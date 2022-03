Demande, taille, part, portée et prévisions du marché du revêtement en nitrure de titane jusqu’en 2028

La du marché mondial du revêtement en nitrure de titane devrait atteindre 8,29 milliards USD en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de revêtements et de matériaux résistants à l’usure et à la corrosion pour la fabrication d’outils de coupe, de dispositifs médicaux et d’équipements de transformation des aliments, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de divers nano-revêtements ainsi que de nano-matériaux sont des facteurs clés soutenant la croissance des revenus du marché. . Le nitrure de titane est un matériau céramique très dur utilisé pour revêtir divers substrats tels que les alliages de titane, l’aluminium et l’acier pour améliorer les propriétés de surface. Le nitrure de titane possède d’excellentes propriétés, notamment une résistance élevée à la chaleur, une dureté, une bonne résistance à la corrosion et des propriétés de résistance à l’usure. De plus, il est également de nature électriquement conductrice, non oxydante et non toxique. Le nitrure de titane est largement utilisé dans la fabrication d’outils de coupe car il offre des propriétés de dureté et de résistance élevée à l’oxydation, et est également utilisé pour revêtir les instruments chirurgicaux et les implants dentaires et médicaux en raison de sa nature non toxique.

La pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché. Le rapport est mis à jour avec le dernier scénario économique et la portée du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport couvre les perspectives de croissance ainsi que les estimations de revenus actuelles et futures dans un scénario post-COVID. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison du scénario COVID.

Le rapport est une étude de recherche approfondie du marché mondial du revêtement de nitrure de titane, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche sur le marché du revêtement de nitrure de titane est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale du revêtement de nitrure de titane.

Analyse segmentaire

Le marché mondial du revêtement de nitrure de titane est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Revêtement de nitrure de titane. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Quelques conclusions clés du rapport :

En juillet 2020, FX Shoulder, Inc. a reçu une autorisation de 510k pour ses cupules d’arthroplastie d’épaule revêtues de nitrure de titane, ses têtes humérales et ses glénosphères. Ce produit a aidé FX Shoulder à atteindre un marché plus large et à offrir aux chirurgiens davantage de solutions d’arthroplastie de l’épaule pour répondre aux besoins des patients.

Les revenus du segment de dépôt physique en phase vapeur devraient enregistrer un TCAC de 8,5 % tout au long de la période de prévision. Le dépôt physique en phase vapeur offre une propriété de résistance à l’érosion améliorée.

L’Europe devrait enregistrer une croissance modérée tout au long de la période de prévision. La demande croissante d’outils et d’équipements de coupe de haute qualité et le développement rapide de l’industrie aéronautique sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché dans cette région.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Acree Technologies Inc., BryCoat Inc., Beamalloy Technologies, LLC, IHI Ionbond AG, Northeast Coating Technologies, Richter Precision, Inc., SurfTech, Surface Engineering Technologies LLC, Techmetals, Inc. et Vergason Technology. , Inc.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du revêtement de nitrure de titane en fonction de la technique de dépôt, du matériau de surface, de l’application et du type de cible , et région :

Perspectives de la technique de dépôt (Revenus : milliards USD ; 2018-2028) Dépôt physique en phase vapeur Pulvérisation Placage ionique Dépôt chimique en phase vapeur

Perspectives des matériaux de surface (Revenus : milliards USD ; 2018-2028) Alliages de titane Acier Carbure Aluminium

Application Outlook (Revenus : USD Milliards ; 2018-2028) Outils de coupe Aéronefs Médicaux Décoratifs

Type de cible Perspectives (Revenus : Milliards USD ; 2018-2028) Cible d’avion Cible rotative

Perspectives régionales (Revenus : Milliards USD ; 2018-2028) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Allemagne France Kde BENELUX Italie Espagne Suisse l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Inde Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste du M EA



