute tension et à haute puissance tels que des diodes, des transistors de puissance et des dispositifs à micro-ondes à haute puissance. De plus, le carbure de silicium est largement utilisé pour les applications MMIC haute puissance.

Sur la base du dispositif, le marché des plaquettes de carbure de silicium est segmenté en dispositifs discrets SiC et en puce nue SiC . En 2022, le segment des dispositifs discrets SiC devrait dominer le marché, car les dispositifs d’alimentation à base de SiC ont une vitesse de commutation plus rapide, des tensions plus élevées, des résistances parasites plus faibles, une taille plus petite et moins de refroidissement est nécessaire en raison de la capacité à haute température. De plus, des dispositifs à base de carbure de silicium ont été utilisés pour des applications optoélectroniques à courte longueur d’onde, à haute température et résistantes aux rayonnements .

Sur la base de l’application, le marché des plaquettes de carbure de silicium est segmenté en dispositif de réseau électrique, entraînement de moteur industriel, entraînement de moteur EV, dispositif RF et station de base cellulaire, énergie solaire, énergie éolienne, systèmes de transmission AC flexibles, haute tension, courant continu , système de combat électronique, contrôle d’éclairage, charge EV, alimentation et onduleur, détecteur de flamme, etc. En 2022, le segment des dispositifs de réseau électrique devrait dominer le marché car les réseaux électriques utilisent la technologie des réseaux intelligents, y compris les systèmes de contrôle et l’automatisation qui aident les nouvelles technologies à fonctionner ensemble, prenant en charge un réseau électrique capable de répondre numériquement à l’évolution rapide de la demande d’électricité.

Sur la base de l’industrie, le marché des plaquettes de carbure de silicium est segmenté en télécommunications, énergie et électricité, production d’énergie renouvelable, automobile, électronique de puissance, défense et autres. En 2022, le segment des télécommunications devrait dominer le marché car l’industrie est devenue une infrastructure indispensable pour le divertissement, les actualités, la connectivité sociale et le commerce électronique. Les réseaux de télécommunications doivent être suffisamment évolutifs pour s’adapter à la croissance future. La croissance implique plus d’appareils finaux exécutant plus d’applications qui nécessitent une plus grande bande passante, des temps de réponse prévisibles et une faible latence offerte par les appareils basés sur SiC .

Analyse au niveau du pays du marché des plaquettes de carbure de silicium

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des plaquettes de carbure de silicium sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Belgique, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Inde, Taïwan, Australie et Nouvelle-Zélande, Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Philippines, Hong Kong, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud. En 2022, l’Asie-Pacifique devrait dominer le marché car il s’agit du plus grand marché pour l’industrie des semi-conducteurs et détient la plus grande part. Des pays tels que la Chine, le Japon et Taïwan dominent l’industrie des semi-conducteurs à la fois dans la fabrication et la consommation de semi-conducteurs, ce qui conduit à une forte adoption des plaquettes de SiC dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché mondial des plaquettes de carbure de silicium fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et l’analyse des importations-exportations sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le rapport sur le marché des plaquettes de carbure de silicium répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Plaquettes de carbure de silicium générera-t-il à la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Plaquettes de carbure de silicium?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global des plaquettes de carbure de silicium?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché des plaquettes de carbure de silicium?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Plaquettes de carbure de silicium pour étendre leur présence géographique?

Quelles sont les principales avancées du marché Plaquettes de carbure de silicium?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché des plaquettes de carbure de silicium?

Table des matières

Introduction Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché mondial des plaquettes de carbure de silicium, par segments Marché mondial des plaquettes de carbure de silicium, par région Marché mondial des plaquettes de carbure de silicium, paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

