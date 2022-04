Demande, taille, part, portée et prévisions du marché des biosimilaires jusqu’en 2030

augmentation de la prévalence des maladies chroniques dans le monde et le coût élevé des produits biologiques devraient stimuler la croissance des revenus

marché . durapport par Rapports et données. La croissance rapide des revenus du marché des biosimilaires est due à divers facteurs tels que la croissance de la population gériatrique, l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques et le raccourcissement du processus d’approbation réglementaire. Cependant, la complexité de la fabrication peut entraver la croissance des revenus du marché.

Les maladies chroniques sont définies au sens large comme des conditions qui durent un an ou plus et nécessitent des soins médicaux continus ou limitent les activités de la vie quotidienne ou les deux. Les maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le cancer et le diabète sont les principales causes de décès et d’invalidité. De nombreuses maladies chroniques sont causées par une combinaison de facteurs de risque tels que le tabagisme et l’exposition à la fumée secondaire, une mauvaise alimentation, y compris des régimes pauvres en fruits et légumes et riches en sodium et en graisses saturées, le manque d’activité physique et la consommation excessive d’alcool. Par conséquent, pour guérir les maladies chroniques, les biosimilaires sont des médicaments sûrs et efficaces, ce qui, à son tour, stimule la croissance du marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1177

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, les importations / exportations, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sont :

Pfizer Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Novartis AG., Amgen Inc., Biocon Ltd., Samsung Biologics., Celltrion, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., F. Hoffmann-La Roche Ltd. ., Biogen Idec Inc.

Segmentation du marché par types :

perspectives du type de produit (

2019-2030

USD

;

)

millions

,

revenusTroubles

Maladie chronique Maladie

infectieuse

Autres

Commander ce rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/1177

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial des biosimilaires dans chaque région pour la période de prévision 2021-2028 . Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



Quelques faits saillants du rapport

Parmi les produits segment de type, le segment des protéines glycosylées recombinantes représentait la plus grande part des revenus du marché en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de revenus plus rapide au cours de la période de prévision. La glycosylation est la réaction dans laquelle un glucide est attaché à un hydroxyle ou à un autre groupe fonctionnel d’une autre molécule afin de former un glycoconjugué. La glycosylation fait généralement référence à une réaction catalysée par une enzyme. Ces produits sont généralement utilisés dans la fabrication de médicaments pour le traitement du cancer car la glycosylation affecte profondément l’activité biologique, la fonction, la clairance de la circulation et, de manière cruciale, l’antigénicité. Par conséquent, ces produits devraient connaître une demande croissante car ces produits utilisés par les patients montrent des résultats efficaces. La demande régulière de ces médicaments à travers le monde pour le traitement du cancer devrait stimuler la croissance des revenus du segment.

Parmi les segments de type de maladie, le segment de l’oncologie représentait la plus grande part des revenus en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de revenus plus rapide au cours de la période de prévision. Les biosimilaires présentent de nombreux avantages potentiels dans le traitement du cancer, car ils introduisent de la concurrence dans le processus de développement de médicaments. La disponibilité des biosimilaires dans le domaine de l’oncologie a non seulement réduit le prix, mais a également rendu le traitement du cancer plus abordable et accessible. De plus, en raison de la forte incidence du cancer, les systèmes de santé du monde entier se concentrent sur la réduction du fardeau du cancer en adoptant des options de traitement rentables, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du segment.

Le marché des biosimilaires en Europe représentait la plus grande part des revenus en 2021, en raison de plusieurs facteurs tels que l’expiration imminente des brevets de produits biologiques, le lancement de nouveaux biosimilaires et l’incidence croissante des troubles chroniques. Des scénarios réglementaires favorables et une forte présence des acteurs du marché dans la région européenne stimulent la croissance du marché. 39 médicaments biosimilaires ont été approuvés dans l’UE jusqu’en mai 2021, qui peuvent être utilisés pour le traitement oncologique et contribuent à stimuler la croissance des revenus du marché.

En décembre 2021, Arnivas Inc. et Pfizer Inc. ont annoncé une mise à jour des données de phase 1 sur l’augmentation de la dose d’ARV-471, un nouveau dégradeur des récepteurs d’œstrogènes PROTAC, en cours de développement conjoint pour le traitement des patients atteints d’ER-positif/positif localement avancé ou métastatique. ou cancer du sein HER2 négatif. Ces résultats continuent de suggérer que l’ARV-471 a le potentiel de devenir un traitement de première classe et une nouvelle norme de soins pour les patientes atteintes d’un cancer du sein ER+/HER2-.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1177

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

recherche

marché

Reports

Data

À

propos

syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com