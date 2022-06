Dernières estimations et prévisions du marché de l’IoT dans les villes intelligentes, par application, segments 2022-2030

États-Unis – Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché de l’IoT dans les villes intelligentes . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et les professionnels des études de marché ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes utilisent une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT ( méthodes d’analyse), l’analyse PESTEL et l’analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché de l’IoT dans les villes intelligentes .

La taille du marché mondial de l’IoT dans les villes intelligentes était de 125,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’IoT dans les villes intelligentes devrait atteindre 561,1 milliards de dollars américains en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Le nombre croissant de projets de villes intelligentes stimulera principalement la demande d’IoT sur le marché des villes intelligentes. En outre, les initiatives croissantes des organismes gouvernementaux pour améliorer les infrastructures et transformer les villes en villes intelligentes alimenteront la croissance de l’IoT mondial sur le marché des villes intelligentes au cours de la période de prévision. Par exemple, l’American Society of Mechanical Engineers a publié un article en février 2020, qui indiquait que le gouvernement de Singapour avait commencé à utiliser des panneaux solaires installés sur les toits de 6 000 bâtiments. En outre, la Norvège a également dévoilé ses plans pour établir une ville intelligente durable près de l’aéroport d’Oslo. Cette ville intelligente sera construite sur 260 acres de terrain. Ainsi, de telles initiatives devraient profiter au marché au cours de la période de prévision.

La demande croissante de solutions de sécurité intelligentes, comme le système de détection d’intrusion périmétrique (PIDS), visant à protéger les frontières de la région, contribuera également à la croissance de l’IoT mondial sur le marché des villes intelligentes au cours de la période de prévision. En outre, le besoin croissant de solutions de gestion de l’énergie efficaces pour réduire la consommation de ressources non renouvelables profitera également à l’IoT sur le marché des villes intelligentes. Le fait que la technologie IoT offre de meilleures installations de contrôle et de surveillance propulsera la croissance du marché. De plus, ces solutions réduisent les émissions de carbone et fournissent également une optimisation et une planification efficaces, ce qui accélérera la croissance de l’IoT sur le marché des villes intelligentes.

Analyse d’impact

du COVID-19 L’épidémie de COVID-19 a ralenti les investissements dans les projets de villes intelligentes. Les gouvernements se sont également tournés vers les soins de santé, ce qui a affecté le marché mondial des villes intelligentes. En conséquence, cela a entravé la croissance de l’IoT sur le marché des villes intelligentes. En outre, la pénurie de main-d’œuvre, de logistique, de production et de chaîne de distribution a encore affecté l’IoT mondial sur le marché des villes intelligentes. Cependant, l’IoT a aidé l’industrie de la santé et de l’aérospatiale à offrir des services efficaces en toute sécurité. Par exemple, la technologie IoT peut aider les gens à trouver des lits inoccupés. Ainsi, ces avancées ont été bénéfiques pour le marché mondial de l’IoT dans les villes intelligentes.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer l’IoT sur le marché des villes intelligentes en raison de l’adoption précoce des technologies intelligentes dans la région. En outre, les résultats croissants des activités de R&D contribueront également à la croissance de l’IoT sur le marché des villes intelligentes. L’infrastructure 5G et l’adoption croissante de l’informatique de pointe bénéficieront à l’IoT sur le marché des villes intelligentes au cours de la période d’étude. En outre, la numérisation croissante accélérera la croissance de ce marché régional de l’IoT dans les villes intelligentes au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• ARM

• Bosch

• Cisco

• Deutsche Telekom

• Hitachi

• Honeywell

• Huawei

• IBM

• Intel

• Microsoft

• SAP

• Schneider Electric

• Siemens

• Tech Mahindra

• Verizon

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’IoT dans les villes intelligentes se concentre sur l’offre, l’application et la région.

Par offre

• Solutions

o Surveillance à distance

o Système de localisation en temps réel

o Gestion des données, rapports et analyses

o Sécurité

o Gestion du réseau

• Services

o Services professionnels

o Services gérés

Par application

• Transport

• Bâtiment

• Services publics

• Service citoyen

o Éducation

o Santé

o Public Sécurité

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

