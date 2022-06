Dernier marché des ingrédients pharmaceutiques actifs: croissance, opportunités, acteurs clés et perspectives prévisionnelles 2030

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marché les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (analyse méthodes), l’analyse PESTEL et l’analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs .

La taille du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs était de 91,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs devrait atteindre 331,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Des produits chimiques appelés ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sont utilisés dans la fabrication de médicaments. Le médicament contient des substances physiologiquement actives (API). L’ingrédient pharmaceutique actif (API) et l’excipient sont les deux composants qui composent tout médicament. L’excipient est un composant inactif du médicament qui transporte l’API.

Facteurs influençant le marché

Au cours des dernières décennies, il y a eu une forte augmentation de la prévalence de maladies chroniques telles que le diabète, la maladie coronarienne, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’asthme, l’hépatite, l’arthrite et le cancer. La prévalence croissante de ces maladies, combinée à l’augmentation de la population âgée, apportera des opportunités potentielles inexploitées pour le marché. Selon la Fédération internationale du diabète, il y aura 23,6 millions de nouveaux cas de cancer par an d’ici 2030. Ainsi, cela profitera au marché des ingrédients pharmaceutiques actifs pendant la période d’étude.

Le besoin de biosimilaires dans diverses applications thérapeutiques, ainsi que le nombre croissant de produits pharmaceutiques biologiques qui ne sont plus couverts par des brevets, devraient stimuler la croissance du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs au cours de la période d’étude. En dehors de cela, les versions génériques de médicaments biologiques exclusifs connus sous le nom de biosimilaires n’ont pas besoin d’adhérer aux mêmes normes réglementaires strictes que les médicaments biologiques de marque. En conséquence, cela les rend relativement rentables, ce qui contribuera à la croissance du marché global des ingrédients pharmaceutiques actifs.

D’un autre côté, des réglementations gouvernementales strictes associées à l’utilisation d’ingrédients pharmaceutiques actifs peuvent limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact du COVID-19

Presque tous les organismes gouvernementaux ont augmenté leurs investissements dans le secteur de la santé et des produits pharmaceutiques après l’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19, ce qui a accéléré le rythme des activités de R&D. Étant donné que les ingrédients pharmaceutiques actifs jouent un rôle essentiel dans le traitement de diverses maladies, le marché mondial connaîtra des opportunités de croissance lucratives dans les années à venir. Cependant, le marché a connu plusieurs obstacles au cours de la phase initiale de la pandémie.

La Chine est une source importante de nombreux ingrédients pharmaceutiques actifs ; cependant, les restrictions imposées par le gouvernement ont limité l’importation et l’exportation de marchandises. En conséquence, cela a entravé la croissance du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer l’ingrédient pharmaceutique actif, en raison de la fréquence croissante des maladies chroniques évitables, de la croissance de la population gériatrique et de l’importance croissante accordée par le gouvernement aux médicaments génériques. De plus, la demande croissante de produits biologiques et de médicaments spécialisés, combinée aux progrès technologiques croissants dans le secteur, stimulera la croissance du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Cipla

• Bristol Myers Squibb

• Boehringer Ingelheim GmbH

• BASF SE

• Aurobindo Pharma

• Albemarle Corporation

• Abbvie Inc.

• Dr. Reddy’s Laboratories Ltd

• Eli Lilly and Company

• Viatris Inc

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs se concentre sur le type, la synthèse, l’application et la région.

Par type

• API innovantes • API

génériques

Par type de synthèse

• Synthétique

• Biotech

Par application

• Maladies transmissibles

• Oncologie

• Diabète

• Maladie cardiovasculaire

• Gestion de la douleur

• Maladies respiratoires

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

