Demandes du marché du stationnement intelligent, analyse régionale et mondiale, taille de l’industrie, tendances et revenus par prévision 2028

Le marché du stationnement intelligent devrait croître de 17,46 milliards USD avec un TCAC de 17,85 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Smart Parking est un système de stationnement intelligent qui aide les conducteurs à se garer en toute sécurité. L’espace disponible dans le parking est matérialisé ou balisé à l’aide de logiciels et de capteurs embarqués. L’espace vacant est informé par le conducteur en conséquence en raison d’une bonne conduite du véhicule. Cette technologie utilise une variété de capteurs dans le cadre de systèmes informatiques dans le stationnement pour détecter la présence ou l’absence de véhicules. Le système de stationnement intelligent fournit des détails de données en temps réel concernant la disponibilité du parking le plus proche et permet au conducteur de desservir ce créneau sans interférence des autres véhicules.