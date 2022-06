Dernières analyses du marché des cours particuliers, 2022 et prévisions jusqu’en 2030 par acteurs clés, part, tendance, segmentation

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des cours particuliers . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des cours particuliers .

La taille du marché mondial des cours particuliers était de 91,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des cours particuliers devrait atteindre 201,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Facteurs influençant le marché

La croissance du marché est alimentée par des facteurs tels que la prise de conscience croissante des avantages des cours particuliers. De plus, l’urbanisation croissante et la demande croissante d’une éducation efficace stimuleront la croissance du marché.

Les cours particuliers offrent un enseignement individuel aux étudiants des écoles ou des organisations. De plus, la création et le respect d’un plan stratégique personnalisé permettent aux étudiants de gérer leurs études avec moins de distractions. Ainsi, des avantages tels que la croissance de la motivation intrinsèque et l’efficacité contribueront à la croissance du marché.

Le micro-apprentissage individualisé et adaptatif gagne en popularité car il fournit aux apprenants un contenu bref et pertinent qui comble les lacunes dans les connaissances. En outre, la concurrence accrue entre les enfants pour l’admission dans des écoles prestigieuses aura presque certainement un impact sur le marché global des cours particuliers à l’avenir.

À mesure que leurs revenus augmentent, les parents inscrivent passionnément leurs enfants dans des écoles privées pour répondre adéquatement aux besoins d’apprentissage de leurs enfants. En conséquence, les parents investissent dans l’éducation de leurs enfants, comme les cours particuliers ou le tutorat de l’enseignement élémentaire, qui est une tendance croissante dans le système éducatif mondial.

De plus, les alliances stratégiques entre les principaux acteurs profiteront au marché au cours de la période d’étude. Par exemple, Vedantu, une plateforme d’apprentissage en ligne, a signé l’acquisition d’Instasolv, une application de questions-réponses. L’application est spécialement conçue pour les élèves qui étudient dans les classes 6 à 12 pour les sciences et mathématiques IITJEE et NEET.

Analyse d’impact du COVID-19

Le sillage de la pandémie de COVID-19 a été opportuniste pour les fournisseurs d’éducation en ligne. Les cours particuliers se sont imposés comme un concept bénéfique pour poursuivre des études sans complications. Divers tuteurs ont commencé à proposer des cours en ligne pour aider les étudiants dans leurs études. Ainsi, il a intensifié la croissance du marché mondial des cours particuliers.

Analyse régionale

Géographiquement, l’Amérique du Nord devrait détenir la part de revenus la plus élevée. Il a gagné en popularité en raison de l’accessibilité accrue des cours personnalisés. Les participants au marché offrent une plateforme personnalisée qui permet aux étudiants de progresser en fonction de leurs capacités.

L’investissement croissant du gouvernement dans l’éducation aide les acteurs du marché à lancer des cours de tutorat privés personnalisés et fera également avancer le marché.

De plus, en 2021, l’Asie-Pacifique devrait avoir un TCAC élevé sur le marché mondial des cours particuliers. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative de l’industrie des cours particuliers en raison des économies émergentes telles que l’Inde. Les avancées stratégiques menées par le gouvernement, telles que les initiatives éducatives financées par le gouvernement dans les zones rurales, devraient stimuler la croissance des services de tutorat en ligne.

Concurrents sur le marché

• Sylvan Learning, LLC

• Kumon Institute of Education Co., Ltd.

• Ambow Education Holding Ltd.

• Action Tutoring

• Educomp Solutions Ltd.

• TAL Education Group

• Chegg, Inc.

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

par matières

• Académique

• Non académique

par application

• Jusqu’à la maternelle à la 12e

année • Après la maternelle à la 12e

année par type de cours

• Apprentissage basé sur le programme d’études

• Préparation aux tests Basé sur

l’opérateur • STEM

par mode

• Hors ligne

• En ligne

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

