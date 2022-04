Der Terbutryn-Marktbericht deckt den detaillierten Branchenumfang, das Zukunftsszenario und den Ausblick bis 2030 ab

Der Terbutryn-Marktbericht enthält detaillierte Informationen zu Faktoren, die Nachfrage, Wachstum, Chancen, Herausforderungen und Einschränkungen beeinflussen. Sie informiert ausführlich über Struktur und Perspektiven globaler und regionaler Industrien. Darüber hinaus enthält der Bericht Daten über Forschung und Entwicklung, neue Produkteinführungen und Produktreaktionen von führenden Akteuren aus den globalen und lokalen Märkten. Die strukturierte Analyse bietet eine grafische Darstellung und eine schematische Aufschlüsselung des Terbutryn-Marktes nach Regionen.

Terbutryn ist eine Triazin-Chemikalie, die als selektives Herbizid wirkt. Es wird von den Blättern und Wurzeln verschlungen und wirkt als Photosynthesehemmer. Terbutryn ist ein vor- und nachauflaufendes Unkrautbekämpfungsmittel, das in Wintergerste, Winterweizen, Zuckerrohr, Sorghum, Erbsen, Sonnenblumen und Kartoffeln verwendet wird. Die zunehmende Akzeptanz verbesserter landwirtschaftlicher Methoden auf der ganzen Welt dürfte das Wachstum des Terbutryn-Marktes im Prognosezeitraum unterstützen. Es wird erwartet, dass die erhöhte Produktion von Getreide und Körnern in einer Reihe von Ländern den Terbutryn-Markt vorantreiben wird.

Eine Veröffentlichung des Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau vom 8. Juni 2021 berichtet über die Erholung des US-Marktes. Der Bericht beschrieb auch die Erholung des internationalen US-Handels im Juli 2021. Im April 2021 erreichten die Exporte des Landes 300 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 13,4 Milliarden US-Dollar. Im April 2021 beliefen sich die Importe auf 294,5 Milliarden US-Dollar und stiegen um 17,4 Milliarden US-Dollar. COVID19 ist nach wie vor ein bedeutendes Problem für Volkswirtschaften auf der ganzen Welt, wie der Rückgang der Exporte in die USA im Jahresvergleich zwischen April 2020 und April 2021 und der Anstieg der Importe im gleichen Zeitraum zeigen. Der Markt versucht eindeutig, sich zu erholen. Trotzdem bedeutet dies, dass es direkte Auswirkungen auf die Gesundheits-/IKT-/Chemieindustrie geben wird, was zu einem großen Markt für den Terbutryn-Markt führen wird.

Es wird erwartet, dass die wachsende weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln und das zunehmende Wissen über die Vorteile des Einsatzes von Herbiziden vor und nach dem Anbau von Feldfrüchten die Expansion des Terbutryn-Marktes vorantreiben werden. Im Mai 2017 reduzierte Kellogg’s Company den Zuckergehalt in Rice Krispies und Frosties-Riegeln um 19 % und reichte von 40 Gramm bis 32,5 Gramm, was ihnen bei der Expansion der Getreideindustrie half. Strenge Genehmigungsverfahren behindern jedoch das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum 2021-2027. Auch die Expansion der Agrarindustrie in Entwicklungsländern und die Weiterentwicklung neuartiger Formulierungen dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum steigern.

Die regionale Analyse des globalen Terbutryn-Marktes wird für Schlüsselregionen wie den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Europa, Lateinamerika und den Rest der Welt berücksichtigt. Nordamerika ist weltweit die führende Region in Bezug auf den Marktanteil, da das Bewusstsein für Bio-Produkte steigt.

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum 2021-2027 voraussichtlich auch die höchste Wachstumsrate aufweisen. Faktoren wie das wachsende Bewusstsein in Bezug auf die schädlichen Auswirkungen von Unkräutern auf das Pflanzenwachstum würden lukrative Wachstumsaussichten für den Terbutryn-Markt im asiatisch-pazifischen Raum schaffen.

Die wichtigsten in diesem Bericht enthaltenen Marktteilnehmer sind:

SinoHarvest Corp.

Chemzhongyuan

De Sangosse,

FMC Corporation,

IsAgro SpA,

Koppert Biological Systems,

Marrone Bio Innovations,

Monsanto Company,

Novozymes,

Seipasa, Syngenta AG

Valent BioSciences LLC,

Ziel der Studie ist es, Marktgrößen verschiedener Segmente & Länder in den letzten Jahren zu definieren und die Werte auf die kommenden acht Jahre zu prognostizieren. Der Bericht soll sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte der Branche in jeder der an der Studie beteiligten Regionen und Länder berücksichtigen.

Darüber hinaus enthält der Bericht auch detaillierte Informationen zu den entscheidenden Aspekten wie treibenden Faktoren und Herausforderungen, die das zukünftige Wachstum des Marktes bestimmen werden. Darüber hinaus enthält der Bericht verfügbare Investitionsmöglichkeiten auf Mikromärkten für Interessengruppen sowie eine detaillierte Analyse der Wettbewerbslandschaft und der Produktangebote der wichtigsten Akteure.

Die detaillierten Segmente und Untersegmente des Marktes werden im Folgenden erläutert:

Nach Typ:

Reinheit 98 %

Sonstiges

Nach Anwendung:

Getreide und Körner,

Obst und Gemüse

Sonstiges

Nach Region:

Nordamerika

USA

Kanada

Europa

Vereinigtes Königreich

Deutschland

Frankreich

Spanien

Italien

ROE

Asien-Pazifik

China

Indien

Japan

Australien

Südkorea

RoAPAC

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest der Welt

Darüber hinaus werden für die Studie folgende Jahre berücksichtigt:

Historisches Jahr – 2018, 2019

Basisjahr – 2020

Prognosezeitraum – 2021 bis 2027

Zielgruppe des globalen Terbutryn-Marktes in der Marktstudie:

Wichtige Beratungsunternehmen und Berater

Große, mittlere und kleine Unternehmen

Risikokapitalgeber

Value-Added Reseller (VARs)

Drittanbieter von Wissen

Investmentbanker

Was ist das Ziel des Berichts?

Basierend auf verschiedenen Indikatoren werden das jährliche Wachstum (%) und die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) für den jeweiligen Prognosezeitraum angeboten.

Ein Überblick über den Markt basierend auf geografischer Reichweite, Marktsegmentierung und finanzieller Leistung der Hauptakteure wird im Bericht präsentiert.

Der Bericht präsentiert aktuelle Trends in der Branche und den zukünftigen Umfang des Marktes in Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika.

Die verschiedenen Parameter, die das Wachstum des Marktes beschleunigen, sind in den Forschungsbericht aufgenommen.

Der Bericht analysiert die Wachstumsrate, die Marktgröße und die Bewertung des Marktes während des Prognosezeitraums.

Welche Aspekte in Bezug auf den Regionalanalysemarkt sind in diesem Bericht enthalten?

Zu den im Bericht behandelten geografischen Regionen gehören Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika.

Der Bericht besteht aus einer detaillierten regionalen Analyse aktueller und zukünftiger Markttrends und liefert Informationen zur Produktnutzung und zum Verbrauch.

Die Wachstumsrate des Marktes in jeder Region, einschließlich ihrer Länder, im Prognosezeitraum ist im Marktbericht enthalten.

Basierend auf welchen Faktoren werden die wichtigsten Marktteilnehmer in diesem Bericht bewertet?

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse führender Unternehmen auf dem weltweiten Markt.

Es bietet Details zu den wichtigsten Anbietern, die am Markt beteiligt sind, einschließlich der wichtigsten Akteure.

Ein umfassender Überblick über jedes Unternehmen, einschließlich des Unternehmensprofils, der erzielten Einnahmen, der Warenpreise und

die hergestellten Produkte werden in den Bericht aufgenommen.

Der Bericht enthält Zahlen und Fakten zu Marktteilnehmern sowie Standpunkte führender Marktteilnehmer.

Die jüngsten Entwicklungen, Fusionen und Übernahmen im Zusammenhang mit den genannten Hauptakteuren sind im Marktbericht enthalten.

Was sind die wichtigsten Informationen aus dem Bericht?

Der Bericht enthält umfassende Informationen zu Faktoren, die das Marktwachstum und den Marktanteil im Prognosezeitraum voraussichtlich beeinflussen werden.

Der Bericht bietet das aktuelle Szenario und die zukünftigen Wachstumsaussichten des Marktes in verschiedenen geografischen Regionen.

Die Analyse der Wettbewerbslandschaft auf dem Markt sowie die qualitativen und quantitativen Informationen werden geliefert.

Die SWOT-Analyse wird zusammen mit der Fünf-Kräfte-Analyse von Porter durchgeführt.

Die eingehende Analyse bietet einen Einblick in den Markt und unterstreicht die Wachstumsrate und die Möglichkeiten, die das Unternehmen bietet.

