Demande future du marché américain de l’emballage en carton ondulé , stratégies commerciales, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et prévisions par 

Le récent rapport de recherche sur le marché mondial de l’emballage en carton ondulé aux États-Unis vise à fournir des données sur les travaux majeurs qui se sont déroulés dans l’industrie au cours des dernières années. Il donne une analyse complète de l’ensemble du marché en fonction de divers aspects de l’industrie qui sont importants pour la croissance de l’industrie. Il donne des informations sur les acteurs clés de l’industrie qui se feront une place importante sur le marché au cours des prochaines années. En outre, il donne des détails sur les principaux points tels que les moteurs du marché, les opportunités clés et la contribution majeure du marché sur la période de prévision.

Analyse et perspectives du marché : marché américain de l’emballage en carton ondulé

Le marché américain des emballages en carton ondulé devrait afficher une croissance considérable du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,3% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 71 802,49 millions USD d’ici 2027 contre 51 728,21 millions USD en 2019. L’interdiction des emballages en plastique à usage unique et le besoin accru de carton ondulé lors du transport de marchandises sont les facteurs de croissance du marché.

Téléchargez un exemple de rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=us-corrugated-board-packaging-market&dbmr

Principaux concurrents du marché couverts par le rapport : DS Smith, International Paper, Mondi, Cascades inc. AMERICAN BOX COMPANY, US Corrugated, Inc., Georgia-Pacific (filiale de Koch Industries Inc.), Menasha Corporation, Rengo Co., Ltd., Wisconsin Packaging (filiale de Green Bay Packaging), WestRock Company, Amcor plc, NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., Smurfit Kappa et Sealed Air.

Analyse au niveau du pays du marché mondial de l’emballage en carton ondulé aux États-Unis

N’hésitez pas à poser des questions avant d’acheter le rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-corrugated-board-packaging-market?dbmr

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial de l’emballage en carton ondulé aux États-Unis

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par Marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Les emballages en carton ondulé offrent divers avantages par rapport aux solutions d’emballage en plastique, tels qu’une faible nocivité pour l’environnement, une fabrication et un traitement faciles, etc. Le changement d’attitude des consommateurs à l’égard des emballages en carton ondulé augmente la croissance du marché car ils sont solides et faciles à manipuler.

L’expansion des activités de commerce électronique dans les pays en développement ainsi que la demande croissante de cartons pour le transport de liquides en bouteille contribuent à la croissance du marché. L’élimination progressive des plastiques à usage unique stimulera également le marché. La production de cartons ondulés pour l’industrie de la santé créera davantage de nouvelles opportunités qui auront un impact sur la croissance du marché des emballages en carton ondulé au cours de la période de prévision jusqu’en 2027. Par exemple, l’interdiction de l’utilisation du plastique à usage unique à New York, en Californie et dans quelques autres États devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Étendue et taille du marché de l’emballage en carton ondulé aux États-Unis

Le marché de l’emballage en carton ondulé est segmenté en fonction du type, du type de produit, du type de carton et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

En fonction du type, le marché est segmenté en simple paroi, double paroi, simple face, triple paroi et autres. La paroi simple domine le marché puisque l’utilisation d’emballages en carton ondulé à paroi simple a la principale application dans l’emballage de divers types d’aliments et de boissons. Par exemple, avec la croissance drastique d’environ 20 à 25 % des emballages pour aliments et boissons par rapport à l’année précédente, l’utilisation de panneaux à simple paroi devrait également augmenter dans les années à venir.

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en boîtes, cartons et autres. Les boîtes dominent le marché car elles peuvent transporter plus de marchandises de manière plus sûre que les cartons et autres articles en carton ondulé utilisés pour l’emballage des marchandises. Par exemple, aux États-Unis, l’emballage de différents produits dans des boîtes a augmenté de 16 % par rapport à l’année précédente, en particulier dans le secteur du commerce électronique.

Sur la base du type de panneau, le marché est segmenté en panneaux de fibres, panneaux blancs, panneaux solides, panneaux de particules et autres. La disponibilité facile des matières premières pour fabriquer des panneaux de fibres à moindre coût fait des panneaux de fibres le segment dominant. Par exemple, 70 % des personnes préfèrent utiliser des panneaux de fibres pour l’emballage de divers produits, par rapport à d’autres solutions d’emballage, en particulier aux États-Unis.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en aliments et boissons, commerce électronique, fret et transporteur, appareils électriques, soins personnels et soins à domicile, verrerie et céramique, soins de santé, produits chimiques, produits textiles, cosmétiques, éducation, construction et autres. La demande croissante de consommation d’aliments emballés dans les villes et villages urbains fait des aliments et des boissons le segment dominant. Par exemple, les marchés de l’alimentation et des boissons représentent le plus grand groupe de consommation d’emballages utilisant du carton ondulé. Les ventes nettes d’emballages d’aliments pour animaux de compagnie ont atteint 2 500 millions USD en 2018, aux États-Unis

Production de cartons ondulés pour l’industrie de la santé et sensibilisation croissante des consommateurs aux emballages respectueux de l’environnement

Le marché américain des emballages en carton ondulé vous fournit également une analyse détaillée du marché avec sa croissance dans l’industrie, donnant les ventes d’emballages en carton ondulé, l’impact des progrès technologiques en cours sur le marché et les changements dans les scénarios réglementaires par rapport au marché. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Demande de TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=us-corrugated-board-packaging-market&dbmr

Personnalisation disponible: marché mondial de l’emballage en carton ondulé aux États-Unis

Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché remis à neuf et de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Fact book) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

https://www.marketwatch.com/press-release/sweet-dark-chocolate-market-to-receive-overwhelming-growth-of-400-by-2027-analyzed-by-industry-trends-growth-strategies- taille-part-et-analyse-globale-régionale-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/kids-scooter-market-expected-to-growth-470-and-future-demand-business-strategies-industry-growth-regional-outlook-challenges-and- analyse-par-prevision-2029-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/collapsible-water-bottle-market-size-hitting-new-highs-explored-with-cagr-of-005-opportunities-revenue-industry-trends-and- prévisions-d’ici-2027-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/packaged-foods-testing-market- growing-at-900-cagr-covid-19-impact-analysis-emerging-technologies-industry-trends-business-insights- segments-de-taille-et-prévisions-au-14-07-2028 ?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/packaged-foods-testing-market- growing-at-900-cagr-covid-19-impact-analysis-emerging-technologies-industry-trends-business-insights- segments-de-taille-et-prévisions-au-14-07-2028 ?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/commercial-air-conditioner-market-size-hitting-new-highs-explored-with-cagr-of-930-opportunities-revenue-industry-trends-and- prévisions-d’ici-2028-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/interesterified-fats-market-size-share-growth-trends-analysis-report-competitive-landscape-and-market-is- growing-at-a-cagr- sur-640-par-2028-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/commercial-jar-blenders-market-global-industry-share-size-growth-demands-revenue-top-leaders-and-growth-rate-at-42-from-2021-to-2028-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/vegan-supplements-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-1778-billion-and-is-grow-at-a-cagr-of-105-by-2028-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/gumboots-market-growing-at-cagr-of-110-with-industry-size-share-growth-future-trends-and-forecast-by-2028-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/maternity-innerwear-market-to-grow-at-rate-of-450-through-2028-trends-and-business-opportunities-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/automatic-coffee-machines-market-growing-at-cagr-of-506-with-industry-size-share-growth-future-trends-and-forecast-by-2028-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/vital-wheat-gluten-market-to-exhibit-a-remarkable-400-cagr-industry-share-size-demand-trend-business-growth-and-forecast-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/small-kitchen-appliances-market-is-rising-exponentially-at-rate-of-39-during-the-forecast-period-analysis-and-trends-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/passion-fruit-market-set-for-healthy-growth-after-covid19-pandemic-top-players-industry-trends-and-forecast-to-2028-2022-07-14?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/middle-east-and-africa-non-stick-cookware-market-size-in-depth-manufacturers-analysis-industry-trends-share-estimation-global-growth-developments-strategies-future-investments-supply-demand-scenario-2022-07-14?mod=search_headlin

ehttps://www.marketwatch.com/press-release/kosher-food-market-size-share-industry-growth-global-trends-business-opportunities-upcoming-demand-status-revenue-and-forecasting-by-2028-2022-07-14?mod=search_headline

About Data Bridge Market Research:

An absolute way to forecast what future holds is to comprehend the trend today!

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Le pont de données est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Envoyez-nous un e-mail : – corporatesales@databridgemarketresearch.com