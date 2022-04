Der Markt für intelligente Gebäude wird voraussichtlich eine erhebliche Wachstumsrate erfahren | Hitachi, Honeywell, Huawei

Globale Marktgrößenstudie für intelligente Gebäude nach Typ (Gebäudeenergiemanagementsystem, physisches Sicherheitssystem, Gebäudekommunikationssysteme, Sanitär- und Wassermanagementsystem, Parkmanagementsysteme, Aufzüge und Rolltreppenmanagementsystem), nach Anwendung (Wohngebäude, Geschäftsgebäude, Gastgewerbe). , Flughäfen, institutionelle, industrielle und andere) und Regionale Prognosen 2020-2027 , der von Report Ocean hinzugefügte Forschungsbericht Covid 19 Outbreak Impact, ist eine eingehende Analyse von Marktmerkmalen, Größe und Wachstum, Segmentierung, Aufschlüsselung nach Regionen und Ländern, Wettbewerb Landschaft, Marktanteile, Trends und Strategien für diesen Markt. Es verfolgt das historische und prognostizierte Marktwachstum des Marktes nach Regionen. Es stellt den Markt in den Kontext des breiteren Marktes für intelligente Gebäude und vergleicht ihn mit anderen Märkten., Marktdefinition, regionale Marktchancen, Umsatz und Umsatz nach Region, Herstellungskostenanalyse, Industriekette, Analyse von Markteffektfaktoren, Marktgrößenprognose für intelligente Gebäude, Marktdaten und Grafiken und Statistiken, Tabellen, Balken- und Kreisdiagramme und vieles mehr für Business Intelligence . Holen Sie sich den vollständigen Bericht (einschließlich des vollständigen Inhaltsverzeichnisses, über 100 Tabellen und Abbildungen sowie eines Diagramms). – Eingehende Analyse der Auswirkungen des Marktausbruchs vor und nach dem COVID-19-Ausbruch und der Situation nach Regionen und Diagramm). – Eingehende Analyse der Auswirkungen des Marktausbruchs vor und nach dem COVID-19-Ausbruch und der Situation nach Regionen und Diagramm). – Eingehende Analyse der Auswirkungen des Marktausbruchs vor und nach dem COVID-19-Ausbruch und der Situation nach Regionen

Auf dem globalen Markt für intelligente Gebäude untersuchte Schlüsselsegmente

Der globale Markt für intelligente Gebäude wird 2019 auf etwa 59,82 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich mit einer gesunden Wachstumsrate von mehr als 10,5 % im Prognosezeitraum 2020-2027 wachsen. Intelligente Gebäude enthalten ein Steuerungssystem, das den Gebäudebetrieb wie Heizung, Beleuchtung, Lüftung, Klimaanlage und andere Systeme mithilfe von Zensuren und Mikrochips steuert. Es bietet fortschrittliche Gebäudetechnologie wie Temperaturregelung, Brandschutz, Automatisierung, Telekommunikation usw. Intelligente Gebäudearchitektur hilft auch bei der Senkung der Betriebskosten durch Mietermanagement sowie Gebäudeleistungsmanagement. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Energieeffizienz werden Standards und Vorschriften der Industrie und das Wachstum des Marktes für intelligente Städte das Wachstum des Marktes für intelligente Gebäude vorantreiben. Es hilft auch, den Energieverbrauch zu senken. Intelligente Technologien wie Anwesenheitssensoren, intelligente Thermostate und Beleuchtungssteuerungen tragen dazu bei, den Energieverbrauch in unbesetzten Büros, Konferenzräumen und anderen Räumen zu reduzieren. Laut dem American Council for an Energy-Efficient Economy (AMCEE) können intelligente Technologien schätzungsweise 8 bis 18 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in Teilsektoren einsparen, darunter Büros, kleine Ketten und unabhängige Einzelhandelsgeschäfte. Hohe Anfangsinvestitionen behindern jedoch das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum 2020-2027. Außerdem wird die Einführung der 5G-Technologie neue und leistungsstarke intelligente Gebäudefunktionen verbessern, die zum Wachstum des Marktes für intelligente Gebäude beitragen. Laut dem American Council for an Energy-Efficient Economy (AMCEE) können intelligente Technologien schätzungsweise 8 bis 18 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in Teilsektoren einsparen, darunter Büros, kleine Ketten und unabhängige Einzelhandelsgeschäfte. Hohe Anfangsinvestitionen behindern jedoch das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum 2020-2027. Außerdem wird die Einführung der 5G-Technologie neue und leistungsstarke intelligente Gebäudefunktionen verbessern, die zum Wachstum des Marktes für intelligente Gebäude beitragen. Laut dem American Council for an Energy-Efficient Economy (AMCEE) können intelligente Technologien schätzungsweise 8 bis 18 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in Teilsektoren einsparen, darunter Büros, kleine Ketten und unabhängige Einzelhandelsgeschäfte. Hohe Anfangsinvestitionen behindern jedoch das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum 2020-2027. Außerdem wird die Einführung der 5G-Technologie neue und leistungsstarke intelligente Gebäudefunktionen verbessern, die zum Wachstum des Marktes für intelligente Gebäude beitragen.

Die regionale Analyse des globalen Marktes für intelligente Gebäude wird für Schlüsselregionen wie den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Europa, Lateinamerika und den Rest der Welt berücksichtigt wachsende Projekte zu intelligenten Gebäuden und dem Internet der Dinge (IoT). Während Europa im Prognosezeitraum 2020-2027 voraussichtlich auch die höchste Wachstumsrate / CAGR aufweisen wird. Faktoren wie zunehmende Regierungsinitiativen für Smart Cities-Entwicklungsprojekte würden lukrative Wachstumsperspektiven für den Markt für intelligente Gebäude schaffen.

Wichtige Marktteilnehmer in diesem Bericht sind: Hitachi Honeywell Huawei International Business Machines (IBM) Igor Intel Johnson Controls KMC Controls Legrand Schneider Electric

Ziel der Studie ist es, Marktgrößen verschiedener Segmente & Länder in den letzten Jahren zu definieren und die Werte auf die kommenden acht Jahre zu prognostizieren. Der Bericht soll sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte der Branche in jeder der an der Studie beteiligten Regionen und Länder berücksichtigen. Darüber hinaus enthält der Bericht auch detaillierte Informationen zu den entscheidenden Aspekten wie treibenden Faktoren und Herausforderungen, die das zukünftige Wachstum des Marktes bestimmen werden. Darüber hinaus enthält der Bericht verfügbare Investitionsmöglichkeiten auf Mikromärkten für Interessengruppen sowie eine detaillierte Analyse der Wettbewerbslandschaft und der Produktangebote der wichtigsten Akteure.

Die detaillierten Segmente und Untersegmente des Marktes werden im Folgenden erläutert:

Nach Typ:

Gebäudeenergiemanagementsystem

Physisches Sicherheitssystem

Aufbau von Kommunikationssystemen

Sanitär- und Wassermanagementsystem

Parkmanagementsysteme

Managementsystem für Aufzüge und Rolltreppen

Nach Anwendung:

Wohngebäude

Gewerbebauten

Gastfreundschaft

Flughäfen

Institutionell

Industriell

Andere

Wichtige Erwägungen für die Marktprognose: Auswirkungen von Lockdowns, Unterbrechungen der Lieferkette, Zerstörung der Nachfrage und Änderung des Kundenverhaltens Optimistische, wahrscheinliche und pessimistische Szenarien für alle Märkte, wenn sich die Auswirkungen der Pandemie entfalten Marktschätzungen vor und nach COVID-19 Vierteljährliche Auswirkungsanalyse und Aktualisierungen von Marktschätzungen

COVID-19 – Nächste Gedanken: In diesem Artikel haben wir wichtige Daten und Zahlen geteilt, die das aktuelle Ausmaß der Krise und die wirtschaftlichen Folgen ins Rampenlicht rücken. Eine Kombination von Faktoren, einschließlich der COVID-19-Eindämmungssituation, der Erholung des Endverbrauchermarktes und des Erholungszeitplans von 2020/2021

Unter COVID-19 Outbreak Impact Analysis:

Wir haben Branchentrends im Zusammenhang mit COVID-19 analysiert. Wir haben die Auswirkungen von COVID-19 auf die Produktindustriekette basierend auf den vor- und nachgelagerten Märkten analysiert. Wir analysieren die Auswirkungen von COVID-19 auf verschiedene Regionen und wichtige Länder.

Auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die zukünftige Entwicklung der Branche wird hingewiesen.

Studie Erkunden Sie: Marktverhalten / Risiko- und Chancenniveau Ende des Branchenverhaltens / Chancenbewertung Erwarteter Zeitrahmen für die Erholung der Branche

Geografische Aufschlüsselung : Der Abschnitt Aufschlüsselung nach Regionen und Ländern bietet eine Analyse des Marktes in jeder Region und der Größe des Marktes nach Region und vergleicht ihr historisches und prognostiziertes Wachstum. Es deckt die Auswirkungen und den Erholungspfad von Covid 19 für alle Regionen, wichtige Industrieländer und wichtige Schwellenländer ab.

Länder: Argentinien, Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, China, Kolumbien, Tschechische Republik, Dänemark, Ägypten, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Nigeria, Norwegen, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA, Venezuela, Vietnam

Die eingehende qualitative Analyse der Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs umfasst die Identifizierung und Untersuchung der folgenden Aspekte: Marktstruktur, Wachstumstreiber, Beschränkungen und Herausforderungen, aufkommende Produkttrends und Marktchancen, Porter’s Fiver Forces. Der Bericht untersucht auch die finanzielle Lage der führenden Unternehmen, die Bruttogewinn, Umsatzgenerierung, Verkaufsvolumen, Verkaufserlöse, Herstellungskosten, individuelle Wachstumsrate und andere Finanzkennzahlen umfasst. Der Bericht enthält im Wesentlichen Informationen zu Markttrends, Wachstumsfaktoren, Einschränkungen, Chancen, Herausforderungen, Zukunftsprognosen und Details zu allen wichtigen Marktteilnehmern.

Antworten auf die wichtigsten Fragen: Study Explore COVID 19 Outbreak Impact Analysis

Die Studienziele dieses Berichts sind: Untersuchung und Analyse der globalen Marktgröße (Wert und Volumen) nach Unternehmen, Schlüsselregionen/-ländern, Produkten und Anwendungen, Verlaufsdaten von 2014 bis 2018 und Prognose bis 2025. Verständnis der Struktur von Markt durch die Identifizierung seiner verschiedenen Untersegmente. Um detaillierte Informationen über die Schlüsselfaktoren auszutauschen, die das Wachstum des Marktes beeinflussen (Wachstumspotenzial, Chancen, Treiber, branchenspezifische Herausforderungen und Risiken). Konzentriert sich auf die wichtigsten globalen Hersteller, um Verkaufsvolumen, Wert, Marktanteil, Marktwettbewerbslandschaft, SWOT-Analyse und Entwicklungspläne in den nächsten Jahren zu definieren, zu beschreiben und zu analysieren. Analyse der Wachstumstrends, Zukunftsaussichten und ihres Beitrags zum Gesamtmarkt. Um den Wert und das Volumen von Teilmärkten zu prognostizieren, in Bezug auf Schlüsselregionen (zusammen mit ihren jeweiligen Schlüsselländern). Um Wettbewerbsentwicklungen wie Erweiterungen, Vereinbarungen, neue Produkteinführungen und Akquisitionen auf dem Markt zu analysieren. Um die Hauptakteure strategisch zu profilieren und ihre Wachstumsstrategien umfassend zu analysieren.

Die Studie Erkunden Sie die Auswirkungsanalyse des COVID-19-Ausbruchs. Was sollten Eintrittsstrategien, Gegenmaßnahmen gegen wirtschaftliche Auswirkungen und Marketingkanäle sein? Was sind Marktdynamiken? Was sind Herausforderungen und Chancen? Was sind die wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Markt? Wie ist der aktuelle Marktstatus? Wie ist der Marktwettbewerb in dieser Branche, sowohl unternehmens- als auch länderweise? Was ist eine Marktanalyse unter Berücksichtigung von Anwendungen und Typen?

Wichtige Punkte im Smart Buildings-Marktbericht:

Kapitel 1, Über die Zusammenfassung zur Beschreibung der Definition, Spezifikationen und Klassifizierung des Marktes für intelligente Gebäude, der Anwendungen und des Marktsegments nach Regionen Nordamerika, Europa oder Asien;

Kapitel 2, Ziel der Studie.

Kapitel 3, um Forschungsmethodik und -techniken anzuzeigen.

Kapitel 4 und 5, um die Gesamtmarktanalyse, Segmentierungsanalyse, Merkmale zu zeigen;

Kapitel 6 und 7, um die Marktgröße, den Marktanteil und die Prognose zu zeigen; Fünf-Kräfte-Analyse (Verhandlungsmacht von Käufern/Lieferanten), Bedrohungen für neue Marktteilnehmer und Marktbedingungen;

Kapitel 8 und 9, um eine Analyse nach regionaler Segmentierung, Vergleich, führenden Ländern und Chancen zu zeigen; Regionale Marketingtypanalyse, Lieferkettenanalyse

Kapitel 10, Schwerpunkt auf der Identifizierung der wichtigsten Einflussfaktoren der Branche, Überblick über den Entscheidungsrahmen, der von Branchenexperten und strategischen Entscheidungsträgern gesammelt wurde;

Kapitel 11 und 12, Markttrendanalyse, Treiber, Herausforderungen durch Verbraucherverhalten, Marketingkanäle und Angebot und Nachfrage.

Kapitel 13 und 14 beschreiben die Anbieterlandschaft (Klassifizierung und Marktpositionierung)

. Kapitel 15 befasst sich mit dem Vertriebskanal für intelligente Gebäude, Händlern, Händlern, Forschungsergebnissen und Schlussfolgerungen, Anhang und Datenquelle.

……..und sehen Sie mehr im vollständigen Inhaltsverzeichnis

