Demandes du marché des logiciels d’agriculture de précision, analyse d’impact COVID-19, taille, tendances et revenus par prévision 2027

En travaillant sur un certain nombre d’étapes de collecte et d’analyse des données de marché, un rapport d’étude de marché sur le logiciel d’agriculture de précision est préparé avec une équipe d’experts. Pour construire ce rapport, une analyse de marché détaillée a été menée avec les contributions d’experts de l’industrie. Il décrit diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur. Les entreprises peuvent obtenir une connaissance complète des conditions générales et des tendances du marché grâce aux informations et données contenues dans ce rapport fiable.

Le marché mondial des logiciels d’agriculture de précision devrait enregistrer un TCAC sain de 15,01 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’exigence croissante de gestion des données en temps réel, au soutien du gouvernement et aux dépenses en logiciels agricoles pour maintenir la productivité agricole.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des logiciels d’agriculture de précision sont Grownetics, Inc., Auroras srl, Granular, Inc., TOPCON CORPORATION, The Climate Corporation, Farmers Edge Inc, DICKEY-john., Conservis, Ag Leader Technology. , Raven Industries, Inc., Iteris, Inc., Reed Business Information Ltd, AgJunction, Trimble Inc., Deere & Company., Mothive, CropX inc., Ceres Imaging, Inc, GAMAYA, AgriData Incorporated., AgEagle Aerial Systems Inc. , Aker Solutions, entre autres.

Segmentation : Marché mondial des logiciels d’agriculture de précision

Par modèle de livraison

Local/basé sur le Web

Basé sur le cloud

Logiciel en tant que service (SaaS)

Plateforme en tant que service (PaaS)

Par technologie

Technologies du système de guidage

Systèmes de télédétection et de contrôle

Technologie à taux variable

Par application

Surveillance du rendement

Cartographie des champs

Scoutisme des cultures

Suivi et prévisions météorologiques

Gestion de l’irrigation

Gestion de l’inventaire

Gestion de la main-d’œuvre agricole

Direction financière

Autres

Par fournisseur de services

Intégrateurs de système

Fournisseurs de services gérés

Services d’exploitation agricole

Services de données

Services d’analyse

Fournisseurs de services de connectivité

Fournisseurs de services professionnels assistés

Services de gestion de la chaîne d’approvisionnement

Services d’information climatique

Autres

Maintenance

Mise à niveau du logiciel

Fournisseurs de services d’assistance

Par géographie

Amérique du Nord

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

La France

Espagne

Pays-Bas

la Belgique

la Suisse

Turquie

Russie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Inde

Corée du Sud

Australie

Singapour

Malaisie

Thaïlande

Indonésie

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Egypte

Israël

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Développements clés sur le marché

En avril 2019, la filiale de Bayer, Climate Corporation (Climate) et le leader de la fabrication de technologies d’irrigation Lindsay Corporation ont annoncé un accord de plate-forme qui créera le lien de données bidirectionnel entre Climate Field View de Climate Corporation et la plate-forme Field NET de Lindsay. La collaboration permettra aux clients communs tels que les encadreurs de décider rapidement et judicieusement des techniques d’irrigation et de gestion agricole avec plus d’informations et de précision.

Le rapport fournit un impact de COVID-19 sur le marché Logiciel d’agriculture de précision ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, il ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car il a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Des distributeurs et des commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing en se concentrant sur les besoins de la région pendant la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché Logiciel d’agriculture de précision. Le dernier segment du chapitre sur l’impact de COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs choisis par les principaux acteurs impliqués dans le marché des logiciels d’agriculture de précision.

