Dernières innovations du marché des adhésifs céramiques | Analyse de la croissance de l’industrie jusqu’en 2030  

La taille du marché mondial des adhésifs céramiques devrait atteindre 12,7 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 5,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Des facteurs clés tels que la forte demande d’adhésifs céramiques écologiques et rentables, l’industrialisation rapide dans les pays en développement et le nombre croissant d’activités de construction et de construction stimulent la croissance des revenus du marché.

Le nombre croissant d’activités de construction et de construction, la demande croissante d’adhésifs céramiques écologiques et rentables, l’industrialisation rapide et les préférences croissantes pour les nouvelles maisons sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché des adhésifs céramiques. Les adhésifs céramiques ont de nombreuses applications dans les secteurs de la santé et de la pharmacie et divers adhésifs modernes sont utilisés pour assembler des dispositifs et des systèmes médicaux. Actuellement, les adhésifs sont utilisés avec des céramiques de haute technologie pour le remplacement total de la hanche, les valves cardiaques, les implants dentaires, les restaurations et les charges osseuses. Les particules et microsphères de céramique sont également utiles pour la radiothérapie dans le traitement du cancer.

L’adhésif céramique est un matériau inorganique et non métallique utilisé comme agent de liaison dans différentes industries d’utilisation finale. Les adhésifs céramiques sont largement utilisés dans l’industrie de la construction pour diverses applications telles que les toitures, les revêtements muraux et les revêtements de sol. Ces adhésifs sont également largement utilisés dans l’industrie de la construction en raison de l’attention croissante portée aux projets de développement d’infrastructures telles que les voies ferrées, les routes, les survols, les aéroports, les installations industrielles et autres. De plus, ces adhésifs sont utilisés dans la fabrication d’équipements dentaires, d’avions, d’automobiles et de composants électroniques et électriques.

Renseignez-vous pour un exemple de rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1992

Dynamique du marché :

moteur : urbanisation rapide pour l’augmentation des chantiers de construction et des projets de villes intelligentes

Les adhésifs céramiques sont largement utilisés dans les industries de la construction en raison de l’attention croissante portée aux projets de développement d’infrastructures voies ferrées, routes, ponts aériens, aéroports, installations industrielles et autres. Ceux-ci ont diverses applications pour divers substrats tels que le béton, les panneaux de fibrociment, les enduits de ciment, les pierres naturelles, les enduits de gypse et les plaques de plâtre. Ces adhésifs sont également utilisés dans les tapis de sol et mur à mur pour maintenir les tapis en un seul endroit, la stratification des comptoirs et la fixation des stratifiés et des placages sur les meubles dans les intérieurs. Les adhésifs céramiques sont mélangés au ciment utilisé pour la construction de joints et de piliers, sont très utiles dans les maisons préfabriquées et sont également rentables. Ceux-ci sont également utilisés dans le secteur automobile pour fabriquer des pièces de véhicules en raison de leur excellente capacité de liaison et constituent un facteur majeur de la demande d’adhésifs céramiques. De plus, les investissements croissants des gouvernements et des investisseurs privés dans le développement des infrastructures, l’industrialisation rapide et l’augmentation du revenu disponible dans les pays en développement sont d’autres facteurs clés de la croissance des revenus du marché dans les années à venir.

Acteurs clés :

Certains acteurs du rapport sur le marché incluent 3M, Bostik, Sika, Henkel, HB Fuller Construction Products, BASF, MAPEI, Ardex, Laticrete International et Terraco.

Quelques points saillants du rapport :

En octobre 2021, DuPont a ouvert une nouvelle usine de fabrication dans la province du Jiangsu, en Chine, pour produire des adhésifs destinés aux clients des secteurs de la construction et de l’automobile.

Le segment à base de ciment représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020. L’utilisation croissante de l’adhésif à base de ciment en raison de sa bonne force de liaison devrait stimuler la croissance de ce segment dans un avenir proche.

Demander un rapport personnalisé @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1992

Segmentation du marché :

aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché des adhésifs céramiques en fonction du type, du canal de commercialisation, de l’utilisation finale et de la région :

régional Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) À

base de ciment

Epoxy

Silicone

Acrylique

Cyanoacrylate

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD 2019 –2030)

Bâtiment et construction Résidentiel Commercial Institutionnel

Dentaire

Télécharger le résumé du rapport @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1992

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quel est le TCAC attendu en termes de revenus pour le marché mondial des adhésifs céramiques au cours de la période de prévision (2022-2030) ?

Quelle était la valeur du marché mondial des adhésifs céramiques en 2021?

Quels sont les facteurs susceptibles de favoriser l’adoption des adhésifs céramiques ?

Quel était le segment leader du marché des adhésifs céramiques sur la base de l’application en 2021 ?

Quelles sont les contraintes à la croissance du marché mondial des adhésifs céramiques?

Quelles sont certaines des principales entreprises incluses dans le rapport sur le marché mondial ?

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Parcourir plus de rapports:

marché des additifs antidérapants @ https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/22/1905653/0/en/Anti-Slip-Additives-Market-To-Reach-USD-501-2-Million-By-2026- Reports-And-Data.html

Marché des carreaux de céramique @ https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/28/1907950/0/en/Ceramic-Tiles-Market-To-Reach-USD-94-13-Billion-By-2026-Reports- And-Data.html

À propos de Reports and Data :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: https://www.reportsanddata.com/

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

LinkedIn | Gazouillement | Blogues | Connaissances