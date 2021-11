Demande massive du marché des dispositifs de surveillance des patients à distance en Europe au cours de la période 2019-2027 | GE Healthcare, Medtronic, Welch Allyn, Laboratoires Abbott, Omron Healthcare

Le dispositifs de surveillance des patients à distance en Europe le marché est en croissance avec le secteur de la santé, mais le marché est susceptible de ralentir sa croissance en raison de la pénurie de professionnels qualifiés, suggère le rapport Market Insights affaires. Le marché des dispositifs de surveillance à distance des patients en Europe devrait passer de 204,55 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 432,58 millions de dollars US d’ici 2027, avec un TCAC de 9,0% sur la période de prévision.

Les maladies chroniques, y compris les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et l’obésité, sont les principales causes de décès dans le monde et représentent la plupart des dépenses de santé du pays. Selon une étude, d’ici 2035, environ 2,5 millions, soit 17 %, des personnes de plus de 65 ans souffriraient de quatre maladies chroniques ou plus. Des tendances similaires pour une forte présence de diabète sont répandues dans d’autres régions géographiques de l’Europe. Par exemple, selon la British Diabetic Association, d’ici 2025, plus de 5 millions de personnes seront atteintes de diabète au Royaume-Uni.

Les entreprises mentionnées dans le rapport sont-

Koninklijke Philips NV

GE Santé

Société scientifique de Boston

Omron Santé

Medtronic Plc.

Welch Allyn

Resideo Technologies (Honeywell Life Care)

Laboratoires Abbott

Biotronik SE & Co. KG

Société Masimo

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché européen des dispositifs de surveillance des patients à distance. En outre, le rapport procède à un examen complexe des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Europe Dispositifs de surveillance des patients à distance.

La recherche sur le marché Dispositifs de surveillance des patients à distance se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des dispositifs de surveillance des patients à distance en Europe en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des dispositifs de surveillance à distance des patients en Europe.

