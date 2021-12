Demande en plein essor du marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T en Europe entraînant une croissance exponentielle du TCAC d’ici 2029

Aperçu du marché européen du traitement par thérapie cellulaire CAR-T :

Les principales sources utilisées lors de l’élaboration du rapport sur le marché des traitements de thérapie cellulaire CAR-T comprennent les experts de l’industrie de la santé comprenant la société de gestion, les organisations de traitement, les fournisseurs de services analytiques de la chaîne de valeur de l’industrie. Il révèle la nature de la demande pour le produit de l’entreprise pour savoir si la demande pour le produit est constante ou saisonnière. Toutes les sources primaires ont été interrogées pour collecter les données et valider les informations qualitatives et quantitatives et conclure les perspectives d’avenir. Le rapport de classe mondiale sur le traitement par thérapie cellulaire CAR-T aide à savoir comment les brevets, les accords de licence et d’autres restrictions légales affectent la fabrication et la vente des produits de l’entreprise.

La recherche secondaire comprend des données clés sur la chaîne de valeur de l’industrie, le pool complet des principaux acteurs et les domaines d’application. Le plus excellent rapport sur le traitement de thérapie cellulaire CAR-T confirme la réputation de l’entreprise et de ses produits. Il a également aidé à la segmentation du marché en fonction des tendances les plus récentes et à venir de l’industrie au niveau le plus bas, des marchés topographiques et des avancées clés du marché et des perspectives alignées sur la technologie. L’étude de marché de ce rapport aide à minimiser les risques d’incertitudes et à prendre des décisions judicieuses. Le rapport d’étude de marché sur le traitement de thérapie cellulaire CAR-T est un document essentiel dans la planification des objectifs ou des buts commerciaux.

Le marché européen du traitement par thérapie cellulaire CAR-T croît avec un TCAC de 29,4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 10 594,65 millions de dollars d’ici 2029.

Selon une étude de marché, la thérapie cellulaire CAR-T ou les lymphocytes T récepteurs d’antigènes chimériques sont des lymphocytes T qui sont génétiquement modifiés afin de produire un récepteur de lymphocytes T artificiel qui peut être utilisé comme immunothérapie pour le traitement de divers cancers. Les récepteurs antigéniques chimériques sont les protéines réceptrices qui ont été conçues en laboratoire pour fournir aux cellules T la nouvelle capacité de cibler une protéine spécifique.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché européen du traitement par thérapie cellulaire CAR-T sont la prise de conscience des immunothérapies qui a conduit les gens à découvrir plusieurs types de thérapies CAR-T et leur efficacité.

Le marché européen du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en fonction du produit, de la structure, des antigènes ciblés, de la marque, de l’application thérapeutique, de l’utilisateur final et de la région.

Sur la base du produit, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en cellules CAR-T autologues et en cellules CAR-T allogéniques.

Sur la base de la structure, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en cellules CAR-T de première génération, cellules CAR-T de deuxième génération, cellules CAR-T de troisième génération et cellules CAR-T de quatrième génération.

Sur la base des antigènes ciblés, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en antigènes sur les tumeurs solides, antigènes sur les hémopathies malignes et autres.

Sur la base de la marque, le marché des traitements de thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en yescarta, kymriah, tecartus et autres.

Sur la base de l’application thérapeutique, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en hémopathies malignes, cancer du pancréas, cancer du sein, cancer du poumon, cancer gastrique, myélome multiple, leucémie lymphoïde chronique, lymphome à cellules du manteau, lymphome folliculaire, grand B diffus lymphome cellulaire, leucémie lymphoblastique aiguë et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

En termes d’analyse géographique, le segment des cellules CAR-T autologues en Allemagne domine le marché européen du traitement par thérapie cellulaire CAR-T en raison de la prévalence du cancer.

Objectifs du marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T en Europe :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T

2 Analyser et prévoir la taille du marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T

Les principaux fabricants clés sont : Autolus, Amgen Inc., bluebird bio, Inc., Adaptimmune Therapeutics plc., Bristol-Myers Squibb Company, Johnson & Johnson Services, Inc, AbbVie Inc., Novartis AG, Kite Pharma (une filiale de Gilead Sciences, Inc.), Cellectis, TC BIOPHARM, Celyad Oncology. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment de région : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) du traitement par thérapie cellulaire CAR-T dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévision), couvrant : Nord Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché européen du traitement par thérapie cellulaire CAR-T : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Europe 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse du marché des traitements de thérapie cellulaire CAR-T en Europe par régions

5 Analyse du marché des traitements de thérapie cellulaire CAR-T en Europe par type

6 Analyse du marché des traitements de thérapie cellulaire CAR-T en Europe par applications

7 Analyse du marché des traitements de thérapie cellulaire CAR-T en Europe par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché du traitement de thérapie cellulaire CAR-T en Europe

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T en Europe 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

