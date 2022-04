Dernière solution de Business Intelligence pour le marché des chatbots de santé | Principaux acteurs clés – HealthTap, Buoy Health, Babylon, Baidu, Creative Virtual | Prévu jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial des chatbots de santé :

Pour réussir sur ce marché concurrentiel, les entreprises envisagent d’adopter des solutions innovantes et le rapport d’étude de marché en fait partie. L’objectivité a été maintenue au centre tout en obtenant le meilleur résultat via le rapport mondial sur le marché des chatbots de santé pour l’industrie de la santé. Les données numériques rassemblées pour produire ce rapport sont principalement signifiées avec les graphiques, tableaux et graphiques qui rendent ce rapport plus convivial. Toutes les actions concernant les informations sur le marché ont également un effet sur les valeurs des ventes, des importations, des exportations, des revenus et du TCAC. Le rapport principal sur les chatbots de santé est également vaste et comprend la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont obtenus à l’aide de l’analyse SWOT.

Le marché mondial des chatbots de santé devrait croître à un TCAC de 20,00 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rapport sur le marché des chatbots de santé propose une enquête scrupuleuse sur le scénario actuel du marché mondial, qui prend en compte de nombreuses dynamiques de marché. Ce rapport donne des informations précises sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. Ce document de marché comprend des données sur les modèles et les améliorations, les secteurs d’activité et les matériaux cibles, les limites et les avancées. De plus, ce rapport de marché donne aux clients une idée des moteurs et des contraintes du marché à l’aide de l’analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l’année historique 2020, l’année de base 2021 et la période de prévision 2022-2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, Chatbot est défini comme une application interactive qui utilise l’intelligence artificielle et un ensemble de règles pour interagir avec les humains en utilisant le processus de conversation textuelle. Il aide à aider les utilisateurs dans de nombreux secteurs. Le secteur de la santé a été une industrie attrayante pour les entreprises développant des applications de chatbot pour les cliniciens et les patients.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché mondial des chatbots de santé sont le besoin croissant d’assistance médicale virtuelle, l’augmentation des innovations constantes et des développements technologiques dans l’industrie, l’augmentation du temps d’attente des patients et le manque d’engagement efficace des patients, l’adoption croissante des chatbots de santé, l’augmentation demande croissante de chatbots de santé, en raison du besoin croissant d’assistance médicale virtuelle et du nombre croissant de collaborations entre les principaux acteurs de l’industrie et les prestataires de soins de santé pour la mise en œuvre de chatbots de santé dans divers pays.

Le marché mondial des chatbots de santé est segmenté en fonction du composant, du type de déploiement, de l’application et de l’utilisateur final.

Sur la base du composant, le marché des chatbots de santé est segmenté en logiciels et services.

Sur la base du type de déploiement, le marché des chatbots de santé est segmenté en sur site et en cloud.

Sur la base de l’application, le marché des chatbots de soins de santé est segmenté en assistance médicamenteuse, prise de rendez-vous et conseils médicaux.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des chatbots de soins de santé est segmenté en patients, prestataires de soins de santé, compagnies d’assurance et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Europe domine le marché des chatbots de santé en raison du nombre croissant de collaborations entre les principaux acteurs de l’industrie et les prestataires de soins de santé pour la mise en œuvre de chatbots de santé dans divers pays, de la sensibilisation et des avantages croissants des chatbots de santé et de l’augmentation du temps d’attente des patients et du manque d’un engagement efficace des patients dans cette région. L’Amérique du Nord est la région attendue en termes de croissance du marché des chatbots de santé en raison de l’augmentation de la connectivité Internet et de l’adoption des appareils intelligents et du besoin croissant d’assistance médicale virtuelle dans cette région.

Objectifs du marché mondial des chatbots de santé:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché des chatbots de santé

2 Analyser et prévoir la taille du marché des chatbots de santé, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des chatbots de santé pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des chatbots de santé en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Pour suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché des chatbots de santé

Les principaux fabricants clés sont : HealthTap , Anboto, Sensely, Inc., Buoy Health, Inc., Infermedica, Babylon, Baidu, Inc., Ada Health GmbH, PACT Care BV, Woebot, GYANT.COM, Inc., Creative Virtual, Your.MD Ltd, Synthetix Ltd., Next IT Corp., CX Company, Inbenta Technologies Inc., eGain, Nuance Communications, Inc. et eCreations et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des chatbots de santé dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des chatbots de santé : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des chatbots de santé par régions

5 Analyse du marché mondial des chatbots de soins de santé par type

6 Analyse du marché mondial des chatbots de santé par applications

7 Analyse du marché mondial des chatbots de santé par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des chatbots de santé

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des chatbots de santé 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

