Demande, taille, part, portée et prévisions du marché de l’échange d’informations sur la santé jusqu’en 2026

Sur la base de l’analyse actuelle, le marché mondial de l’échange d’informations sur la santé était évalué à 1227,4 millions USD en 2018 et devrait atteindre 2552,9 millions USD d’ici 2026, à un TCAC de 9,4 %. L’échange d’informations sur la santé (HIE) est la transformation électronique des données relatives aux soins de santé entre les établissements médicaux, les organisations d’information sur la santé, les entreprises qui exigent et régissent l’échange de ces données. Le HIE électronique permet aux professionnels de la santé tels que les médecins, les infirmières, les pharmaciens et les patients d’accéder de manière appropriée et de partager en toute sécurité les informations médicales vitales d’un patient par voie électronique, améliorant ainsi la rapidité, la qualité, la sécurité et le coût des soins aux patients. Bien que HIE se réfère généralement à l’acte d’échanger des informations entre deux ou plusieurs organisations ou prestataires de soins de santé, il peut également faire référence à une organisation chargée de faciliter l’échange. L’objectif de HIE est de promouvoir l’accès et la récupération appropriés et sécurisés des informations d’un patient afin d’améliorer le coût, la qualité, la sécurité et la rapidité des soins aux patients. La demande de HIE électronique parmi les professionnels de la santé augmente parallèlement aux efforts mondiaux visant à améliorer la qualité, la sécurité et l’efficacité de la prestation des soins de santé, ce qui devrait stimuler la croissance du marché de l’échange d’informations sur la santé.

Certains facteurs clés contribuant à la croissance du marché mondial de la pharmacie et de la santé La croissance

sans précédent des revenus de l’industrie mondiale de la pharmacie et de la santé est attribuée à des facteurs telles que la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës dans le monde, l’augmentation de la population gériatrique, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être et la demande croissante de services de santé plus avancés. Demande croissante de médicaments et de thérapies de pointe, disponibilité croissante des options de diagnostic et de traitement de nouvelle génération – en particulier dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine – augmentation des activités de R&D et des essais cliniques dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, augmentation des investissements publics et privés dans la recherche en santé projets et l’augmentation des dépenses de consommation en soins de santé sont parmi les autres facteurs importants contribuant à la croissance des revenus de l’industrie.

Principales conclusions du rapport

Dans le segment du modèle de mise en œuvre de l’échange d’informations sur la santé, le segment du modèle hybride devrait croître à un rythme rentable en raison des avantages liés, tels que l’amélioration de la prestation des soins aux patients et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des pratiques

Basé sur les applications , le segment d’interfaçage interne est le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC en croissance de 10,1 % sur le marché de l’échange d’informations sur la santé au cours de la période de prévision. L’interfaçage interne est supposé propulser la demande pour le marché de l’échange d’informations sur la santé

L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’échange d’informations sur la santé avec une part de marché de 44,4 % en raison de l’existence d’énormes entreprises, de politiques de règlement favorables et de la mise en œuvre croissante de HER

GE et Microsoft ont annoncé leur intention de créer une joint-venture qui permettra aux équipes de soins d’améliorer la qualité, la performance et l’expérience des patients. Le nouveau partenariat offrira quelque chose de vraiment différent : la première solution de l’industrie visant à permettre à la gestion de la santé de la population de modifier l’économie de la santé et du bien-être

Le Centre national de ressources en santé rurale a mis à disposition un ensemble de ressources HIE pratiques pour aider les prestataires à comprendre et à mettre en L’échange d’informations en

Asie-Pacifique devrait croître rapidement à un TCAC de plus de 10,6% au cours de la période de prévision sur le marché de l’échange d’informations sur la santé en raison de la hausse des niveaux de revenu disponible, de la sensibilisation accrue des professionnels de la santé aux systèmes d’échange d’informations sur les soins de santé

HIE permet aux patients engagement, offrant aux patients une copie électronique de leurs informations médicales qu’ils peuvent partager avec leurs fournisseurs de soins de santé. La recherche a également révélé que l’utilisation du HIE peut améliorer la communication patient-prestataire et la satisfaction des patients

Principaux acteurs du marché mondial de l’échange d’informations sur la santé :

La pandémie de coronavirus a eu un impact drastique sur l’industrie mondiale des soins de santé, avec une augmentation des cas de COVID-19 dans le monde, les taux croissants d’admission et de réadmission à l’hôpital et la demande croissante de services de télésanté et de télémédecine pour la surveillance à distance des patients. En outre, l’attention croissante portée au développement de diagnostics rapides COVID-19 tels que les kits de test RT-PCR, l’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins, des normes et protocoles réglementaires stricts pour la sécurité COVID-19 et l’augmentation des ventes d’équipements de sécurité COVID-19, tels que comme les masques N-95, les écrans faciaux, les kits EPI et les désinfectants pour les mains, ont stimulé la croissance mondiale des revenus de l’industrie pharmaceutique et de la santé au cours des dernières années.

Segmentation du marché de l’échange d’informations sur la santé :

perspectives des applications (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

Développement de portail Web

Interne Interfaçage

Workflow Management

Autres

Perspectives du modèle de mise en œuvre (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

centralisée

décentralisée

hybride

Type de solution

portail

plate-forme

centré

(chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

HIE privé HIE

public

Rapport sur le marché mondial de l’échange d’informations sur la santé Segmentation régionale

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial de l’échange d’informations sur la santé au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial de l’échange d’informations sur la santé?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial de l’échange d’informations sur la santé au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe s’assurera que le rapport est bien adapté pour répondre à vos exigences.

