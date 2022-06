Dernière étude du marché de la biotechnologie sur l’analyse de segmentation, les principaux acteurs et les tendances de l’industrie jusqu’en 2028

Le rapport d’activité du marché mondial de la biotechnologie fournit une analyse et des prévisions complètes du marché, la définition du marché, les moteurs du marché et les contraintes du marché, la part de marché, la segmentation du marché et l’analyse des principaux acteurs du marché. Les tendances émergentes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont identifiés et analysés apparemment lors de la génération de ce document marketing. Les clients obtiennent des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à partir de ce rapport de marché. Le rapport de marché crédible A propose une analyse statistique étendue des développements positifs continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et des importations/exportations concernant l’industrie.

Un rapport d’étude de marché est l’un des facteurs clés utilisés pour maintenir la compétitivité par rapport aux concurrents. Le rapport de l’industrie comprend également des critiques sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Pour l’étude de segmentation du marché menée dans ce rapport, un marché de clients potentiels est divisé en groupes ou segments en fonction de différentes caractéristiques telles que l’application du produit, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région géographique, etc.

Le marché de la biotechnologie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 27,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 691 409,16 millions USD. d’ici 2028. La prévalence croissante des maladies chroniques exige des produits et des instruments de biotechnologie avancés qui agissent comme moteur de la croissance du marché de la biotechnologie.

Obtenez un exemple de copie (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures et le graphique) @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Global-Biotechnology-Market&shrikesh

Le marché mondial de la biotechnologie se développe avec des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies infectieuses chroniques et l’intérêt croissant de la biotechnologie dans le domaine de la recherche et du développement. La population gériatrique croissante agit également comme un facteur majeur de croissance du marché.

Cependant, la limitation technique a diminué la demande du marché.

Scénario de marché mondial de la biotechnologie

Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial de la biotechnologie en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est Thermo Fisher Scientific Inc., qui représente une part de marché estimée à environ 7,91 % sur le marché mondial. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant de nouveaux produits biotechnologiques.

En septembre 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. a lancé le système de PCR numérique Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q, le premier système de PCR numérique entièrement intégré (dPCR) conçu pour fournir des résultats très précis et cohérents en 90 minutes. Ce lancement de produit a créé une voie génératrice de revenus de persistance pour l’entreprise.

Évolution du marché de la biotechnologie

En février 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé avoir finalisé l’acquisition précédemment annoncée de Mesa Biotech, Inc. Cette acquisition devrait renforcer le leadership de l’entreprise sur le marché de la biotechnologie.

En septembre 2021, AstraZeneca Alexion a exercé son option d’acquérir la totalité des actions restantes de Caelum Biosciences. Cette acquisition prévoyait d’accélérer le rythme de croissance de l’entreprise.

Portée du marché de la biotechnologie

Le marché mondial de la biotechnologie est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Suisse, Russie, Pays-Bas, Belgique, Irlande, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Indonésie, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché mondial de la biotechnologie sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de produit, le marché mondial de la biotechnologie est segmenté en instruments, réactifs et services et logiciels. Sur la base de la technologie, le marché mondial de la biotechnologie est segmenté en nano biotechnologie, technologie PCR, séquençage de l’ADN, chromatographie, ingénierie et régénération tissulaire, essais cellulaires, fermentation et autres. Sur la base des applications, le marché mondial de la biotechnologie est segmenté en biopharmacie, bioindustrie, bioservices, bioinformatique et bioagriculture. Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la biotechnologie est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, instituts universitaires et de recherche et autres.

Pour en savoir plus sur l’étude https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-biotechnology-market?shri

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de la biotechnologie jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Valeur marchande et vue d’ensemble du marché de la biotechnologie

Profilage de la société des huit principaux acteurs du marché de la biotechnologie

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Trinité Biotech

Thermo Fisher Scientific Inc.

Abbott

F. Hoffmann-La Roche SA

Laboratoires Charles River

Eurofins Scientifique

Promega Corporation

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

PerkinElmer Inc.

Takara Bio inc.

Diagnostic orthoclinique

QIAGEN

Agilent Technologies, Inc.

AstraZeneca

Merck KGaA

bioMérieux SA

Myriad Genetics, Inc.

Illumina, Inc.

Pacific Biosciences de Californie, Inc.

Biogène

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Global-Biotechnology-Market&shrikesh

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

1. Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offert par les principaux acteurs

2. Développement du marché : Fournit des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration dans les segments matures des marchés

3. Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les lancements de nouveaux produits, les zones géographiques

inexploitées , les développements récents et les investissements les principaux acteurs

5. Développement de produits et innovation : Fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires