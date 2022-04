Demandes du marché des dispositifs explosifs improvisés (EEI), analyse régionale et mondiale, taille de l’industrie, tendances et revenus par prévision 2028

Le travail minutieux de prévisionnistes qualifiés, d’analystes chevronnés et de chercheurs compétents donne les résultats d’un tel rapport d’étude de marché premium contre les engins explosifs improvisés (IED) . Le rapport propose une analyse statistique étendue des développements continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. Ce rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie des contre-dispositifs explosifs improvisés (IED). De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation du rapport sur le marché des contre-dispositifs explosifs improvisés (IED).

Scénario de marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché des contre-dispositifs explosifs improvisés (EEI) augmentera à un TCAC de 4,05 % au cours de la période de prévision, de 2021 à 2028, et atteindra 1 932,58 millions USD d’ici 2028.

Les efforts de lutte contre les engins explosifs improvisés (EEI) sont principalement menés par l’armée et les forces de l’ordre avec l’aide des communautés diplomatique et financière. Il contient une approche globale pour contrer les réseaux de menaces qui utilisent des engins explosifs improvisés, acheminer les engins eux-mêmes et former les autres.

Cette augmentation de la valeur marchande des contre-engins explosifs improvisés (EEI) peut être attribuée à la guerre asymétrique entraînant une augmentation des explosions d’EEI. L’importance croissante des sous-marins dans la guerre des forces armées, les activités terroristes croissantes dans le monde, les avancées technologiques rapides dans les systèmes de détection des EEI et l’accent mis sur les développements anti-EEI devraient également stimuler la croissance. du marché des dispositifs explosifs improvisés (IED) au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Segmentation:

Sur la base des capacités, le marché des contre-engins explosifs improvisés (EEI) a été segmenté en détection et contre-mesure. La détection est en outre segmentée en système de détection de publicité au-dessus de la surface, système de détection de mines souterraines et d’IED, détecteur d’IED à distance et équipement de détection d’IED à distance. La contre-mesure est ensuite segmentée en brouilleurs et en neutralisation. L’élimination est en outre sous-segmentée en élimination d’engins explosifs improvisés (NIED) et en élimination des munitions explosives (EOD).

Sur la base du déploiement, le marché des contre-engins explosifs improvisés (EEI) est segmenté en véhicules montés sur véhicule, sur navire, aéroportés, portables et autres. Les véhicules montés sur véhicule sont en outre segmentés en véhicules blindés et en véhicules terrestres sans pilote. Les véhicules terrestres sans pilote sont en outre sous-segmentés en tant que véhicules non combattants. Les navires montés sur navire sont en outre segmentés en navires de guerre et en véhicules maritimes sans pilote (UMV). Airborne est en outre sous-segmenté en aéronef, aérostat et véhicule aérien sans pilote (UAV).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la lutte contre les engins explosifs improvisés (EEI) est segmenté en sécurité militaire et intérieure.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des dispositifs explosifs improvisés (EEI) sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des contre-dispositifs explosifs improvisés (EEI) sont Lockheed Martin Corporation., Raytheon Technologies Corporation, MBDA Inc., General Dynamics Corporation, BAE Systems., Boeing., L3Harris Technologies, Inc., Thales Group, Textron Inc. ., Rheinmetall AG, Alliant Techsystems, IAI, Denel Dynamics, Northrop Grumman., Saab AB, Airbus SAS, Aselsan, Rafael Advanced Defence Systems Ltd., Diehl Stiftung & Co. KG et Leonardo, entre autres.

Analyse au niveau des pays

Le marché Contre les engins explosifs improvisés (EEI) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des contre-engins explosifs improvisés (EEI) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Attractions du rapport sur le marché des dispositifs explosifs de circonstance (EEI):

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché Contre les dispositifs explosifs improvisés (IED) aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui surveille tous les marchés vitaux des contre-engins explosifs improvisés (EEI)

Une vision concise du marché facilitera la compréhension.

Une vision concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Quels avantages l’étude de recherche DBM apportera-t-elle ?

Dernières tendances influençant l’industrie et le scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Assistance à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché de la lutte contre les engins explosifs improvisés (EEI)

Partie 04: Dimensionnement du marché des dispositifs explosifs improvisés (EEI)

Partie 05: Segmentation du marché des contre-dispositifs explosifs improvisés (EEI) par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

