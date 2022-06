Dernier marché des lingettes humides, prêt pour une croissance et une tendance rapides d’ici 2022-2030

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des lingettes humides . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des lingettes humides .

La taille du marché mondial des lingettes humides était de 16 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des lingettes humides devrait atteindre 31,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les lingettes humides, également considérées comme des serviettes humides ou des lingettes désinfectantes, sont des morceaux de tissu humidifiés utilisés pour les tâches de nettoyage. Les produits chimiques ajoutés dans les lingettes sont utilisés pour l’hygiène personnelle et l’entretien ménager et désinfectent efficacement les surfaces souillées.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial des lingettes humides devrait connaître une croissance notable dans les années à venir en raison des préoccupations croissantes concernant l’hygiène. En outre, la population gériatrique croissante et la demande croissante de soins de santé personnels alimenteront également la croissance du marché mondial des lingettes humides au cours de la période de prévision.

Les lingettes humides possèdent des qualités antimicrobiennes, exfoliantes et hydratantes. De plus, ils sont considérés comme les meilleurs pour les pratiques de nettoyage. En conséquence, cela stimulera la croissance du marché global des lingettes humides. En dehors de cela, le taux de pollution croissant et les dépenses croissantes en produits de soins personnels augmenteront la demande de lingettes humides au cours de la période d’étude.

L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de lingettes humides profitera au marché. De plus, le fait que les fabricants se concentrent sur la distribution dans une variété de magasins physiques, y compris les pharmacies, les dépanneurs, les hypermarchés, les supermarchés et les grands magasins, fera avancer le marché. D’un autre côté, les préoccupations environnementales liées à la fabrication et à l’utilisation de lingettes humides peuvent limiter la croissance du marché.

Analyse d’impact du COVID-19

Le marché mondial des lingettes humides a connu un potentiel de croissance notable tout au long de la phase pandémique. La pandémie a mis en évidence la nécessité de déployer des désinfectants et de maintenir la propreté. Ainsi, l’utilisation de lingettes humides a augmenté dans les ménages, les cliniques, les hôpitaux et autres espaces commerciaux. Les gens ont commencé à adopter des lingettes pour les mains et le corps pour un usage régulier. De plus, les lingettes pour le visage gagnent également en popularité en raison de la pollution croissante. Tous les facteurs susmentionnés illustrent les opportunités offertes par la pandémie de COVID-19.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer le marché des lingettes humides. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante de lingettes humides à usage personnel. De plus, les préoccupations croissantes liées à l’hygiène alimenteront également la croissance du marché des lingettes humides. Les restaurants adoptent également des lingettes humides à des fins de nettoyage. En dehors de cela, la pénurie d’eau dans plusieurs régions devrait stimuler la demande de lingettes humides. Ainsi, cela accélérera la croissance du marché des lingettes humides au cours de la période de prévision.

Concurrents sur le marché

• Groupe Unilever

• Henkel AG & Co.

• KGaA

• 3M Co.

• SC Johnson & Son, Inc.

• Johnson & Johnson Services Inc.

• Kimberly-Clark Corp.

• Medline Industries

• The Procter & Gamble Co.

• Essity Aktiebolag

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des lingettes humides se concentre sur le produit, le canal de distribution, l’application et la région.

Par type de produit

• Lingettes pour bébés

• Lingettes pour le visage et cosmétiques

• Lingettes pour les mains et le corps

• Lingettes jetables dans les toilettes

• Autres

Par canal de distribution

• Supermarché/Hypermarché

• Dépanneurs

• Pharmacie

• Commerce électronique

• Autres

par application

• Soins personnels

• Ménage

• Santé

• Commercial

• Autres

• Patients

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

