Dernières innovations du marché de la gestion des composés APAC, moteurs et statut de l’industrie 2022 à 2029 | LiCONiC, Hamilton, Evotec

Aperçu du marché de la gestion des composés en Asie-Pacifique :

Le rapport d’étude de marché sur la gestion des composés le plus approprié, exclusif, réaliste et admirable est livré avec dévouement en fonction des besoins de l’entreprise. Avec l’année de référence précise et l’année historique, des estimations et des calculs sont effectués dans ce rapport de l’industrie. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réussite de ce rapport sur le marché. Le rapport aide à reconnaître les performances du marché au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. L’équipe DBMR fournit un rapport d’étude de marché sur la gestion des composés avec une loyauté prometteuse et de la manière attendue.

L’analyse de première classe du marché de la gestion des composés donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour observer le développement le plus rapide dans le cadre de prévision de l’estimation. Le rapport met en lumière les types de clients, les informations sur les acheteurs de produits, les évolutions du marché au cours des dernières années, les réactions de diverses régions géographiques, les nouveaux développements sur le marché, les actions d’autres acteurs de l’entreprise, etc. Toutes les statistiques sont signifiées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres. En réalisant une motivation à partir des stratégies marketing de leurs rivaux, les entreprises peuvent mettre en place des idées inventives et des objectifs de vente frappants qui, à leur tour, leur permettent d’obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents.

Le marché de la gestion des composés en Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC de 14,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 237,41 millions USD d’ici 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la gestion des composés est un processus de gestion d’une grande et petite bibliothèque de composés, y compris la mise à jour des produits chimiques obsolètes, les bases de données d’informations, l’automatisation robotique impliquée dans la gestion des stocks et le contrôle de la qualité de l’environnement de stockage. Cela comprend le stockage, le suivi, la logistique, la distribution des composés et la préparation des composés à tester et à analyser dans les processus de découverte de médicaments. La mauvaise gestion conduit à entrer le mauvais composé pour la recherche et les tests, la concentration de composés non répétitive est devenue le principal objectif des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché de la gestion des composés en Asie-Pacifique sont la mise à niveau de la gestion des composés pilotée par logiciel et le scénario de tendance des biobanques.

Segmentation du marché de la gestion des composés en Asie-Pacifique :

Sur la base des produits et services, le marché de la gestion des composés est segmenté en produits de gestion des composés/échantillons et en services d’externalisation .

Sur la base du type d’échantillon, le marché de la gestion des composés est segmenté en composés chimiques et en échantillons biologiques.

Sur la base du processus, le marché de la gestion des composés est segmenté en criblage à haut débit, criblage basé sur des fragments et optimisation des pistes.

Sur la base de l’application, le marché de la gestion des composés est segmenté en découverte de médicaments, découverte préclinique, synthèse de gènes, biobanque et autres.

Sur la base de la taille de la bibliothèque de composés, le marché de la gestion des composés est segmenté en petites et moyennes bibliothèques et en grandes bibliothèques.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la gestion des composés est segmenté en sociétés pharmaceutiques, sociétés biopharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat, instituts de recherche et universitaires et autres.

Analyse régionale, APAC devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car dans les pays d’Asie-Pacifique, la demande de produits de gestion des composés augmente très rapidement avec l’urbanisation et l’automatisation des laboratoires. La Chine devrait dominer le marché car la Chine est l’un des principaux pays à inculquer le marché de la gestion des composés.

Principaux acteurs clés :

Titien Software Limited LiCONiC AG SPT Labtech TCG Lifesciences Private Limited Spécifications Compound Handling BV Brooks Life Sciences (une division de Brooks Automation, Inc.) Tecan Trading SA Compagnie d’Hamilton Evotec SE Pharmaron WuXi AppTec

Principaux faits saillants de TOC: marché de la gestion des composés en Asie-Pacifique

1 Aperçu du marché de la gestion des composés en Asie-Pacifique

2 Concours sur le marché de la gestion des composés en Asie-Pacifique par les fabricants

3 Capacité de gestion des composés en Asie-Pacifique, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Asie-Pacifique Compound Management Offre (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Asie-Pacifique Compound Management Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché de la gestion des composés en Asie-Pacifique par application

7 profils / analyse des fabricants de gestion des composés en Asie-Pacifique

8 Compound Management Analyse des coûts de fabrication

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché de la gestion des composés en Asie-Pacifique (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

