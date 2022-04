Tendances émergentes du marché de l’échographie animale, demande, revenus et prévisions Recherche 2027

animal size2027 forecast period, according to the latest analysis from Emergen Research. Rising number of pets and rising demand for pet insurance are key factors that are expected to support the market revenue growth between 2021 and 2028. Additionally, the growing number of veterinarians in the developed and developing countries are expected to drive the market revenue growth in the future. . The increase in the number of veterinarians has also led to the increase in the number of new treatment facilities, which is expected to boost the demand for various animal treatment equipment including animal ultrasound devices. In addition, the income of veterinarians in developed countries has increased considerably in recent years, which increases their purchasing power, which is expected to boost the adoption of animal ultrasound devices in private clinics. Growing number of people adopting pets and growing demand for pet insurance are some of the key factors driving the market revenue growth

Get to drive market revenue growth in the future. The increase in the number of veterinarians has also led to the increase in the number of new treatment facilities, which is expected to boost the demand for various animal treatment equipment including animal ultrasound devices. In addition, the income of veterinarians in developed countries has increased significantly in recent years, which strengthens their purchasing power, which is expected to boost the adoption of animal ultrasound devices in private clinics.

Les principales entreprises du rapport de marché sont IDEXX Laboratories, Inc., Carestream Health, Inc., Fujifilm Holdings Corporation, Esaote SpA, GE Healthcare, Heska Corporation, Diagnostic Imaging Systems, Inc., Clarius Mobile Health Corp., Dramiñski SA et Hallmarq. Imagerie vétérinaire limitée.

Le nombre croissant d’individus adoptant des animaux de compagnie et la demande croissante d’assurance pour animaux de compagnie sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du marché. Les médecins des pays développés

en Amérique du Nord devraient enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement stable sur le marché mondial de l’échographie animale au cours de la période de prévision en raison de la présence de principaux fournisseurs de systèmes d’échographie animale tels que GE Healthcare, IDEXX Laboratories, Inc., Carestream Health, Inc. ., et Diagnostic Imaging Systems, Inc., entre autres, dans les pays de la région. En mai 2021, Carestream Health, Inc. a annoncé la sélection de Hewlett Packard Enterprise pour soutenir de nouvelles initiatives de soins de santé basées sur l’IA en tant que service. La technologie de nouvelle génération de Carestream utilise l’intelligence artificielle pour simplifier, transformer et améliorer le processus d’imagerie médicale.

Emergen Research a segmenté l’échographie animale mondiale sur la base du type d’animal, du type d’imagerie, du type de scanner, de la technologie, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Animal Type Outlook (Revenue , Millions USD ; 2018-2028)

Grands animaux

Petits animaux de compagnie

Type d’imagerie Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Imagerie Doppler Imagerie par

ultrasons 2D Imagerie par ultrasons

3D et 4D

Perspectives du type de scanner (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Scanners à ultrasons portables

Cart- Scanners à ultrasons basés sur les

perspectives de la technologie (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

contraste Imagerie

numérique

Microstream

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Cardiologie

Orthopédie

Obstétrique et gynécologie

Oncologie

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018 –2028)

Hôpitaux et cliniques vétérinaires

Centres universitaires et de recherche

Laboratoires

Installations au point de service (POC)

Autres

Régions clés couvertes par le rapport :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

