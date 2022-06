Der Markt für Bodenbeschichtungen soll bis 2027 3941,2 Mio. USD erreichen

Der weltweite Markt für Bodenbeschichtungen belief sich 2018 auf 2,175.6 Mio. USD und soll im Prognosezeitraum 2019–2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6.9 % auf 3,941.2 Mio. USD bis 2027 wachsen. Der Bericht enthält wichtige Erkenntnisse zu den treibende Faktoren dieses Wachstums und hebt auch die prominenten Akteure auf dem Markt und ihre Entwicklungen hervor.

Der Markt für global Bodenbeschichtungen konzentriert sich auf einige sehr etablierte Akteure. Einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für Bodenbeschichtungen sind Axalta Coating Systems Ltd., Apurva India Pvt. Ltd, Sian Paints Limited, Grand Polycoats, Maris Polymers SA, Michelman, Inc., The Lubrizol Corporation, The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc. and 3M Company.

Bodenbeschichtungen weisen wünschenswerte Eigenschaften wie Wasserdichtigkeit, Antistatik, Antivibration und Antirutsch auf. Diese wünschenswerten Eigenschaften haben sie zur bevorzugten Beschichtung in vielen Industrie- und Bauindustrien gemacht. Bodenbeschichtungen schützen die Betonoberflächen, auf die sie aufgetragen werden, und sind für die Verlängerung der Lebensdauer der darunter liegenden Betonböden verantwortlich. Sie sind inert gegenüber Ölen, Wasch- und Reinigungsmitteln, Getriebeflüssigkeiten, Wasser, Hagel, Schnee und korrosiven Chemikalien. Bodenbeschichtungen werden auch verwendet, um die Ästhetik des Bodens zu verbessern. Sie sind in einer Reihe von Farben, Schattierungen und Texturen erhältlich. Metallpigmente und Vinylfarbflocken werden den Marktsystemen für Bodenbeschichtungen zugesetzt,

Es wird geschätzt, dass der Anstieg der Anzahl von Gewerbe- und Wohnungsbauprojekten den Markt für Bodenbeschichtungen mit einer CAGR von 6.9 % eskalieren lässt.

Auswirkungen von COVID-19 auf den Bodenbelag-Markt:

Die Covid-19 (Coronavirus)-Pandemie wirkt sich weltweit auf die Gesellschaft und die Gesamtwirtschaft aus. Die Auswirkungen dieser Pandemie nehmen von Tag zu Tag zu und wirken sich auch auf die Lieferkette aus. Die COVID-19-Krise sorgt für Unsicherheit an den Aktienmärkten, eine massive Verlangsamung der Lieferkette, sinkendes Geschäftsvertrauen und zunehmende Panik in den Kundensegmenten. Die Gesamtwirkung der Pandemie wirkt sich auf den Produktionsprozess mehrerer Branchen aus. Dieser Bericht über den „Bodenbeschichtungsmarkt“ enthält die Analyze der Auswirkungen von Covid-19 auf verschiedene Geschäftsbereiche und Ländermärkte. Die Berichte zeigen auch Markttrends und Prognosen bis 2028 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Covid-19-Situation.

Beton ist das einfachste Bodenmaterial. Normalerweise wird nur die Oberfläche der Platte direkt auf das Kies- oder Erdbett gegossen, um das Fundament eines Gebäudes zu installieren. Das Betonbodenmaterial ist nicht nur langlebig, zuverlässig und unglaublich langlebig, sonder hat sich auch den Ruf erarbeitet, nützlich und rutschfest zu sein. Modern Fortschritte haben den Bodenlegern jedoch eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten gegeben, die es ihnen ermöglichen, diesen primären Baustoff völlig neu zu erfinden. Heutzutage haben Betonböden die Möglichkeit, glatt poliert oder sogar strukturiert zu werden, um Traktion zu bieten. Diese können auch mit einer Vielzahl von Techniken gebeizt oder bemalt werden, die es ihnen ermöglichen, das Aussehen natürlicher Materialien nachzubilden oder den Boden mit komplizierten Druckmustern einzubetten. Traditionell wurden Betonböden an Orten verwendet, an denen Haltbarkeit, Nützlichkeit und Wartungsfreundlichkeit wichtiger sind als Design. Dies schließt eine Vielzahl von Umgebungen ein, in denen schwere Geräte oder Maschinen routinemäßig verwendet werden, oder an Orten, an denen Färbemittel vertraut sein können. Es ist auch eine beliebte kommerzielle Bodenbelagsalternative für stark frequentierte Bereiche.

Markt für Bodenbeschichtungen: Nach Type

Unter dem Typensegment machte das Epoxidsegment den größten Anteil am globalen Markt für Bodenbeschichtungen aus. Epoxidbeschichtungen werden normalerweise auf Betonböden aufgetragen, um eine leistungsstarke, haltbare und glatte Oberfläche zu schaffen, die lange hält und schweren Belastungen standhält. Viele Industriestandorte, Geschäftsgebäude und Lagerhäuser verlassen sich auf Epoxidböden, um sichere und saubere Bedingungen für Arbeiter, Inventar und Ausrüstung aufrechtzuerhalten. Abhängig vom aufgetragenen Produkt müssen Sie möglicherweise die Deckschicht und die Epoxidgrundierung auftragen. Die Epoxid-Bodenbeschichtung ist dafür bekannt, dass sie Ölflecken und Wasser widersteht und außerdem eine nahtlose Oberfläche schafft, die bekanntermaßen viele Jahre hält. Die Epoxidbeschichtung kann mit Farben und Lacken kombiniert werden, um Absplitterungen und Risse abzudecken. Die Epoxidbeschichtung ist dafür bekannt, eine chemisch beständige Oberfläche bereitzustellen, die ideal für Fertigungsanlagen ist.

Es wird geschätzt, dass Nordamerika im Prognosezeitraum die schnellste CAGR auf dem Markt verzeichnet. In Nordamerika sind die wichtigsten Hersteller auf dem Markt für Bodenbeschichtungen vertreten. Diese Unternehmen sind Hauptlieferanten von Bodenbeschichtungsprodukten für Märkte in Asien und Europa. In Nordamerika wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Bodenbeschichtungen, die in Anwendungen wie Wohn- und Gewerbebau, Sportarenen, Industrie, Lebensmittelverarbeitungsbetrieben und Lagern verwendet werden, die Nachfrage nach Bodenbeschichtungsmärkten ankurbeln wird.

