Dernières innovations du marché de la télésanté, moteurs et statut de l’industrie 2022 à 2029 | Cisco, Capsule Tech, Chiron Health, Systèmes OSI, eVisit, American Well

Aperçu du marché mondial de la télésanté :

En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de la télésanté a été préparé en couvrant de nombreux domaines de travail. Ce rapport sur le marché mondial est généré en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité sur site et du type d’organisation des utilisateurs finaux, ainsi que de la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Afrique de l’Est. Le rapport sur la télésanté à grande échelle couvre des stratégies qui incluent principalement les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte sur ce marché.

Le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir du secteur ont également été examinés dans le plus excellent rapport sur le marché de la télésanté. Un certain nombre d’estimations et de calculs ont été exécutés dans ce rapport de marché en supposant une année de base définie et l’année historique. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui met en évidence les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché est une ressource pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029. Le rapport analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de la télésanté.

Le marché mondial de la télésanté devrait connaître une croissance du marché à un taux de 23,25 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’étude de marché, la télésanté permet une connexion stable entre les soignants et les infirmières et fournit aux fournisseurs un flux constant d’informations en temps réel sur la santé des patients. Les établissements de télésanté tirent parti de la technologie pour offrir une formation en santé à distance afin d’améliorer les résultats des clients.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la télésanté sont l’augmentation de l’adoption de la télémédecine par les fournisseurs, l’augmentation de la population et la nécessité d’accroître l’accès aux soins de santé, l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques et les coûts-avantages de la télésanté. De plus, la pénurie de médecins et le développement des télécommunications devraient en outre amortir la croissance du marché de la télésanté.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché de la télésanté en raison de l’augmentation de la sensibilisation aux soins de santé. En outre, l’augmentation de l’adoption des technologies basées sur le cloud stimulera davantage la croissance du marché de la télésanté dans la région au cours de la période de prévision. L’APAC devrait observer une croissance significative du marché de la télésanté en raison de l’augmentation du besoin d’assistance médicale, en particulier dans les zones rurales. De plus, l’innovation et le développement vers les télécommunications devraient encore propulser la croissance du marché de la télésanté dans la région dans les années à venir.

Segmentation du marché mondial de la télésanté :

Sur la base des composants, le marché de la télésanté est segmenté en services, logiciels et matériel.

Sur la base du mode de livraison, le marché de la télésanté est segmenté en un mode de livraison basé sur le Web, un mode de livraison basé sur le cloud et un mode de livraison sur site.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la télésanté est segmenté en fournisseurs, payeurs, patients et autres utilisateurs finaux.

Principaux acteurs clés :

Giffen Solutions, Inc.

Capsules Technologies, Inc.

Santé Chiron

Cisco Systems Inc.

Biotricité

Société A&D

Systèmes OSI, Inc.

Biotronik

Royal Philips SA

AMD Global Telemedicine, Inc.

Groupe mondial des médias , Inc.

BioTélémétrie, Inc

Résideo Technologies Inc

Masimo

eVisite

edgeMED Healthcare, LLC

INTeleICU

iMDsoft

GPS InTouch

Technologies AirStrip

Bien américain et plus…………

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Marché mondial de la télésanté : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la télésanté par régions

5 Analyse du marché mondial de la télésanté par type

6 Analyse du marché mondial de la télésanté par applications

7 Analyse du marché mondial de la télésanté par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la télésanté

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la télésanté 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

