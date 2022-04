Demandes du marché du système de surveillance des émissions en Espagne, analyse régionale et mondiale, taille de l’industrie, tendances et revenus par prévision 2027

Le travail minutieux de prévisionnistes qualifiés, d’analystes chevronnés et de chercheurs compétents donne les résultats d’un tel rapport d’étude de marché premium sur le système de surveillance des émissions en Espagne . Le rapport propose une analyse statistique étendue des développements continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. Ce rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie du système de surveillance des émissions en Espagne. De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation du rapport sur le marché du système de surveillance des émissions en Espagne.

Analyse et aperçu du marché

Le marché des systèmes de surveillance des émissions devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 107,33 millions USD. d’ici 2027. La sensibilisation croissante aux besoins de protection de l’environnement stimule la croissance du marché.

L’importance croissante de respecter les normes et standards établis par le gouvernement et le besoin croissant de contrôler la pollution de l’air due aux émissions de diverses industries entraînent la croissance globale du marché.

Ce rapport sur le marché du système de surveillance des émissions fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits. , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Segmentation:

Sur la base du type de type de système, le marché est segmenté en système de surveillance continue des émissions (CEMS) et système de surveillance prédictive des émissions (PEMS). Le segment du système de surveillance continue des émissions (CEMS) domine car il est considéré comme le principal système de surveillance des émissions installé avant le PEMS en raison de sa fiabilité dans la surveillance des gaz ; cependant, le système de surveillance prédictive des émissions (PEMS) se développe à un rythme plus élevé compte tenu de son faible coût et peut également être utilisé comme sauvegarde pour le CEMS.

Sur la base du type d’émission, le marché est segmenté en oxygène, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, ammoniac, sulfure d’hydrogène, oxyde d’azote, hydrocarbures, acide fluorhydrique, dioxyde de soufre et autres. Le dioxyde de carbone domine le segment des types d’émissions et devrait croître à un rythme plus élevé étant donné que le dioxyde de carbone est le principal constituant de toutes les émissions de diverses usines. De plus, en raison de la réglementation environnementale variée, il doit être minimisé là où il a généré le besoin d’un système de surveillance des émissions dans les usines émettrices de carbone.

Sur la base du type d’alimentation, le marché est segmenté en moins de 200 V, 200 à 300 V, plus de 300 V. 200 à 300 V. 200 à 300 V domine le segment des types d’alimentation et devrait croître à un rythme plus élevé car la plupart des composants matériels utilisés dans le système de surveillance des émissions tels que les filtres, les sondes, le contrôleur fonctionnent sur une plage de tension de 200 à 300. De plus, la tension standard pour la connexion AC se situe principalement entre 200 et 300 volts selon la norme du pays.

Sur la base du type d’installation, le marché est segmenté en neuf et en rénovation. Le nouveau segment de type d’installation domine le marché avec la part de marché la plus élevée et devrait croître à un taux de croissance plus élevé sur le marché espagnol des systèmes de surveillance des émissions, étant donné que le coût d’une nouvelle installation est élevé par rapport à la maintenance et à la modernisation des accessoires.

Sur la base du canal de vente, le marché est segmenté en direct aux clients et direct aux distributeurs. La vente directe aux clients domine le segment des canaux de vente et devrait croître à un rythme plus élevé en tant que système de surveillance des émissions qui est considéré comme un appareil coûteux et à travers cela, la plupart des usines achètent directement le système auprès des fabricants afin d’obtenir le produit à un prix inférieur. prix coûtant avec de meilleurs services.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en four à ciment, cogénération, chaudière électrique, chaudière de récupération, turbine, incinérateur de déchets. La chaudière électrique domine le segment des applications et devrait croître à un rythme plus élevé sur le marché espagnol des systèmes de surveillance des émissions en raison de son utilisation maximale dans plusieurs types d’usines telles que les centrales thermiques, les usines chimiques et la fusion.

Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en matériels, logiciels et services. Le segment de l’offre est dominé par le matériel en termes de part de marché ainsi que de taux de croissance sur le marché espagnol des systèmes de surveillance des émissions, étant donné que le matériel du système de surveillance des émissions coûte plus cher que celui des logiciels et des services. De plus, le matériel comprend plusieurs composants tels qu’un analyseur, un système d’échantillonnage, des filtres et autres.

Sur la base de l’industrie, le marché est segmenté en centrales électriques et pétrole et gaz de combustion, produits chimiques, pétrochimie et raffineries, matériaux de construction, pâtes et papiers, produits pharmaceutiques, métallurgie, mines, marine et transport maritime et incinération des déchets. Le segment de l’industrie est dominé par le travail des métaux compte tenu de son application dans l’industrie automobile dans laquelle l’Espagne est un pays pionnier en Europe après l’Allemagne. Cependant, les centrales électriques et la combustion augmentent à un rythme plus élevé car les émissions des centrales électriques et de l’industrie de la combustion sont plus nocives et les gouvernements européens ont imposé des réglementations strictes à ces industries pour limiter leurs émissions.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché du système de surveillance des émissions en Espagne sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont ABB, Siemens, Emerson Electric Co., GENERAL ELECTRIC, Protea Ltd, AMETEK Inc., HORIBA, Thermo Fisher Scientific Inc., Rockwell Automation, Inc et envea parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le rapport crédible sur le marché espagnol du système de surveillance des émissions offre des informations exploitables sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent élaborer des stratégies durables et lucratives. Sans oublier que le rapport analyse les conditions générales du marché telles que le prix des produits, les bénéfices, la capacité, la production, l’offre, la demande et le taux de croissance du marché, ce qui aide les entreprises à décider de plusieurs stratégies. Une analyse SWOT a été effectuée lors de la formulation de ce document de marché ainsi que de nombreuses autres étapes standard de recherche, d’analyse et de collecte de données. De plus, les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions, les acquisitions, les tendances en matière d’innovation et les politiques commerciales sont également réévaluées dans le rapport sur le système de surveillance des émissions en Espagne. Il devient facile de comprendre la notoriété de la marque et la connaissance de la marque et du produit parmi les clients potentiels.

Analyse au niveau du pays

Le marché espagnol du système de surveillance des émissions est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du système de surveillance des émissions en Espagne sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. , Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

