Demande, taille, part, portée et prévisions du marché des équipements de désinfection par ultraviolets jusqu’en 2027

Le marché mondial des équipements de désinfection aux ultraviolets devrait représenter 6 001,8 millions de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché des équipements de désinfection par ultraviolets connaît une croissance rapide en raison de sa demande croissante en traitement de l’eau, traitement des eaux usées, désinfection de l’air, désinfection des eaux de procédé et désinfection des surfaces. L’équipement de désinfection par ultraviolets est un moyen exceptionnellement efficace de détruire les microbes pathogènes, comprenant des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites, responsables de l’apparition de maladies infectieuses. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies infectieuses sont responsables de la mortalité de plus de 17 millions de personnes chaque année.

Les tendances actuelles du marché des équipements de désinfection par ultraviolets, combinées à un large éventail d’opportunités de croissance, de moteurs clés, de contraintes, de défis et d’autres aspects critiques, ont été détaillées de manière détaillée dans le rapport sur le marché des équipements de désinfection par ultraviolets. De plus, le rapport prend en compte diverses dynamiques de marché, qui, à leur tour, génèrent une pléthore de perspectives de développement pour les principaux acteurs impliqués dans l’industrie de l’équipement de désinfection par ultraviolets.

Quelques faits saillants clés du rapport :

En septembre 2019, une nouvelle gamme de produits de l’équipement fermé de désinfection aux ultraviolets de Xylem, Wedeco Acton PE, a été lancée pour une application dans les systèmes d’eau salée et d’eau dure. Le produit est développé à des fins de désinfection dans les aquariums, les bateaux viviers, les zoos, les fermes aquacoles, les sources chaudes d’eau salée et les endroits similaires avec un environnement d’eau salée.

La chambre du réacteur a contribué à une part de marché substantielle en 2019 car elle englobe physiquement la lampe et le manchon en quartz. En outre, il régule le débit d’eau à travers l’équipement. Il existe de nombreux types de réacteurs présents (par exemple, de forme botte ou axiale) et peuvent être obtenus avec des orifices de plusieurs tailles en fonction de la conception et du débit que le produit est censé servir.

Les infections contractées dans les centres de santé et les hôpitaux sont un contributeur majeur à la mortalité mondiale. L’environnement avoisinant revêt une grande importance dans la transmission des maladies, et des technologies innovantes telles que les systèmes de désinfection UV sont introduites dans les centres de santé pour atténuer la voie de transmission environnementale des maladies. La désinfection de surface par ultraviolets est une nouvelle technologie avec de grandes perspectives dans la désinfection microbienne.

Le dernier rapport est l’étude la plus récente qui offre une couverture à 360° de l’industrie Équipement de désinfection par ultraviolets qui subit de plein fouet l’impact économique négatif de l’épidémie de COVID-19 depuis le début de cette année. La crise sanitaire mondiale a affecté presque tous les aspects de la verticale commerciale et a entraîné des perturbations massives de la demande et des chaînes d’approvisionnement du marché mondial des équipements de désinfection par ultraviolets. Les chercheurs font des prédictions pour le scénario de marché dans l’ère post-COVID. Le rapport évalue en outre la situation actuelle du marché et estime ses résultats futurs, en gardant à l’esprit l’impact de la pandémie sur le paysage économique mondial.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des équipements de désinfection par ultraviolets est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Équipement de désinfection ultraviolette. L’analyse sectorielle aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des équipements de désinfection aux ultraviolets en fonction du composant, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Lampes UV

Manchons de quartz

Chambres de réacteur

Unités de contrôle

Autres

d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Traitement de l’eau Traitement des

eaux usées

air Désinfection

Processus de

surface

Perspectives, millions USD ; 2017-2027)

Résidentiel

Commercial

Municipal

Industriel

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché des équipements de désinfection par ultraviolets, ainsi que sur l’estimation des évaluations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et de la structure de prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial des équipements de désinfection par ultraviolets dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Terrain compétitif :

Le marché mondial des équipements de désinfection par ultraviolets est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

American Ultraviolet, Trojan Technologies, Atlantic Ultraviolet Corporation, Xylem Inc., Halma PLC, Advanced UV Inc., Kuraray Co. Ltd., Evoqua Water Technologies LLC, Hoenle AG et Atlantium Technologies Ltd., entre autres.

Faits saillants du rapport :

Le rapport procède à une évaluation comparative des principaux acteurs du marché participant au marché mondial des équipements de désinfection par ultraviolets.

Le rapport marque les développements notables qui ont eu lieu récemment dans l’industrie Équipement de désinfection ultraviolette

Il détaille les initiatives stratégiques entreprises par les concurrents du marché pour l’expansion des affaires.

Il examine de près les indicateurs de croissance micro et macroéconomiques, ainsi que les éléments essentiels de la chaîne de valeur du marché Équipement de désinfection par ultraviolets.

Le rapport note en outre les principales perspectives de croissance des acteurs des marchés émergents dans les principales régions du marché.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les principaux acteurs qui dominent le marché mondial des équipements de désinfection par ultraviolets?

Quels facteurs pourraient potentiellement entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quel marché régional offre les opportunités de croissance les plus attractives aux entreprises opérant sur ce marché ?

Comment la disponibilité des matières premières affecte-t-elle la demande d’équipements de désinfection par ultraviolets dans cette industrie verticale ?

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation du rapport, veuillez nous en informer. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

