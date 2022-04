Demande, taille, part, portée et prévisions du marché de la marijuana légale jusqu’en 2028

Le nombre croissant de pays légalisant l’utilisation du cannabis et les changements croissants dans les politiques gouvernementales afin de soutenir l’utilisation du cannabis à des fins médicales sont des facteurs clés de la croissance du marché.

La taille du marché mondial de la marijuana légale devrait atteindre 98,57 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 22,4% sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Divers pays à travers le monde ont légalisé le cannabis, ceci couplé à des changements croissants dans les politiques gouvernementales pour soutenir l’utilisation du cannabis à des fins médicales sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant d’activités de recherche et développement et d’essais cliniques dans le domaine à l’échelle mondiale devrait contribuer à la croissance des revenus du marché à l’avenir.

L’usage de la marijuana à des fins récréatives est interdit dans divers pays du monde. À la suite d’initiatives de légalisation de longue date, plusieurs pays, dont l’Uruguay et le Canada, ainsi que divers États des États-Unis, avaient déjà légalisé la culture, la vente et l’utilisation de la marijuana à des fins médicinales et récréatives. L’augmentation de la légalisation du cannabis pourrait avoir divers effets sur la société et l’économie des pays où il est légal. La légalisation de la marijuana permet au gouvernement de contrôler la production et les ventes sur demande, garantissant que l’industrie du cannabis contribue au PIB du pays. Les consommateurs de marijuana envisagent désormais d’acheter du cannabis plus fréquemment après la légalisation qu’auparavant. Simultanément, de plus en plus de clients envisagent d’acheter plus fréquemment de la marijuana à des fins récréatives. De plus, les activités de R&D des entreprises de marijuana à des fins récréatives devraient augmenter à mesure que le nombre de pays qui ont légalisé la marijuana continue d’augmenter, renforçant ainsi la croissance de l’industrie de la marijuana légale. Cependant, le risque élevé de problèmes respiratoires et les effets liés à la cognition devraient limiter la croissance du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision.

Le rapport met l’accent sur les informations concernant les principaux acteurs avec un accent particulier sur leur profil d’entreprise, l’aperçu de l’activité, les avancées récentes, le catalogue de produits et l’activité stratégique des plans. Il fournit un aperçu complet des alliances stratégiques sur le marché conclues par les principaux acteurs tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits, les promotions de marques et les accords d’entreprise, entre autres.

Les principales sociétés opérant sur le marché et décrites dans le rapport sont :

CanniMed Therapeutics Inc., Canopy Growth Corporation, Cannabis Sativa, Inc., GW Pharmaceuticals Plc, Aphria Inc., Medical Marijuana, Inc., Lexaria Corporation, OrganiGram Holdings Inc., Tilray Inc. et Cronos Group Inc.

Le marché du marché de la marijuana légale prend en compte les principaux emplacements géographiques tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique pour offrir des informations clés sur le marché croissance, taille du marché, part de marché, croissance des revenus, tendances actuelles et émergentes, rapport offre/demande, importation/exportation, demande et comportement des consommateurs et présence d’acteurs clés dans chaque région. Le rapport propose une analyse approfondie par pays pour mieux comprendre le marché et ses perspectives de croissance.

Segments couverts dans le rapport

Product Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

fleurs de marijuana

Extraits Teintures Huile Autres



souches Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

À dominante CBD À dominante

THC

équilibrées CBD et THC

(Revenus , milliards USD ; 2018-2028)

Récréatif

Médical Troubles mentaux Douleur chronique Cancer Autres

Cosmétiques

Autres

Espèces Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Sativa

Indica

Hybride

Les régions clés analysées dans le rapport comprennent :

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



En outre, il s’agit d’informations sur chaque segment du marché du marché légal de la marijuana en fonction des types et de l’application. Le rapport offre également des informations sur les segments clés qui devraient enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision et sur les principales tendances influençant leur croissance. Il offre également des valeurs de TCAC et de part de marché pour chaque segment afin de fournir une compréhension claire de la demande et des tendances sur le marché mondial.

Quelques points saillants du rapport : Le

segment des fleurs de marijuana devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de la croissance de l’industrie des mauvaises herbes en raison de l’augmentation du nombre de fumeurs de tabac dans le monde, ce qui augmente la demande de fleurs de marijuana.

Le segment à dominante THC devrait enregistrer une forte croissance des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de souches de marijuana à dominante THC pour le traitement du glaucome, de la spasticité musculaire, du manque d’appétit, de l’insomnie, de la douleur chronique, de l’anxiété et des nausées.

Le segment médical devrait enregistrer une croissance considérable de ses revenus entre 2021 et 2028. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de marijuana pour soulager la douleur dans divers problèmes de santé tels que le cancer, les convulsions, le sida et d’autres maladies.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. Des réglementations gouvernementales éclairées, ainsi que la légalisation complète de la marijuana à des fins récréatives et médicales aux États-Unis, au Mexique et au Canada ont soutenu la croissance du marché dans cette région.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

