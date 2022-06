Demande, tendances et opportunités commerciales du marché de la logistique contractuelle en Europe de 2018 à 2025

« Le marché de la logistique contractuelle en Europe devrait passer de 57 102,9 millions de dollars US en 2017 à 80 980,8 millions de dollars US d’ici 2025. Cela représente un TCAC de 4,6 % entre 2018 et 2025. »

Ce rapport est que le marché consiste en une description détaillée et une analyse basée sur les différents types de produits disponibles dans une large gamme de résumés d’utilisateurs finaux sur d’autres marchés Marché de la logistique contractuelle en Europe , il a introduit un nouveau rapport intitulé. Ce rapport comprend une analyse de l’impact de la pandémie de COVID-19. Le rapport offre un aperçu complet et analytique de diverses entreprises qui s’efforcent d’atteindre des parts de marché élevées sur le marché de la logistique contractuelle en Europe. Ce rapport comprend divers moteurs ainsi que des facteurs entravant la croissance de ce marché au cours de la période de prévision. Le rapport présente les opportunités du marché et un impact tangible sur les principaux acteurs dominant le marché.

Europe Contract Logistics comprend un rapport d’étude de marché

Poste allemande AG

XPO Logistique inc.

Kuehne + Nagel International SA

CEVA Logistics SA

DB Schenker

Hitachi Transport System Ltd

Geodis

Services logistiques Neovia

Solutions de chaîne d’approvisionnement UPS

Système Ryder

Répartition du marché de la logistique contractuelle en Europe par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché de la logistique contractuelle en Europe sur la base des types suivants :

Externalisation

L’internalisation

Sur la base de l’ application , le marché européen de la logistique contractuelle est segmenté en:

Aérospatial

Automobile

Consommateur

Technologie de pointe

Industriel

Pharmacie et santé

Détail

Les autres

Marché de la logistique contractuelle en Europe : paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations sur lesquelles les acteurs se concentrent pour lutter contre la concurrence sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision.

Principales caractéristiques du rapport et points saillants du marché de la logistique contractuelle en Europe :

Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché régional.

Europe Contract Logistics commercialise les innovations récentes et les événements majeurs.

Étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des principaux acteurs du marché de la logistique contractuelle en Europe.

Étude concluante sur la courbe de croissance du marché de la logistique contractuelle en Europe pour les années à venir.

Compréhension approfondie du marché de la logistique contractuelle en Europe – moteurs particuliers, contraintes et principaux micro-marchés.

Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et de marché vitales frappant la logistique contractuelle en Europe

Rapport de recherche sur le marché de la logistique contractuelle en Europe 2020-2027 :

Chapitre 1 : Aperçu de l’industrie

Chapitre 2: Analyse du marché international et régional du marché de la logistique contractuelle en Europe

Chapitre 3 : Analyse de l’environnement du marché.

Chapitre 4 : Analyse des revenus par classifications.

Chapitre 5 : Analyse des revenus par régions et applications.

Chapitre 6: Analyse de l’état du marché des revenus du marché de la logistique contractuelle en Europe.

Chapitre 7 : Analyse des principaux fabricants de l’industrie

Chapitre 8: Analyse du prix de vente et de la marge brute du marché.

Chapitre 9 : ……………………. Continuer vers la table des matières

Enfin, le rapport présente les informations sur le marché de la manière la plus complète. La structure du rapport a été conservée pour fournir une valeur commerciale maximale. Il fournit un aperçu critique de la dynamique du marché et permet une prise de décision stratégique pour les acteurs du marché établis et ceux qui souhaitent entrer sur le marché.

