Dernières estimations et prévisions du marché de l’IoT dans les services bancaires et financiers, par application, segments 2022-2030

États-Unis – Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour l’ IoT sur le marché des services bancaires et financiers . Meilleurs experts en la matière, chercheurs , et les professionnels des études de marché ont organisé ce rapport afin de s »assurer que les informations qu »il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision. Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d »approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse), analyse PESTEL et analyse de régression L’ IoT dans les services bancaires et financiers L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et de progrès futurs sur le marché de l’IoT dans les services bancaires et financiers .

La taille du marché mondial de l’IoT dans les services bancaires et financiers était de 809,9 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’IoT dans les services bancaires et financiers devrait atteindre 40 430,5 millions de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 41,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1123

Les clients peuvent désormais accéder facilement aux services des secteurs financier et bancaire grâce à l’IoT. En dehors de cela, les banques peuvent également suivre l’utilisation des guichets automatiques par les clients à divers endroits et modifier le nombre de guichets automatiques qui y sont déployés en fonction des volumes d’utilisation, grâce aux services fournis par l’Internet des objets.

Facteurs influençant le marché

L’utilisation croissante des appareils IoT dans tous les secteurs industriels verticaux stimulera principalement la croissance de l’IoT mondial sur le marché des services bancaires et financiers. La demande d’appareils connectés dans les banques augmente de manière significative. Les banques sont tenues d’offrir des solutions bancaires plus globales et liées. En plus de cela, l’utilisation croissante de l’IoT pour maintenir une base d’utilisateurs et une efficacité informatique plus élevées stimulera la croissance de l’IoT sur le marché des services bancaires et financiers.

L’IoT dans les services bancaires et financiers présente plusieurs avantages. Le principal est qu’il offre aux clients des solutions bancaires complètes en temps réel. De plus, les données recueillies à partir d’appareils intelligents aideront la banque à comprendre les exigences des clients et à prendre des décisions financières intelligentes. Ainsi, un tel avantage accélérera la croissance de l’IoT sur le marché des services bancaires et financiers au cours de la période d’étude.

D’un autre côté, un manque de normes d’interconnectivité et d’interopérabilité peut limiter la croissance du marché au cours de la période d’étude.

Analyse régionale

L’IoT en Asie-Pacifique sur le marché des services bancaires et financiers devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé. La croissance de la région est attribuée à l’augmentation de la population de la région et à l’utilisation croissante de l’Internet des objets dans les services bancaires et financiers. Les initiatives gouvernementales pour stimuler la culture sans espèces se multiplient. De plus, les gens adoptent également des moyens de transaction sans numéraire. En conséquence, cela profitera à l’IoT sur le marché des services bancaires et financiers au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1123

Analyse d’impact du COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande de paiements en ligne a considérablement augmenté. La pandémie a apporté des opportunités inexploitées pour le secteur de l’IoT. Cependant, les institutions financières ont réduit leurs investissements dans la R&D et les technologies innovantes, ce qui a eu une influence néfaste sur l’IdO sur le marché des services bancaires et financiers. Cependant, l’industrie devrait connaître une ampleur potentielle alors que les services financiers et les banques commencent à se remettre du ralentissement économique.

Concurrents sur le marché

• Cisco Systems Inc.

• Huawei Investment and Holding Co. Ltd.

• Infosys Ltd.

• Intel Corp.

• International Business Machines Corp.

• Microsoft Corp.

• Oracle Corp.

• SAP SE

• Schneider Electric SE

• Vodafone Group Plc

• Autres joueurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’IoT dans les services bancaires et financiers se concentre sur la taille de l’organisation, l’application, les utilisateurs finaux et la région.

Par taille d’organisation

• Grandes entreprises

• Petites et moyennes entreprises

Par application

• Cybersécurité

• Gestion de la relation client

• Services proactifs

• Marketing et planification des produits

• Autres

Par utilisateurs

finaux • Services bancaires

• Compagnies d’assurance

• Banque d’investissement

• Change

• Autres

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1123

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1123

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/