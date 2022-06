Der Markt für Wasserstoffperoxid zur Desinfektion/Sterilisation soll bis 2027 1.557,39 Mio. USD erreichen

Der Markt für Wasserstoffperoxid zur Desinfektion/Sterilisation soll mit einer CAGR von 5.2 % wachsen und von 2020 bis 2027 1,557.39 Million US-Dollar erreichen

Der europäische Markt für Wasserstoffperoxid zur Desinfektion/Sterilisation wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Aufgrund seiner Anwendungen im Gartenbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Gesundheitswesen und in anderen Endverbraucherbranchen besteht in der Region eine hohe Nachfrage nach dieser Verbindung. Abgesehen davon hat die kontinuierliche Forschung und Entwicklung zur weit verbreiteten Einführung von Wasserstoffperoxid geführt. Der regionale Markt verzeichnet ein starkes Wachstum bei der Produktion von Wasserstoffperoxid mit der Erweiterung der Produktionseinheiten einiger wichtiger Akteure wie Solvay SA in der Region.

Wasserstoffperoxid ist die Verbindung, die als Ergebnis der chemischen Reaktion von Sauerstoff und Wasser entsteht. In seiner reinen Form ist es eine hellblaue Flüssigkeit, die etwas viskoser als Wasser ist. Wasserstoffperoxid ist im Allgemeinen instabil und zersetzt sich langsam in Gegenwart von Licht. Da es instabil ist, wird es typischerweise mit einem Stabilisator in einer schwach sauren Lösung gelagert. Wässrige Wasserstoffperoxidlösung unterscheidet sich von anderen reinen Substanzen aufgrund der Wirkung von Wasserstoffbindungen zwischen Wasser und Wasserstoffperoxidmolekülen. Das Peroxid wird häufig zum Reinigen von Hautwunden verwendet, um eine Infektion durch kleinere Schnitte und Kratzer zu verhindern. Es wirkt als Desinfektionsmittel, indem es die wesentlichen Bestandteile von Keimzellen zerstört,

Umfangreicher Einsatz von Wasserstoffperoxid im Gesundheitswesen soll eskalieren, um das Wachstum des Marktes für Wasserstoffperoxid zur Desinfektion mit einer CAGR von 5.2 % zu eskalieren

Auswirkungen von COVID 19 auf den Wasserstoffperoxid zur Desinfektion/Sterilisation-Markt

Der COVID-19-Ausbruch hat Volkswirtschaften und Industrien in verschiedenen Ländern aufgrund von von der Regierung auferlegten sowie selbst auferlegten Sperren, Reiseverboten und Geschäftsschließungen getroffen. Chemikalien und Materialien sind eine der wichtigsten Branchen, die infolge dieses Ausbruchs unter ernsthaften Störungen wie Unterbrechungen der Lieferkette, Absagen von Technologieveranstaltungen und Büroschließungen leiden. China ist das Zentrum der Fertigung und der größte Rohstofflieferant für verschiedene Industrien weltweit, und gestörte Betriebe im Land wirken sich auf mehrere Unternehmen aus allen anderen Ländern aus, die von seinem Fertigungssektor abhängig sind. Der global Marktzusammenbruch aufgrund der Verbreitung von COVID-19 wirkt sich auch auf das Wachstum des Marktes für Wasserstoffperoxid aus,

