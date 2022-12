Dengue Therapeutics Taille du marché, opportunités, croissance de l’industrie, risques, analyse, leadership et prévisions jusqu’en 2028

Des documents d’études de marché de premier ordre sur Dengue Therapeutics fournissent des estimations du taux de croissance et de la valeur marchande basées sur la dynamique du marché et les facteurs induisant la croissance. Certains des attributs utilisés pour préparer ce rapport d’analyse de marché comprennent un esprit de premier ordre, des solutions pragmatiques, une recherche et une analyse solides, l’innovation, une approche globale et une technologie de pointe. Ce rapport fournit une analyse statistique approfondie du développement, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre et de la demande, de l’importation et de l’exportation du marché.

Le marché de la thérapeutique de la dengue devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait atteindre 3 048,63 millions USD au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, avec une croissance à un TCAC de 25,5 %. 506,52 millions de dollars de 2020 à 2028. Les initiatives stratégiques des acteurs du marché et l’émergence de programmes de vaccination de masse pour le traitement de la dengue sont susceptibles d’être des moteurs clés pour le marché du traitement de la dengue.

La dengue est une maladie virale transmise par les moustiques qui s’est propagée rapidement dans toute la région de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ces dernières années. Le virus de la dengue est principalement transmis par les moustiques femelles du genre Aedes aegypti, et dans une moindre mesure par Aedes aegypti. Aedes albopictus. Ces maladies transmises par les moustiques sont le chikungunya, la fièvre jaune et le virus Zika. La dengue est courante sous les tropiques et est causée par les précipitations, la température, l’humidité relative, l’urbanisation rapide et non planifiée, et le risque varie d’une région à l’autre.

Ce rapport spécifique sur le marché de Dengue Therapeutics réévalue également les principaux acteurs du marché, les collaborations clés, les fusions et acquisitions, les dernières innovations et les politiques commerciales.

Division:

Le marché des traitements contre la dengue est segmenté en fonction de la souche, de la transmission, du type, de la gravité, de la voie d’administration, du mode d’achat, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’approche du marché et d’identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base de la souche, le marché de la thérapeutique de la dengue est segmenté en DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 et autres. Le segment DENV-2 dominera le marché jusqu’en 2021, car la forte prévalence de cette souche dans le monde entraînera une augmentation des cas d’infection par la dengue.

Sur la base de la transmission, le marché du traitement de la dengue est segmenté en transmission moustique-humain et transmission mère-enfant. Le segment de la transmission moustique à humain dominera le marché jusqu’en 2021, car les moustiques sont les principaux vecteurs de la dengue pour diverses souches du virus.

En fonction du type, le marché du traitement de la dengue est segmenté en médicaments, soins de soutien, vaccins et autres. Le segment pharmaceutique dominera le marché jusqu’en 2021, car divers médicaments utilisés pour traiter la dengue sont depuis longtemps utilisés pour contrôler la dengue.

En fonction de la gravité, le marché du traitement de la dengue est segmenté en simple et sévère. En 2021, le segment simple dominera le marché car le taux de conversion de la dengue simple à sévère est inférieur à 5 %, ce qui est la raison la plus importante pour laquelle le segment simple domine le marché du traitement de la dengue. la fièvre de la dengue.

En fonction de la voie d’administration, le marché de la thérapeutique de la dengue est segmenté en voie orale et parentérale. Les médicaments oraux domineront le marché en 2021, car la plupart des médicaments utilisés pour traiter les symptômes de la dengue sont pris par voie orale pour la gestion de la douleur et de la fièvre.

Sur la base du mode d’achat, le marché des traitements contre la dengue est segmenté en prescription et en vente libre (OTC). Les médicaments sur ordonnance domineront le marché en 2021, car les médecins prescrivent des médicaments et des soins de soutien après qu’un patient est confirmé infecté par le virus de la dengue, et les options de traitement comprennent généralement des antibiotiques et d’autres médicaments non disponibles uniquement sous forme de médicaments sur ordonnance.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du traitement de la dengue est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. Le segment des soins à domicile dominera le marché en 2021, car les symptômes de la dengue peuvent être gérés à domicile à l’aide de médicaments tels que des analgésiques et des antipyrétiques après le diagnostic.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement de la dengue est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne et autres. Le segment des pharmacies de détail dominera le marché jusqu’en 2021, car la plupart des ordonnances des patients sont délivrées dans les pharmacies de détail tout au long du cycle de traitement des infections après que la dengue a été correctement diagnostiquée.

Principaux acteurs du marché :

Les principales sociétés fournissant le marché des traitements contre la dengue sont Mylan NV, Pfizer Inc., Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Perrigo Company plc, GlaxoSmithKline plc, Dr. Reddy’s Laboratories Limited, Fresenius Kabi USA, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., ABIVAX, Aurobindo Pharma. , Baxter, EMEGEX VACCINS, Hikma Pharmaceuticals PLC, Sanofi et Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. etc.

Points saillants du rapport sur le marché du traitement de la dengue : –

Il présente les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Les données prévisionnelles du marché de Traitement de la fièvre dengue aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance de tous les marchés importants des thérapies contre la dengue.

Un bref aperçu du marché vous aidera à comprendre.

Une perspective concurrentielle sur le marché de l’huile de noix aidera les joueurs à faire le bon choix.

Réponses aux questions clés

Quel est l’impact de COVID-19 sur la croissance et la taille du marché mondial de Traitement de la dengue ?

Quels sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché mondial Traitement de la dengue?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial du traitement de la dengue?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les distributeurs sur le marché mondial du Traitement de la dengue?

Quelles sont les forces et les faiblesses du fournisseur clé ?

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant les aspects économiques et politiques de l’influence

L’analyse au niveau régional et national intègre les forces de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande en millions de dollars et volume de données en millions pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel en ce qui concerne la part de marché des acteurs clés ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profil complet de l’entreprise couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché

Contenu:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Périmètre de rapport

Partie 03 : Environnement du marché du traitement de la dengue

Partie 04 : Taille du marché du traitement de la dengue

Partie 05 : Segmentation du marché du traitement de la dengue par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 7 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Section 12 : Informations sur le fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Couverture supplémentaire :

