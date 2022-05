Dernière solution de Business Intelligence pour le marché des diagnostics au point de service | Principaux acteurs clés – J&J, Roche, Siemens, Abbott | Prévu jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial des diagnostics au point de service:

En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans le document persuasif sur le marché des diagnostics au point de service pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès des activités du client. Ce rapport d’étude de marché fournit un résumé détaillé de l’étude de marché et de son impact sur l’industrie de la santé. De plus, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché en évolution rapide en adoptant le rapport d’étude de marché sur les diagnostics au point de service.

Une analyse méticuleuse des facteurs influençant l’investissement est fournie, qui prévoit les opportunités imminentes pour les entreprises et développe les stratégies pour stimuler le retour sur investissement (ROI). L’année de base pour le calcul dans le rapport est prise comme 2021 et l’année historique est 2020, ce qui informera sur les performances du marché des diagnostics au point de service au cours des années de prévision. Les connaissances et informations complètes couvertes par le rapport sont basées sur les dernières nouvelles, opportunités et tendances du secteur. Le rapport universel sur le marché des diagnostics au point de service contient une liste des principaux concurrents, une analyse stratégique de l’industrie et des informations sur les facteurs clés influençant l’industrie de la santé.

Le marché mondial des diagnostics au point de service devrait croître à un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les diagnostics au point de service sont les techniques utilisées pour le diagnostic précoce et rapide des maladies. Ces techniques sont très sensibles, rentables et produisent des résultats en un minimum de temps. Ces techniques de diagnostic sont utilisées dans les hôpitaux, les cliniques, les soins ambulatoires, les soins à domicile et les laboratoires de recherche.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des diagnostics au point de service sont l’augmentation de l’incidence des conditions cibles est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, ainsi que l’augmentation du soutien gouvernemental, l’augmentation du nombre de tests POC exemptés de clia, l’augmentation les dépenses de santé dans le monde, les avancées technologiques croissantes et l’adoption d’appareils de point de service à domicile et les initiatives croissantes mises en œuvre par le gouvernement et les associations à but non lucratif pour accroître la sensibilisation à la santé.

Selon l’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des diagnostics au point de service en raison de la présence croissante d’organismes gouvernementaux de soutien qui promeuvent les diagnostics ou les tests basés sur le point de service dans cette région. L’APAC est la région attendue en termes de croissance du marché des diagnostics au point de service en raison des développements constants croissants des acteurs internationaux et locaux pour répondre à un besoin inexploité du marché dans cette région.

Principaux acteurs clés du marché mondial des diagnostics au point de service:

1 F.Hoffmann-La Roche SA

2 Siemens

3 Abbott

4 Johnson & Johnson Services, Inc.

5 Alère Inc

6 Laboratoire d’instrumentation

7 Diagnostic PTS

8 Abaxis

9 Medtronic

10 Diagnostic Accriva

11 OPTI Médical

12 Sienco, Inc.

13 Alpha Scientifique

14 Laboratoires ACON, Inc.

15 Acrongenomics, Inc.

16 Biomérique, Inc.

17 Atlas Genetics Ltd

18 Alfa Scientific Designs, Inc.

19 Laboratoires Bio-Rad, Inc.

20 Nova Biomédical et Plus………..

Segmentation globale du marché Diagnostic au point de service :

Segmentation de la plate-forme :

1 Essais à flux latéral 2 Bandelettes réactives 3

Microfluidique 4 Diagnostics moléculaires 5 Immunoessais

Segmentation des ordonnances :

1 Tests basés sur la prescription

2 Tests OTC

Segmentation du produit :

1 Glucose

2 Cardiométabolique

3 Maladie infectieuse

4 Grippe

5 VIH

6 Hépatite C

7 Maladie sexuellement transmissible (MST)

8 Infection nosocomiale (HAI)

9 Infection respiratoire

10 Maladie tropicale

11 Coagulation

12 PT/INR Temps de coagulation activé (ACT/APTT)

13 Grossesse et fertilité

14 Marqueur tumoral/cancer

15 Analyse d’urine

16 Cholestérol

17 Hématologie

18 Toxicomanie

19 Occulte fécal

20 Autre

Segmentation des utilisateurs finaux :

1 Centres de diagnostic professionnel

2 Soins à domicile

3 Laboratoires de recherche

4 Autres

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des diagnostics au point de service comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les diagnostics au point de service, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché du diagnostic au point de service, les principaux moteurs et contraintes

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des diagnostics au point de service

1 Aperçu du marché mondial des diagnostics au point de service

2 Global Competition Point-Of-Care Diagnostics marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de diagnostic au point de service, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Diagnostics au point de service (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Diagnostic au point de service, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des diagnostics au point de service par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de diagnostics au point de service

8 Analyse des coûts de fabrication des diagnostics au point de service

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du diagnostic au point de service (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

