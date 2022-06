Dernier marché des tests d’intrusion, avec la croissance la plus élevée dans un avenir proche par les principaux acteurs clés 2030

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des tests de pénétration . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des tests de pénétration .

Le marché mondial des tests d’intrusion était évalué à 1,51 milliard USD en 2021. Le marché mondial des tests d’intrusion devrait atteindre 4,1 milliards USD d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1035

Facteurs influençant le marché

La popularité croissante de l’IoT et la demande croissante de smartphones sont principalement à l’origine de la croissance du marché des tests d’intrusion. En outre, le nombre croissant de services basés sur le cloud, les problèmes de sécurité des applications pour les entreprises et l’incidence croissante des cyberattaques alimentent la demande mondiale du marché des tests d’intrusion.

Le nombre croissant de centres de données contribuera également à la croissance du marché, car les tests d’intrusion sont un élément important pour assurer un niveau élevé de sécurité dans le centre de données. De plus, la consommation de données a récemment augmenté en raison de l’adoption croissante des appareils mobiles, ce qui fera avancer le marché.

La plate-forme de cloud computing gagne du terrain car elle offre aux entreprises et aux industries de nombreuses opportunités et capacités commerciales innovantes. Ainsi, cela augmentera également la croissance du marché mondial des tests de pénétration au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact du COVID-19

En raison du sillage de la pandémie, la demande de tests de pénétration mondiaux a brusquement augmenté. L’épidémie de COVID-19 a fait bondir la pénétration d’Internet alors que les entreprises ont commencé à fonctionner en mode distant. Ainsi, il a stimulé la croissance du marché mondial des tests de pénétration. En outre, la nouvelle ère de l’éducation en ligne et l’inclinaison croissante vers les plateformes de divertissement en ligne ont également contribué à la croissance du marché mondial des tests d’intrusion.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1035

Analyse régionale

Sur le plan géographique, l’Amérique du Nord devrait détenir la part la plus élevée du marché mondial des tests d’intrusion, en raison de l’adoption précoce de technologies de pointe et de l’attention croissante portée au développement d’infrastructures intelligentes. En outre, des technologies telles que le cloud computing, l’IA, l’analyse des sentiments et d’autres gagnent en popularité dans cette région. Ainsi, cela propulsera ce marché des tests d’intrusion vers l’avant.

Le marché Asie-Pacifique des tests d’intrusion devrait croître régulièrement en raison de la forte base d’utilisateurs d’Internet dans la région. En outre, la demande croissante de main-d’œuvre qualifiée dans les économies en développement contribuera à la croissance du marché des tests d’intrusion. Les initiatives croissantes visant à stimuler l’adoption de technologies intelligentes dans tous les secteurs industriels verticaux contribueront également à la croissance du marché des tests de pénétration en Asie-Pacifique au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Acunetix

• Checkmarx

• Coalfire Labs

• Core Security

• Solutions Cyberhunter •

Fireeye

• Hackerone

• IBM

• Immuniweb

• Indium Software

• Isecurion

• Micro Focus

• Netsparkar

• Offensive Security

• Port Swigger

• Rapid7

• Raxis

• Rhino Security Labs

• Secureworks

• Veracode

• Cybersécurité Vumeric

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des tests d’intrusion se concentre sur l’offre, le domaine d’application, le mode de déploiement, la verticale et la région.

Par offre

• Solution

• Services

Par domaine d’application

• Applications Web

• Applications mobiles

• Infrastructure réseau

• Ingénierie sociale

• Cloud

• Autres

Par mode de déploiement

• Basé sur le cloud

• Sur site

Par vertical

• Services bancaires, financiers et assurances

• Santé

• Informatique et ITeS

• Télécoms

• Commerce de détail et commerce électronique

• Fabrication

• Éducation

• Autres

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1035

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1035

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/