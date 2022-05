Demandes du marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité en Europe, analyse régionale et mondiale, taille de l’industrie, tendances et revenus par prévision 2029

Le rapport de classe mondiale sur le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité en Europe estime de manière globale les conditions générales du marché, les perspectives de croissance du marché, les restrictions possibles, les tendances importantes de l’industrie, les stratégies de marché, la taille du marché, la part de marché, le volume des ventes et les tendances futures. L’analyse des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et les futurs défis auxquels l’entreprise pourrait être confrontée tout en opérant sur ce marché sont également pris en compte. Acquérir des informations précieuses sur le marché grâce aux nouvelles compétences, aux derniers outils et aux programmes innovants aidera certainement les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux. Le rapport d’étude de marché sur la gestion de la perte de poids et de l’obésité en Europe comprend une étude approfondie des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production.

Analyse et aperçu du marché

Le marché européen devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 9 103,10 millions USD d’ici 2029 à partir de 4 487,80 millions USD en 2021. Demande croissante de boissons non alcoolisées, y compris les jus de fruits et les boissons énergisantes, entraînant ainsi la croissance du marché européen de la perte de poids et de la gestion de l’obésité.

L’obésité a un impact sur la santé d’un individu de plusieurs façons, par exemple, elle peut augmenter les risques de maladies chroniques réduisant l’espérance de vie des individus. Divers régimes, dispositifs et médicaments sont utilisés dans le but de contrôler ou de réduire le poids chez les personnes obèses dans ces programmes de gestion. Il est mesuré par l’indice de masse corporelle (IMC). Les diverses méthodes utilisées pour gérer la perte de poids et l’obésité sont les médicaments, les compléments alimentaires, la chirurgie bariatrique et l’exercice. Selon les informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lorsque l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 25, la personne est classée en surpoids et l’indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 est classé comme obèse.

The surge in the number of obesity cases among population Europe is expected to drive the growth of weight loss and obesity management market. Increase in prevalence of chronic diseases, such as hypertension and diabetes, caused by rise in adoption of unhealthy and sedentary lifestyle patterns and surge in the number of bariatric surgeries are expected to accelerate the weight loss and obesity management market growth.

Get Sample Copy of The Report @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-weight-loss-and-obesity-management-market&Sagar=

Segmentation:

Le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité est segmenté en six segments notables en fonction du type de produit, de la forme du produit, de la nature, de la catégorie, de la démographie de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité est segmenté en compléments alimentaires et substituts de repas. En 2022, le segment des compléments alimentaires devrait dominer le marché en raison de l’augmentation de la population obèse et de la sensibilisation croissante des consommateurs aux aliments et boissons hypocaloriques dans les économies en développement.

Sur la base de la forme du produit, le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité est segmenté en gels mous, comprimés, gélules, poudres, gommes et gelées, prémélanges, liquides et autres. En 2022, le segment des poudres devrait dominer le marché en raison de la facilité d’utilisation de la forme en poudre par rapport à d’autres formes de perte de poids et de gestion de l’obésité.

Sur la base de la nature, le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité est segmenté en conventionnel et en étiquetage propre. En 2022, le segment conventionnel devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de produits biologiques cultivés naturellement.

Sur la base de la catégorie, le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité est segmenté en prescription et en vente libre (OTC). En 2022, le segment Over the Counter (OTC) devrait dominer le marché en raison de la popularité croissante des OTC pour la perte de poids et la gestion de l’obésité.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité est segmenté en moins de 18 ans, 18 à 35 ans, 35 à 50 ans et plus de 50 ans. En 2022, le segment des 18 à 35 ans devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du taux d’obésité infantile.

Sur la base du canal de distribution, le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité est segmenté en magasin et en magasin. En 2022, le segment non stocké devrait dominer le marché en raison de la pandémie émergente de COVID-19.

Basé sur la géographie, le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité est segmenté en grands pays tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Norvège, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, la Turquie et le reste de l’Europe. En 2022, l’Allemagne devrait dominer le marché en raison de la hausse des revenus disponibles couplée à l’évolution des modes de vie due à l’urbanisation rapide.

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité sont:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité sont Herbalife International of America, Inc., ABH Pharma Inc., Vitaco, Amway Corp., Stepan Company, GNC Holdings, LLC, GlaxoSmithKline plc., Glanbia PLC, Abbott, Shaklee Corporation, Nu Skin Enterprises, Atlantic Multipower UK Ltd., Nature’s Sunshine Products, Inc., Ajinomoto Co., Inc., Bionova, DSM, American Health, Omega Protein Corporation, Integrated BioPharma, Inc., Bio-Tech Pharmacal , The Himalaya Drug Company, Pharmavite, Ricola, BLACKMORES, entre autres.

Le travail minutieux de prévisionnistes qualifiés, d’analystes chevronnés et de chercheurs compétents donne les résultats d’un tel rapport d’étude de qualité sur le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité en Europe. Le rapport propose une analyse statistique étendue des développements continus du marché, des stratégies de marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. Ce rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché pour l’industrie européenne de la gestion de la perte de poids et de l’obésité. De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation du rapport sur le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité.

Browse More Information @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-weight-loss-and-obesity-management-market?Sagar=

Attractions of the Europe Weight Loss and Obesity Management Market Report: –

Latest market dynamics, development trends and growth opportunities are presented along with industry barriers, developmental threats and risk factors

The forecast Europe Weight Loss and Obesity Management Market data will help in the feasibility analysis, market size estimation and development

The report serves as a complete guide which micro monitors all vital Europe Weight Loss and Obesity Management Market

A concise market view will provide ease of understanding.

Nut Oil Market Competitive market view will help the players in making a right move

Country Level Analysis

The Europe Weight Loss and Obesity Management Market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, distributional channel, end-user, connectivity and lawn covered as referenced above.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et les Pays-Bas. , Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) .

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité

Partie 04: Dimensionnement du marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité en Europe

Partie 05: Segmentation du marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité en Europe par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Demander la table des matières @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-weight-loss-and-obesity-management-market&Sagar =

Plus de rapports :

Marché des solutions de sécurité

Marché des logiciels de gestion de projets pour petites entreprises

Marché des systèmes de distribution haute résolution

Marché de l’éclairage des trains

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Nous réfléchissons aux marchés hétérogènes en accord avec les besoins de nos clients et recherchons les meilleures solutions possibles et des informations détaillées sur les tendances du marché. Data Bridge plonge dans les marchés d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Afrique pour n’en nommer que quelques-uns.

Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com