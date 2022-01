Le marché nord-américain des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires prospérera avec un TCAC remarquable d’ici 2028 | HENSOLDT, Israel Aerospace Industries, L3Harris Technologies Inc., Lockheed Martin Corporation

Le nouveau rapport « Marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Amérique du Nord » publié par Business Market Insights, couvre le paysage du marché et ses perspectives de croissance au cours des prochaines années. Le rapport comprend également une discussion sur les principaux fournisseurs opérant sur ce marché.

Le marché des systèmes optroniques militaires de surveillance et d’observation en Amérique du Nord devrait passer de 6 147,19 millions de dollars US en 2021 à 8 328,13 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 4,4% de 2021 à 2028. La direction des capteurs et des dispositifs électroniques du laboratoire de recherche de l’armée américaine (SEDD) a développé la technologie de détecteur infrarouge à puits quantiques (QWID). Cette technologie est particulièrement sensible aux ondes infrarouges qui sont de longueurs mi-longues. Sensors Unlimited, une société de Collins Aerospace, est le leader des photodiodes, caméras et matrices infrarouges à ondes courtes InGaAs pour la technologie de vision nocturne. Sensors Unlimited travaille sur divers projets pour le ministère de la Défense des États-Unis, par l’intermédiaire de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et du Night Vision Laboratory (NVL) de l’armée américaine.

Demande d’échantillon @: https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00026290

Détail du fabricant majeur :

HENSOLDT

Israel Aerospace Industries

L3Harris Technologies Inc.

Lockheed Martin Corporation

Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Raytheon Company

Safran S.A.

Teledyne FLIR LLC

Thales Group

Ultra Electronics Holdings plc.

Le marché des systèmes de surveillance et d’observation optroniques militaires en Amérique du Nord est en outre segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. En 2020, le marché nord-américain des systèmes optroniques militaires de surveillance et d’observation était dominé par les États-Unis avec une part de marché d’environ 72%, suivis du Canada et du Mexique. Ces économies développées consacrent une part considérable de leur PIB aux dépenses militaires. Selon la collection d’indicateurs de développement de la Banque mondiale, qui est compilée à partir de sources officiellement reconnues, les dépenses militaires aux États-Unis représenteraient environ 3,74% de leur PIB en 2020. Des technologies avancées telles que la technologie multispectrale utilisée dans l’optronique aéroportée avec système de surveillance, piste & système de recherche et autres devraient accélérer la demande du secteur militaire et de la défense dans la région.

Achetez directement une copie de ce rapport d’étude de marché sur les systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Amérique du Nord sur: https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00026290

Marché nord-américain des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires – Par type de produit

Image Intensification

Military Laser Systems

Electro-Optics/Infrared

Marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Amérique du Nord – par modularité

Night Vision Devices

Handheld Thermal Imaging Devices

Integrated Observation Equipment

Standalone Infrared

Seismic and Acoustic Sensors

Others

Marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Amérique du Nord – par secteur vertical

Ground

Airborne

Naval

Table des matières:

Couverture : Il comprend les principaux fabricants couverts, les segments de marché clés, la gamme de produits proposés sur le marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Amérique du Nord, les années considérées et les objectifs de l’étude. En outre, il touche l’étude de segmentation fournie dans le rapport sur la base du type de produit et d’application.

Résumé : Il donne un résumé des études clés, du taux de croissance du marché, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, et des indicateurs macroscopiques.

Production par région : ici, le rapport fournit des informations sur l’importation et l’exportation, la production, les revenus et les principaux acteurs de tous les marchés régionaux étudiés.

Profil des fabricants : Chaque acteur présenté dans cette section est étudié sur la base d’une analyse SWOT, de ses produits, de sa production, de sa valeur, de sa capacité et d’autres facteurs vitaux.

Raisons d’acheter le rapport

Comprendre le paysage du marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Amérique du Nord et identifier les segments de marché les plus susceptibles de garantir un fort retour

Gardez une longueur d’avance en comprenant le paysage concurrentiel en constante évolution du marché des systèmes d’appel infirmier

Planifiez efficacement les fusions et acquisitions et les accords de partenariat sur le marché nord-américain des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en identifiant les segments de marché avec les ventes probables les plus prometteuses

Aide à prendre des décisions commerciales éclairées à partir d’une analyse perspicace et complète des performances du marché de divers segments du marché des systèmes d’appel infirmier

Obtenir des prévisions de revenus du marché pour le marché par divers segments de 2019 à 2027 dans la région de l’Amérique du Nord

PRINCIPAUX SUJETS COUVERTS DANS CE RAPPORT –

PARTIE 1. Présentation

PARTIE 2. Marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Amérique du Nord – Points clés à retenir

PARTIE 3. Marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Amérique du Nord – Paysage du marché

PARTIE 4. Marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Amérique du Nord – Dynamique du marché clé

PARTIE 5. Marché des systèmes de distribution de médicaments – Analyse en Amérique du Nord

PARTIE 6. Marché des systèmes de distribution de médicaments – Scénario réglementaire en Amérique du Nord

PARTIE 7. Analyse du marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Amérique du Nord – Par voie d’administration

PARTIE 8. Analyse du marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Amérique du Nord – par application

PARTIE 9. Analyse du marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Amérique du Nord – Par canal de distribution

PARTIE 10. Marché nord-américain de livraison de médicaments

PARTIE 11. Marché des systèmes d’administration de médicaments – Paysage de l’industrie

PARTIE 12. Marché des systèmes d’administration de médicaments – Profils clés des entreprises

PARTIE 13. Annexe

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/