Dernières innovations du marché des limiteurs de couple en Amérique du Nord, tendances à venir, principales entreprises, croissance, analyse régionale et prévisions d’ici 2030

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain des limiteurs de couple devrait atteindre la valeur de 113 263,18 milliers de dollars d’ici 2030, à un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché du limiteur de couple couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Tout appareil avec des pièces tournantes peut être protégé en utilisant des limiteurs de couple. Un limiteur de couple peut garantir que le couple ne dépasse jamais des niveaux dangereux s’il existe un risque qu’un arbre d’entraînement transmette trop de couple à l’arbre entraîné ou aux composants tangentiels. Les composants introduisent une technique de déconnexion lors du couplage des deux corps rotatifs. La forte adoption des limiteurs de couple dans l’industrie aérospatiale devrait stimuler la croissance du marché, tandis que l’empreinte carbone élevée du secteur automobile pourrait freiner la croissance du marché. La sensibilisation accrue aux systèmes de sécurité améliorés devrait constituer une opportunité, et un manque de connaissances technologiques sur le fonctionnement des produits peut remettre en cause la croissance du marché.

Analyse du marché du limiteur de couple en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché du limiteur de couple en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des limiteurs de couple en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du limiteur de couple en Amérique du Nord comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain des limiteurs de couple sont Altra Industrial Motion Corp., Chr. Mayr GmbH + Co. KG, KTR Systems GmbH, R+W Antriebselemente GmbH, Nexen Group, Inc., Howdon Power Transmission Limited, TSUBAKIMOTO CHAIN CO., RINGSPANN GmbH, Cross+Morse , TOK, inc. , Miki Pulley Co., Ltd, Regal Rexnord Corporation, Hersey Clutch Company, ComInTec Srl ., Compomac Spa, Great Tong Ling Enterprise Co., Ltd. (GTL), Geartronics Incorporated, ZETASASSI SRL, Andantex USA Inc., SIT SpA, Maschinenfabrik Mönninghoff GmbH & Co. KG, The Carlyle Johnson Machine Company, LLC., Fenner Drives, Inc., Dalton Gear Company, MACH III CLUTCH, INC. et Nu-Teck Couplings Pvt. Ltd.

Développement récent

En novembre 2023, Altra Industrial Motion Corp. a annoncé avoir lancé un tout nouveau dépliant sur le système de freinage SIL3/ Ple . Il s’agit d’une technologie de système de freinage avancée qui offre des performances de sécurité améliorées requises pour répondre aux réglementations de sécurité exigeantes sur les applications, y compris les équipements de déplacement et de levage de personnes. La société attirera plus de clients et élargira son portefeuille de produits grâce à ce lancement de produit.

En septembre 2019, Chr. Mayr GmbH + Co. KG. Lancement de la sécurité intelligente pour les petits freins. Il a une transmission de puissance et n’est pas seulement capable de surveiller et d’alimenter les freins de sécurité sans l’utilisation de capteurs. Il fournit également des données et offre ainsi une sécurité intelligente. Grâce à ce produit, la société a attiré plus de clients et élargi son portefeuille de produits.

Segmentation du marché du limiteur de couple en Amérique du Nord :

Taper

Limiteur de couple à friction

Limiteur de couple à billes/rouleaux

Goupille de cisaillement

Magnétique

Hydraulique

Électronique

Autres

Plage de couple

501 à 3 000 Nm

151 à 500 Nm

Supérieur à 3 000 Nm

Moins de 150 Nm

Gamme d’alésage

55 mm – 92 mm

Jusqu’à 55 mm

93 mm – 150 mm

Plus de 150 millimètres

Disposition d’entraînement

Couplage

Support pilote

Concevoir

Embrayage à glissement

Déconnecter le limiteur de couple

Application

Convoyeurs

Boîtes de vitesses

Générateurs

Moteur

Utilisateur final

Aérospatial et Défense

Emballage et étiquetage

Papier et impression

Le transport

Industrie métallurgique

Industrie minière

Énergie et puissance

Ferme et Agriculture

Aliments et boissons

Textiles

Plastique et Caoutchouc

Outils médicaux et chirurgicaux

Eau et eaux usées

Analyse au niveau du pays du marché du limiteur de couple en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché du limiteur de couple sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis dominent la région Amérique du Nord en raison des investissements croissants dans la recherche et les développements technologiques des limiteurs de couple.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: marché du limiteur de couple en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des limiteurs de couple en Amérique du Nord, par types Marché du limiteur de couple en Amérique du Nord, par application Marché des limiteurs de couple en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché du limiteur de couple en Amérique du Nord, paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

