Dernières analyses du marché des tests environnementaux, analyse, taille, part, croissance, tendances et prévisions – 2030

La taille du marché mondial des tests environnementaux était de 8,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des tests environnementaux devrait atteindre 14,9 milliards de dollars américains d'ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La taille du marché mondial des tests environnementaux était de 8,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des tests environnementaux devrait atteindre 14,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les tests environnementaux sont le processus consistant à effectuer une série de tests pour soutenir la vie sur Terre. Ces tests permettent de déterminer l’adéquation des ressources afin d’en décliner l’exploitation. Les procédures d’essais environnementaux sont principalement effectuées pour déterminer le nombre de polluants dans l’environnement naturel et déterminer leurs effets sur tous les êtres vivants.

Les rejets à grande échelle de déchets chimiques artificiels et naturels polluent actuellement l’atmosphère et contribuent au réchauffement climatique. Le maintien de niveaux adéquats de tous les matériaux dans l’atmosphère est essentiel pour un avenir durable. De grands déversements de matières dangereuses peuvent pénétrer dans le sol et éventuellement dans les eaux souterraines, influençant l’approvisionnement en eau. Des tests sont effectués afin de déterminer l’impact. Une fois l’impact déterminé, l’assainissement peut commencer à limiter l’exposition humaine.

Facteurs influençant le marché

Les réglementations environnementales, en particulier celles visant à réduire les particules en suspension dans l’air, sont très bénéfiques pour la santé. La législation environnementale a considérablement amélioré la qualité de l’air et de l’eau, en particulier dans les zones qui étaient auparavant polluées. Les organisations gouvernementales ont promulgué des lois et des règlements pour tester, inspecter et certifier les échantillons environnementaux des entreprises d’État et de fabrication. Ainsi, ces réglementations stimuleront la croissance du marché mondial des tests environnementaux au cours de la période de prévision.

Le niveau croissant de pollution augmentera également la demande d’étapes cruciales pour contrôler la pollution. Ainsi, cela accélérera la croissance du marché mondial des tests environnementaux.

La mise en œuvre croissante de nouvelles méthodes de recherche afin de tester la présence de polluants dans les résidus de pesticides, les métaux lourds et les produits chimiques organiques stimulera la croissance du marché mondial des tests environnementaux.

Analyse d’impact COVID-19

La demande de tests environnementaux a considérablement augmenté pour détecter la présence du virus, combinée au pourcentage de polluants. Ainsi, il a contribué de manière significative à la croissance du marché mondial des tests environnementaux. Dans le sillage de la pandémie, la sécurité sanitaire a été une priorité majeure obligeant les gouvernements à se concentrer sur la baisse des taux de pollution. Ainsi, cela ouvrira plusieurs portes d’opportunités pour le marché mondial des tests environnementaux au cours de la période d’étude.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché des tests environnementaux en raison de l’implication croissante de diverses organisations de gouvernance environnementale. De plus, l’introduction de diverses politiques de protection de l’environnement dans la région contribuera à la croissance du marché. L’Europe devrait détenir une part importante en raison de la présence d’un grand nombre de laboratoires d’essais et de politiques gouvernementales favorables au contrôle de la pollution dans la région.

Concurrents sur le marché

• ALS

• SGS SA (Suisse)

• Eurofins (Luxembourg)

• Intertek (Royaume-Uni)

• Bureau Veritas (France)

• TÜV SÜD (Allemagne)

• Asure Quality (Nouvelle-Zélande)

• Merieux (États-Unis)

• Microbac (États-Unis ) )

• RJ Hill Laboratories (Nouvelle-Zélande)

• Symbio (Australie)

• Alex Stewart (Royaume-Uni)

• EMSL Analytical Services (États-Unis)

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des tests environnementaux se concentre sur la technologie, l’échantillon, la cible et la région.

Par technologie

• Conventionnelle

• Rapide

• Kits

• Spectrométrie

• Chromatographie

• PCR

• Immunodosage

• Technologie proche infrarouge (NIR)

Par échantillon

• Eaux usées/effluents

• Sol

• Eau

• Air

• Autres (tests de matériaux de construction, de produits chimiques et de carburant/pétrole)

Par cibles testées

• Contamination microbienne

• Composés organiques

• Métaux lourds

• Résidus

• Solides

Par utilisateur final

• Secteur de l’agriculture et de l’irrigation

• Instituts gouvernementaux et laboratoires de R&D

• Fabricants de produits industriels

• Foresterie et géologie

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

