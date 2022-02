Demande étonnante du marché européen des systèmes de carburant pour turbines d’avions et futures conduites par les meilleurs acteurs Collins Aerospace, Eaton Corporation plc, Honeywell International Inc., Jihostroj a.s.

Le marché des systèmes de carburant pour turbines d’avions en Europe devrait passer de 645,60 millions de dollars américains en 2021 à 1 115,04 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,1 % de 2021 à 2028.

De plus, la croissance des voyages aériens et l’augmentation des budgets gouvernementaux pour les avions et hélicoptères militaires ont stimulé les services MRO, ce qui a considérablement augmenté le flux de revenus des acteurs du marché des systèmes de carburant pour turbines d’avion opérant en Europe. Avec plus de 20 000 vols par jour et environ 500 millions de passagers volant chaque année, l’Europe est reconnue comme l’espace aérien le plus fréquenté au monde. Les compagnies aériennes des pays européens, qu’il s’agisse de compagnies aériennes à service complet ou à bas prix, sont confrontées à une pression extrême pour les voyages en avion. Cela incite les compagnies à se procurer un grand nombre d’avions.

Obtenir un exemple de copie du rapport: https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00023585

Le segment du marché européen des systèmes de carburant pour turbines d’avions par fabricants comprend:

Collins Aerospace

Eaton Corporation plc

Honeywell International Inc.

Jihostroj a.s.

Mascott Equipment Co.

Parker-Hannifin Corporation

Safran

Silver Atena GmbH

Triumph Group, Inc. And many more.

Marché des systèmes de carburant pour turbines d’avions en Europe – Par type

Hydromechanical

Full Authority Digital Engine Control (FADEC)

Hydromechanical/Electronics

Marché des systèmes de carburant de turbine d’avion en Europe – Par type d’avion

Commercial Aircraft

Military Aircraft

General Aviation Aircraft

Optez pour une remise intéressante ici: https://www.businessmarketinsights.com/discount/TIPRE00023585

Le marché européen des systèmes de carburant pour turbines d’avions est segmenté en type et en type d’avion. Sur la base du type, le marché des systèmes de carburant de turbine d’avion est segmenté en hydromécanique, commande numérique de moteur à pleine autorité (FADEC) et hydromécanique/électronique. Le segment du contrôle numérique du moteur à pleine autorité (FADEC) détenait la plus grande part en 2020 en fonction du type. Sur la base du type d’avion, le marché européen des systèmes de carburant pour turbines d’avions est segmenté en avions commerciaux, avions militaires et avions d’aviation générale. Le segment des avions commerciaux détenait la plus grande part en 2020.

Raisons d’acheter le rapport

Comprendre le paysage du marché européen des systèmes de carburant pour turbines d’avion et identifier les segments de marché les plus susceptibles de garantir un rendement élevé

Gardez une longueur d’avance sur la course en comprenant le paysage concurrentiel en constante évolution du marché européen des systèmes de carburant pour turbines d’avions

Planifier efficacement les fusions et acquisitions et les accords de partenariat sur le marché européen des systèmes de carburant pour turbines d’avions en identifiant les segments de marché avec les ventes probables les plus prometteuses

Aide à prendre des décisions commerciales éclairées à partir d’une analyse perspicace et complète des performances du marché de divers segments du marché européen des systèmes de carburant pour turbines d’avions

Obtenez les prévisions de revenus du marché pour le marché par divers segments de 2021 à 2028 dans la région Europe.

Rapport d’achat à : https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00023585

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Business Market Insights

Phone: +442081254005

E-Mail ID: sales@businessmarketinsights.com

Web URL: https://www.businessmarketinsights.com/

LinkedIn URL: https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/