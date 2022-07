Demande, taille, part, portée et prévisions du marché de la chirurgie bariatrique jusqu’en 2028  

La taille du marché mondial de la chirurgie bariatrique devrait atteindre 4,81 milliards USD à un TCAC stable de 9,0 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation du nombre de patients nécessitant une intervention chirurgicale et la demande croissante d’interventions chirurgicales mini-invasives sont des facteurs clés qui alimentent la croissance des revenus du marché mondial de la chirurgie bariatrique. La prévalence croissante du diabète de type 2 et des maladies cardiaques stimule également la croissance des revenus du marché.

Le rapport sur le marché mondial de la chirurgie bariatrique, publié par Emergen Research, propose une évaluation à l’échelle de l’industrie du marché de la chirurgie bariatrique, qui inclut les facteurs les plus cruciaux contribuant à la croissance de l’industrie. Le dernier rapport de recherche comprend une analyse approfondie des indicateurs micro et macroéconomiques qui influencent le développement du marché mondial au cours de la période de prévision 2020-2028. Les tendances actuelles du marché de la chirurgie bariatrique, combinées à un large éventail d’opportunités de croissance, les principaux moteurs, contraintes, défis et autres aspects critiques ont été clairement détaillés dans le rapport sur le marché de la chirurgie bariatrique. En outre, le rapport prend en compte diverses dynamiques de marché, qui, à leur tour, génèrent une pléthore de perspectives de développement pour les principaux acteurs impliqués dans l’industrie de la chirurgie bariatrique.

Quelques points saillants du rapport

En février 2021, Carrum Health a élargi les options de chirurgie bariatrique dans le Midwest grâce à un partenariat avec le Bariatric Center de Kansas City (BCKC). Le centre a effectué plus de 17 000 interventions chirurgicales et le partenariat contribuera à améliorer la qualité de vie grâce à un meilleur accès à une chirurgie bariatrique de haute qualité.

Le segment des dispositifs d’assistance devrait enregistrer une augmentation constante de la croissance des revenus au cours de la période de prévision, car ces dispositifs sont largement utilisés dans les chirurgies mini-invasives qui nécessitent la fermeture immédiate de petites incisions.

La chirurgie de pontage gastrique aide à perdre du poids en modifiant la façon dont l’estomac et l’intestin grêle gèrent les aliments. Après la chirurgie, l’estomac sera plus petit et le patient se sentira rassasié avec moins de consommation de nourriture. Cette procédure est pratiquée sur des patients gravement obèses et qui n’ont pas pu atteindre la perte de poids souhaitée grâce à un régime alimentaire.

Le dernier rapport est l’étude la plus récente qui offre une couverture à 360° de l’industrie de la chirurgie bariatrique qui subit de plein fouet l’impact économique négatif de l’épidémie de COVID-19 depuis le début de cette année. La crise sanitaire mondiale a affecté presque tous les aspects de la verticale commerciale et a entraîné des perturbations massives de la demande et des chaînes d’approvisionnement du marché mondial de la chirurgie bariatrique. Les chercheurs font des prédictions pour le scénario de marché dans l’ère post-COVID. Le rapport évalue en outre la situation actuelle du marché et estime ses résultats futurs, en gardant à l’esprit l’impact de la pandémie sur le paysage économique mondial.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la chirurgie bariatrique sur la base du dispositif, de la chirurgie, de la procédure, de la fin -utilisation, et région :

Perspectives des dispositifs (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Dispositifs implantables Dispositifs de stimulation électrique Anneaux gastriques Systèmes de vidange gastrique Systèmes de ballon gastrique

assistance Dispositif fermeture Dispositif suture Trocarts Agrafeuses Autres



(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028

chirurgie

) -Perspectives de la

procédure de chirurgie invasive (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Chirurgie de la manche

réglable

gastrique Dérivation

biliopancréatique avec changement duodénal

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

hospitalière

Cliniques de chirurgie bariatrique

Centres de chirurgie ambulatoire

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché Chirurgie bariatrique, ainsi que l’estimation des valorisations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et de la structure de prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France Espagne BENELUX Irlande Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël Reste de la MEA



Terrain compétitif :

Le marché mondial de la chirurgie bariatrique est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Medtronic PLC, Allergan Inc., B. Braun Melsungen AG, Johnson and Johnson, Olympus, Apollo Endosurgery, Inc., Conmed Corporation, Intuitive Surgical, Inc., Mediflex Surgical Procedures et GI Dynamics Inc.

Faits saillants du rapport :

Le rapport procède à une évaluation comparative des principaux acteurs du marché participant au marché mondial de la chirurgie bariatrique.

Le rapport marque les développements notables qui ont récemment eu lieu dans l’industrie de la chirurgie bariatrique

Il détaille les initiatives stratégiques entreprises par les concurrents du marché pour l’expansion des affaires.

Il examine de près les indicateurs de croissance micro et macro-économiques, ainsi que les éléments essentiels de la chaîne de valeur du marché de la chirurgie bariatrique.

Le rapport note en outre les principales perspectives de croissance des acteurs des marchés émergents dans les principales régions du marché.

Questions clés abordées dans le rapport:

Quels sont les principaux acteurs qui dominent le marché mondial Chirurgie bariatrique?

Quels facteurs pourraient potentiellement entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quel marché régional offre les opportunités de croissance les plus attractives aux entreprises opérant sur ce marché ?

Comment la disponibilité des matières premières affecte-t-elle la demande de chirurgie bariatrique dans cette industrie verticale ?

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation du rapport, veuillez nous en informer. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

