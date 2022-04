Demande, taille, part, portée et prévisions du marché de la pathologie numérique jusqu’en 2028

Les facteurs contribuant au TCAC élevé sont la facilité de consultation, l’augmentation de la mise en œuvre de la pathologie numérique et la prévalence croissante du cancer. En outre, les avancées technologiques, les lancements de produits, les collaborations, les partenariats et les acquisitions devraient alimenter la croissance globale du marché du marché mondial de la pathologie numérique à travers le monde.

Sur la base de l’analyse actuelle, le marché mondial de la pathologie numérique était évalué à 540,9 millions USD en 2020 et devrait atteindre 1 432,4 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 12,2 %. La pathologie numérique est une innovation principalement dédiée à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, à la minimisation des dépenses de laboratoire, à l’amélioration de la productivité, à l’amélioration des décisions de traitement et des soins aux patients. L’interprétation des informations pathologiques générées à partir d’une lame de verre numérisée est connue sous le nom de pathologie numérique. La microscopie virtuelle fait partie de la pathologie numérique qui permet de s’entraîner à convertir des lames de verre en lames numériques pouvant être visualisées, gérées, partagées et analysées sur un écran d’ordinateur. La pathologie numérique est actuellement considérée comme l’un des domaines les plus prometteurs de la médecine diagnostique afin d’obtenir un diagnostic, un pronostic et une prédiction précis, réalisables et plus rapides du cancer et d’autres maladies importantes. Les moteurs du marché de la pathologie numérique sont les applications croissantes de la pathologie numérique, la facilité de consultation, la mise en œuvre croissante de la pathologie numérique pour améliorer l’efficacité des laboratoires, la prévalence croissante du cancer et l’augmentation des interventions des gouvernements et des initiatives des principaux acteurs de l’industrie.

Le rapport met l’accent sur les informations concernant les principaux acteurs avec un accent particulier sur leur profil d’entreprise, l’aperçu de l’activité, les avancées récentes, le catalogue de produits et l’activité stratégique des plans. Il fournit un aperçu complet des alliances stratégiques sur le marché conclues par les principaux acteurs tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits, les promotions de marques et les accords d’entreprise, entre autres.

Le marché de la pathologie numérique prend en compte les principales zones géographiques telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique pour offrir des informations clés sur la croissance du marché , taille du marché, part de marché, croissance des revenus, tendances actuelles et émergentes, rapport offre/demande, importation/exportation, demande et comportement des consommateurs et présence d’acteurs clés dans chaque région. Le rapport propose une analyse approfondie par pays pour mieux comprendre le marché et ses perspectives de croissance.

Segments couverts dans le rapport

Produit (Chiffre d’affaires en millions USD ; 2020-2028)

scanners

logiciels

communication systèmes

de gestion des lames systèmes

de stockage

Type (chiffre d’affaires en millions USD ; 2020-2028)

Pathologie humaine Pathologie

vétérinaire

Applications (Revenus en millions USD ; 2020-2028)

Téléconsultation

Diagnostic

Découverte et développement

Détection des cellules cancéreuses

Autres

Utilisation finale (Revenus en millions USD ; 2020-2028)

Laboratoires de pathologie

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Hôpitaux

Instituts universitaires et de recherche

Régions clés analysées dans lerapport inclut :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

En outre, il s’agit d’informations sur le segment individuel du marché de la pathologie numérique en fonction des types et de l’application. Le rapport offre également des informations sur les segments clés qui devraient enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision et sur les principales tendances influençant leur croissance. Il offre également des valeurs de TCAC et de part de marché pour chaque segment afin de fournir une compréhension claire de la demande et des tendances sur le marché mondial.

Principales conclusions du rapport

Il y avait environ 15,5 millions de survivants du cancer aux États-Unis. Le nombre de survivants du cancer devrait passer à 20,3 millions d’ici 2028. En raison de l’augmentation des chances de survie, les revenus du marché de la pathologie numérique devraient augmenter. Les

sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques devraient afficher une croissance stable au cours de la période de prévision. . Cette croissance est attribuée à l’utilisation accrue de la pathologie numérique dans le développement de médicaments, les essais cliniques en oncologie et la pathologie préclinique BPL. L’occurrence cumulée du cancer et la demande de meilleures options de traitement alimentent davantage le marché

Le segment de la téléconsultation dans les applications du marché de la pathologie numérique est estimé représenter la part la plus élevée de 45,8% sur le marché en raison de l’accessibilité aux patients dans les zones reculées avec une consultation pathologique spécialisée

Asie – Le segment régional du Pacifique du marché de la pathologie numérique devrait s’inscrire comme le segment à la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 13,4 % ; en raison du potentiel de marché qualitatif et quantitatif offert dans les pays en développement tels que la Chine et l’Inde

En raison de l’adoption croissante de la solution de pathologie numérique dans le monde, le segment des scanners devrait dominer le marché de la pathologie numérique avec un TCAC en croissance de 11,7%

En 2020, environ 1 735 350 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués aux États-Unis et on prévoit qu’environ 609 640 personnes mourront de la maladie. Ainsi, il est susceptible de faire prospérer le marché de la pathologie numérique en raison de la forte prévalence de la maladie cible

. Environ 38,4 % des hommes et des femmes sont susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer à un moment donné de leur vie. En 2017, on estimait qu’environ 15 270 enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans avaient reçu un diagnostic de cancer et 1 790 en sont décédés

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

