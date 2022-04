Demande future du marché des défibrillateurs, stratégies commerciales, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché des défibrillateurs pour 2030, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

La valeur marchande estimée des défibrillateurs en 2020 est de 10,08 milliards de dollars et on prévoit qu'elle augmentera à un TCAC de 3,0 %.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un vaste marché pour les défibrillateurs .

Marché des défibrillateurs par type (défibrillateurs cardiaques implantables (DCI) et défibrillateurs externes), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques et centres cardiaques, établissements de soins préhospitaliers, marchés d’accès public, établissements de soins à domicile et établissements de soins alternatifs), par géographie ( Amérique du Nord, Europe, APAC et RoW) Analyse des opportunités mondiales et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Les défibrillateurs sont les appareils utilisés pour contrôler la fréquence cardiaque en donnant une impulsion électrique ou un choc au cœur d’un patient. Il est utilisé pour prévenir des affections potentiellement mortelles telles que la fibrillation ventriculaire, l’arythmie cardiaque et la tachycardie ventriculaire sans pouls. Sa fonction principale est de délivrer un choc électrique au cœur, qui dépolarise ensuite les muscles cardiaques et ravive son impulsion électrique habituelle.

Les défibrillateurs gagnent maintenant en popularité sur le marché en raison de l’accent mis sur l’accès public. De plus, les défibrillateurs améliorés sont très demandés par la population gériatrique présentant un risque plus élevé de maladies ciblées, et un nombre croissant de maladies cardiaques à tous les âges est un autre facteur contribuant à la croissance de son marché. Cependant, le manque de connaissances sur l’arrêt cardiaque soudain, l’augmentation des prix imposés par les vendeurs et la défaillance du produit ont conduit à un blocage de sa croissance sur le marché.

Méthodologie de recherche:

Le marché des défibrillateurs a été analysé en utilisant la combinaison optimale de sources secondaires et de méthodologie interne, ainsi qu’un mélange irremplaçable d’informations primaires. L’évaluation en temps réel du marché fait partie intégrante de notre méthodologie de dimensionnement et de prévision du marché. Nos experts de l’industrie et notre panel de participants principaux ont aidé à compiler les aspects pertinents avec des estimations paramétriques réalistes pour une étude approfondie.

La part de participation des différentes catégories de participants primaires est donnée ci-dessous :

Le marché de ces dispositifs est divisé en deux catégories ; 1er, « Types » : il existe deux types de défibrillateurs, tels que : les

défibrillateurs cardiaques implantables (DAI)

Défibrillateurs externes

Les DCI ont partagé la plus grande partie du marché des défibrillateurs en 2019. Ceux-ci sont développés avec une technologie de pointe qui offre une plus longue durabilité. Un autre facteur qui contribue à leur part importante sur ce marché à travers le monde est leur croissance rapide du nombre de procédures d’implantation, l’adoption croissante des défibrillateurs de thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT-D) et du S-ICD.

La deuxième catégorie est «l’utilisateur final», ces appareils sont principalement utilisés dans les hôpitaux, les cliniques et les centres cardiaques qui couvraient également la plus grande partie du marché en 2019. De plus, ces appareils jouent un rôle important dans les établissements de soins préhospitaliers, l’accès public les marchés, les établissements de soins alternatifs ainsi que les établissements de soins à domicile.

La demande croissante d’implants cardiaques et la facilité de remboursement offerte par les marchés développés sont les principales raisons de leur forte croissance.

Certains des principaux concurrents dans le domaine des défibrillateurs sont Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Cardiac Science Corporation, Defibtech LLC, Koninklijke Philips NV, LivaNova PLC, Medtronic PLC, Nihon Kohden Corporation, Physio-Control Inc, ZOLL Medical Corporation, ST. Jude Medical, Zoll Medical Corporation, Biotronik, CU Medical Systems, Mediana, Metsis Medikal, Microport, Mindray Medical, Physio-Control, Progetti Medical Equipment Solutions et Schiller AG.

La dernière catégorie comprend les zones couvertes «géographiquement», qui sont ensuite classées en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans les autres parties du monde. La région Asie-Pacifique comprend un mélange de pays développés et en développement, dont la Chine, l’Inde, la Thaïlande, le Japon, l’Australie, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande. La région Asie-Pacifique offre des opportunités lucratives sur le marché des défibrillateurs, qui sont également considérés comme le marché à la croissance la plus rapide tout au long de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique est densément peuplée, l’Inde et la Chine étant les plus élevées de toutes. Sa croissance est alimentée par la demande croissante de défibrillateurs sophistiqués, une réforme radicale des soins de santé dans toutes les économies, une prévalence élevée d’insuffisances cardiaques,

La valeur marchande estimée des défibrillateurs en 2020 est de 10,08 milliards de dollars et on prévoit qu’elle augmentera à un TCAC de 3,0 %. Deux facteurs importants sont les moteurs de la croissance du marché des défibrillateurs :

Accent croissant sur la fourniture de

programmes de formation et de sensibilisation aux défibrillateurs accessibles au public sur les défibrillateurs

Le marché des défibrillateurs devrait croître à un TCAC de 3,0 %. Nous avons beaucoup d’opportunités dans les pays émergents et ce rapport aidera à comprendre la dynamique actuelle du marché, l’évolution des besoins et les innovations qui pourraient être nécessaires pour rendre l’expérience utilisateur enrichissante.

Ce rapport constituerait la base de toute recherche sur les défibrillateurs, les capacités des fournisseurs, l’analyse SWOT des capteurs et le cadre organisé d’analyse des données pour une innovation plus avancée. Cette partie du rapport serait l’épine dorsale d’une recherche exhaustive et un outil pour les innovations et technologies à venir. Cela donne une idée des principaux concurrents du marché, de leur parcours et de l’avantage concurrentiel que l’on devrait avoir pour battre les autres acteurs du marché. Le rapport contient des informations sur les innovations technologiques à venir et les solutions avancées pour les défibrillateurs.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché mondial des soins de santé 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse des moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional. Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années. Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ? Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché. Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués. Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché. Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.



