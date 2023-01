Demandes du marché POCT lipidique en Amérique du Nord, analyse régionale et mondiale, taille de l’industrie, tendances et revenus par prévision 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport de recherche intitulé « North America Lipid POCT Report , History and Forecast 2022-2029, Breakdown Data of Key Players, Key Regions, Types and Applications » pour évaluer les facteurs influençant sa trajectoire. De nombreux facteurs. Le rapport sur le marché North America Lipid POCT offre des informations détaillées, les défis, la croissance et les développements à venir sur l’industrie. Toutes les statistiques de marché composées sont vérifiées et légitimes par des experts du secteur pour les lecteurs et les utilisateurs finaux. Le rapport évalue la structure de prix historique du marché nord-américain des lipides POCT et les tendances pour une prédiction facile de la dynamique de croissance et une estimation précise de l’opportunité du marché nord-américain des lipides POCT. Le rapport vous fournira une analyse des dernières turbulences du marché telles que la guerre russo-ukrainienne et l’impact de Covid-19 sur le marché.

Le marché POCT lipidique est sur le point de gagner en croissance sur la période de prévision 2021 à 2028. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 457,20 millions USD d’ici 2028. L’augmentation du nombre de personnes chroniquement infectées a conduit au choix de kits de test au point de service et de produits de test, ce qui stimulera la croissance du marché des POCT lipidiques.

POCT propose des tests qui peuvent être effectués à proximité du patient, permettant des décisions médicales immédiates, y compris les résultats et la surveillance. Lipid POCT, également connu sous le nom de détection des lipides par les patients, permet aux médecins de mesurer avec précision des diagnostics de qualité laboratoire en temps réel en moins de quelques minutes au lieu d’heures.

Les principales entreprises proposant des produits POCT lipidiques sur le marché nord-américain des POCT lipidiques sont Abbott, F.Hoffmann-La Roche Ltd. et Nova Biomedical, Calligari Srl, AMD SOLUTIONS, EuroMedix, Siemens Healthcare GmbH (A Siemens of Siemens), Jant Pharmacal Corporation , Samsung Medison Co., Ltd., A. Menarini Diagnostics srl, ACON Laboratories, Inc., PRIMA Lab SA, Quest Diagnostics Incorporated et SKYLA CORPORATION et d’autres entreprises nationales.

Le rapport contient une évaluation détaillée des principaux acteurs de l’industrie opérant sur le marché nord-américain des POCT lipidiques.

Il couvre les dernières stratégies de développement, l’analyse de la chaîne de valeur et les principales perspectives de croissance acceptées par les principaux fabricants du marché.

Il étudie les indicateurs micro et macroéconomiques orientés vers la croissance.

Évaluation de la taille récente du marché nord-américain des POCT lipidiques, des informations prévisionnelles et des améliorations technologiques au sein de l’industrie

L’étude décrit les informations actuelles influençant le scénario stratégique et les tendances à venir de l’industrie du marché POCT lipidique en Amérique du Nord.

Ce rapport estime la taille du marché et sa contribution au marché parent

Évaluation du marché des lipides POCT en Amérique du Nord Analyse factorielle Porters Five Forces, Supply / Value Chain, PESTEL Analysis, Market Entropy, Patent / Trademark Analysis

2022-2029 Dernier rapport de recherche mis à jour comprenant un aperçu, des définitions, une table des matières, une mise à jour des principaux acteurs du marché

Le rapport comprend les principaux acteurs du marché mis à jour avec leurs dernières stratégies commerciales, analyse du volume et des revenus pour 2022-2029

Les nouvelles avancées biotechnologiques ont créé d’énormes catalyseurs et alimenté la croissance du marché des POCT lipidiques . Le coût élevé du produit peut entraver la croissance du marché des POCT lipidiques. La hausse des dépenses de santé devrait offrir des opportunités de croissance du marché des POCT lipidiques. Le manque de cohérence avec les résultats des tests obtenus en laboratoire crée des défis majeurs pour le marché des POCT lipidiques.

