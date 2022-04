Demandes du marché des solutions de suivi et de traçabilité, analyse régionale et mondiale, taille de l’industrie, tendances et revenus par prévision 2030

Le marché mondial des solutions de suivi et de traçabilité était évalué à 2 034,9 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 6 120,8 millions de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 14,6 % de 2020 à 2027. Les

entreprises de solutions de suivi et de traçabilité aident les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, les entreprises de dispositifs médicaux , les organisations de fabrication sous contrat ainsi que les organisations de conditionnement sous contrat et leurs partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour s’adapter aux évolutions du marché et se conformer aux réglementations sur la traçabilité des médicaments grâce aux solutions de sérialisation intégrées.

Statistiques du marché :

Le fichier propose une évaluation du marché et des prévisions dans 5 devises principales – USD, EUR GBP, JPY et AUD. Il aide les dirigeants d’entreprise à faire des choix plus élevés lorsque les enregistrements de change en devises étrangères sont facilement disponibles. Dans ce rapport, les années 2020 et 2021 sont considérées comme des années historiques, 2020 comme l’année de référence, 2021 comme l’année estimée et les années de 2021 à 2030 comme la période de prévision.

La croissance du marché mondial des solutions de suivi et de traçabilité est principalement tirée par l’augmentation de l’adoption de solutions avancées de suivi et de traçabilité, une intervention gouvernementale favorable, des réglementations et des critères stricts pour la mise en œuvre de la sérialisation et la croissance du nombre de rappels de produits liés aux emballages.

Au contraire, un coût élevé est nécessaire pour mettre en place des configurations d’identification de produits (infrastructure au sol). Dans les pays en développement tels que la Chine et l’Inde, le gouvernement ne fournit pas d’infrastructures au sol, telles que des satellites pour des solutions de suivi en temps réel pour les entreprises. Cette configuration à coût élevé n’est parfois pas réalisable pour les produits à faible coût, ce qui devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Selon le type de produit, le marché est segmenté en systèmes matériels et solutions logicielles. Le marché des systèmes matériels est en outre classé en solutions d’impression et de marquage, solutions de surveillance et de vérification, solutions d’étiquetage, etc. Le marché des solutions logicielles est en outre classé en logiciels de gestion d’usine, logiciels de contrôleur de ligne, logiciels de suivi des lots et autres. Le segment des solutions logicielles devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de son adoption croissante dans les sociétés de biotechnologie, pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pour gérer en continu les installations de fabrication, les gammes de produits, le suivi des cas et des lots, ainsi que l’entreposage et l’expédition.

Sur la base de la technologie, le marché est classé en codes à barres et identification par radiofréquence (RFID). Le segment RFID devrait afficher des perspectives de marché considérables au cours des prochaines années en raison de l’augmentation des applications dans les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et les hôpitaux. Ces applications pour le contrôle des stocks, le suivi des équipements, le suivi du personnel, la prévention de la distribution de médicaments et de dispositifs médicaux contrefaits, la détection hors du lit (OOB) et la détection des chutes.

Sur la base de l’application, le marché est classé en solutions de sérialisation et solutions d’agrégation. Par utilisateur final, le marché mondial des solutions de suivi et de traçabilité est classé en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, sociétés de dispositifs médicaux et autres.

Au niveau régional, le marché des solutions de suivi et de traçabilité est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au LAMEA. Le marché nord-américain a connu une suprématie en termes de revenus en 2019, attribuée à la présence de normes de sérialisation et d’agrégation hautement réglementées, d’infrastructures de soins de santé avancées ainsi que du domicile d’acteurs clés de l’industrie, notamment Zebra Technologies Corporation, METTLER TOLEDO International Inc., TraceLink Inc. et GROUPE OPTEL.

La rivalité concurrentielle sur le marché mondial des solutions de suivi et de traçabilité a été observée à un niveau élevé, les principaux acteurs se concentrant sur l’adoption de stratégies de croissance telles que les lancements de produits, les fusions et acquisitions (M&A), les développements de produits et les partenariats et collaborations pour atteindre une position forte. sur le marché concurrentiel.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des solutions de suivi et de traçabilité sont METTLER TOLEDO International Inc., Axway Software SA, TraceLink Inc., OPTEL GROUP, Adents International, Siemens AG, Seidenader Vision GmbH, Zebra Technologies Corporation, Robert Bosch GmbH et Uhlmann Group. . Par exemple, en juillet 2019, TraceLink Inc. a collaboré avec Excellis Health Solutions afin de fournir des services de mise en œuvre locale pour la solution de conformité de TraceLink en Russie. Cette initiative permettra à l’entreprise d’augmenter sa part du marché régional.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

– L’étude fournit une analyse approfondie de la taille du marché mondial des solutions de suivi et de traçabilité ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour élucider les poches d’investissement imminentes

– Elle propose une analyse du marché de 2020 à 2027, qui devrait permettre aux parties prenantes de capitaliser sur les opportunités existantes sur le marché

– Une analyse complète de la région aide à comprendre le marché régional, à faciliter la planification stratégique des activités et à déterminer les opportunités existantes

– Les profils et les stratégies de croissance des principaux acteurs sont analysés en profondeur pour comprendre le perspectives concurrentielles de la croissance du marché mondial des solutions de suivi et de traçabilité.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par type de produit

– Systèmes matériels

o Solutions d’impression et de marquage

o Solutions de surveillance et de vérification

o Solutions d’étiquetage

o Autres

– Solutions logicielles o

Logiciel de gestion d’usine o Logiciel

de contrôleur de ligne

o Logiciel de suivi des lots

o Autres

par technologie

– Code-barres

– RFID

Par application

– Solutions de sérialisation o Sérialisation de

bouteilles

o Sérialisation d’étiquettes

o Sérialisation de cartons o Sérialisation

Data Matrix

– Solutions d’agrégation o Agrégation de paquets o Agrégation

de caisses o Agrégation de palettes par utilisateur final



– Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques – Entreprises

de dispositifs médicaux

– Autres

Par région

– Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

– Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Australie

o Inde

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

– LAMEA

o Brésil

o Arabie Saoudite

o Afrique du Sud

o Reste du LAMEA

Liste des acteurs clés présentés dans le rapport

– METTLER TOLEDO International Inc.

– Axway Software SA

– TraceLink Inc.

– OPTEL GROUP

– Adents International

– Siemens AG

– Seidenader Vision GmbH

– Zebra Technologies Corporation

– Robert Bosch GmbH

– Uhlmann Group

Liste des autres acteurs dans la chaîne de valeur (profils non inclus dans le rapport) :

– ANTARES VISION SpA

– SEA VISION Srl

– Korber AG

– ACG Worldwide

– rfxcel Corporation

Table des matières:

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

1.1.Description du rapport

1.2.Principaux avantages pour les parties prenantes

1.3.Principaux segments de marché

1.3.1.Liste des acteurs clés présentés dans le rapport

1.4.Méthodologie de la recherche

1.4.1.Recherche

secondaire 1.4.2.Recherche primaire

1.4.3.Outils et modèles d’analyse

CHAPITRE 2 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

2.1. Principaux résultats de l’étude

2.1.1.Perspective CXO

CHAPITRE 3 : APERÇU DU MARCHÉ

3.1.Définition et périmètre

du marché 3.2.Principales conclusions

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché

• Quel impact la pandémie de COVID-19 a-t-elle eu sur l’adoption de par diverses entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie ?

• Quelles sont les perspectives du marché de l’impact au cours de la période de prévision 2021-2030 ?

• Quelles sont les principales tendances influençant le marché de l’impact ? Comment vont-ils influencer le marché à court, moyen et long terme ?

• Quelle est la perception de l’utilisateur final ?

• Comment est le paysage des brevets pour la qualité pharmaceutique ? Quel pays/cluster a enregistré le plus grand nombre de dépôts de brevets entre janvier 2014 et juin 2021 ?

• Quels sont les principaux facteurs impactant le marché de l’impact ? Quel sera leur impact à court, moyen et long terme ?

• Quels sont les principaux domaines d’opportunités sur le marché de l’impact ? Quel est leur potentiel à court, moyen et long terme ?

• Quelles sont les principales stratégies adoptées par les entreprises sur le marché de l’impact ?

• Quels sont les principaux domaines d’application du marché de l’impact ? Quelle application devrait détenir le potentiel de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2030 ?

• Quel est le modèle de déploiement préféré pour l’impact ? Quel est le potentiel de croissance des différents modèles de déploiement présents sur le marché ?

• Qui sont les principaux utilisateurs finaux de la qualité pharmaceutique ? Quelle est leur part respective sur le marché de l’impact ?

• Quel marché régional devrait détenir le potentiel de croissance le plus élevé sur le marché de l’impact au cours de la période de prévision 2021-2030 ?

• Quels sont les acteurs clés du marché de l’impact ?

