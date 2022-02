Demande et offre croissantes du marché des fruits du dragon aux États-Unis et au Canada de 2020 à 2027

Le marché américain et canadien du fruit du dragon est une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futures sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre (le cas échéant). Les analystes de recherche fournissent une description élaborée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données complètes qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

« Le marché américain et canadien des fruits du dragon devrait croître à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision. »

Les États-Unis et le Canada Dragon Fruit incluent un rapport d’étude de marché Principales entreprises : A Natural Farm, J & C Tropicals, Miami Fruit, Moonland Produce, Inc, Hoang Hau Dragon Fruit Farm Co., Ltd, Frieda’s, Melissa’s, Freshway Produce ont leurs propres profils d’entreprise , les phases de croissance et les opportunités de développement du marché. Ce rapport fournit les détails commerciaux les plus récents associés aux événements commerciaux, aux scénarios d’importation / exportation et à la part de marché.

Répartition du marché des fruits du dragon aux États-Unis et au Canada par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché américain et canadien des fruits du dragon en partant du principe que les types sont:

Fruit du dragon blanc

Fruit du dragon rouge

Fruit du dragon jaune

Sur la base de l’ application , le marché américain et canadien des fruits du dragon est segmenté en:

Canal de distribution

Supermarchés et Hypermarchés

Dépanneurs

En ligne

Les autres

Le fruit du dragon, également appelé pitaya, pitaya ou poire fraise, est un arbre fruitier appartenant à la famille des cactus. ses variétés appartiennent à Hylocereus spp. Trois variétés de fruits du dragon sont cultivées commercialement—H. undatus (chair blanche à peau rose-rouge), H.polyrhizus (chair rouge à peau rose-rouge) et Selenicereus Megalanthus (chair blanche à peau jaune). Le fruit du dragon est souvent classé dans les variétés exotiques de fruits et légumes. Le fruit se compose de fibres alimentaires naturelles ainsi que de vitamines et d’antioxydants puissants, et il a une faible teneur en calories.

Sections importantes de la table des matières :

Variables d’impact économique sur le marché des fruits du dragon aux États-Unis et au Canada :

Met en lumière les conséquences des fluctuations environnementales, politiques et économiques et explique les changements dans les exigences des clients et des consommateurs. Nous fournissons également un rapport détaillé des fruits du dragon aux États-Unis et au Canada sur les risques technologiques et les avancées sur le marché.

Prévisions basées sur la macro et la micro-économie :

Assurer les prix, les revenus et le volume des prévisions de fruits du dragon aux États-Unis et au Canada pour le marché. Il comprend également, en plus des prévisions de croissance, des revenus et du volume des importations pour la région, des prévisions de revenus pour l’application Dragon Fruit aux États-Unis et au Canada, ainsi que des prévisions de revenus par coût, revenus et type.

Analyse de la stratégie marketing :

Dans cette section, l’analyse des fruits du dragon aux États-Unis et au Canada vise le positionnement de niche et fournit des informations sur le public cible, les nouvelles stratégies et les stratégies de tarification. Nous fournissons une analyse complète de la station de commercialisation des fruits du dragon aux États-Unis et au Canada qui étudie le problème. Tendances de développement des canaux de commercialisation, marketing direct et marketing indirect.

L’intelligence d’entreprise:

Les entreprises américaines et canadiennes de fruits du dragon étudiées dans cette section sont également évaluées par activité clé, marge brute, prix, ventes, revenus, catégorie de produits, applications et spécifications, concurrents américains et canadiens de fruits du dragon et base de fabrication.

