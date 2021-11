Demande en plein essor du marché des compteurs d’immunoessais-gamma MEA conduisant à une croissance exponentielle du TCAC d’ici 2028 | Hidex Oy, Berthold Tech

Aperçu du marché Moyen-Orient et Afrique Compteurs d’immunoessais-gamma :

Le marché des compteurs d’immunoessais-gamma au Moyen-Orient et en Afrique croît avec un TCAC de 3,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2,51 millions de dollars d’ici 2028.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché des compteurs d’immunoessais-gamma au Moyen-Orient et en Afrique sont la prévalence croissante des maladies chroniques, la croissance rapide de l’adoption de la médecine nucléaire, l’augmentation des dépenses de recherche et développement, l’augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation croissante des patients aux maladies chroniques. traitement de la maladie.

Selon l’étude de marché, l’immunoessai est un test biochimique qui mesure la présence ou la concentration d’une macromolécule ou d’une petite molécule dans une solution grâce à l’utilisation d’un anticorps ou d’un antigène. Le test biochimique est réalisé à l’aide d’un appareil appelé « Compteur Gamma ». Un compteur gamma est un instrument permettant de mesurer le rayonnement gamma émis par un radionucléide.

Portée du marché et taille du marché des compteurs de dosage immunologique-gamma MEA :

Le marché des compteurs gamma d’immunoessais est segmenté en fonction du type de produit, du puits, de l’application, de l’état de la maladie, du mode d’achat et de l’utilisateur final.

En fonction du type de produit, le marché MEA Immunoassay-Gamma Counters est segmenté en automatisé, manuel/semi-automatisé.

Basé sur le puits, le marché des compteurs gamma-immunoessais MEA est segmenté en puits multiples et puits uniques.

En fonction de l’application, le marché MEA Immunoassay-Gamma Counters est segmenté en dosages immunologiques radio, dosages en médecine nucléaire, autres.

En fonction de l’état pathologique, le marché MEA Immunoassay-Gamma Counters est segmenté en biomarqueurs du cancer, maladies infectieuses, surveillance thérapeutique des médicaments, hormones endocriniennes, allergie, dépistage néonatal, marqueurs cardiaques, maladie auto-immune, etc.

Sur la base du mode d’achat, le marché MEA Immunoassay-Gamma Counters est segmenté en achat pur et simple, achat de location.

Basé sur l’utilisateur final, le marché MEA Immunoassay-Gamma Counters est segmenté en laboratoires, hôpitaux, instituts de recherche et universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, banques de sang, autres.

En termes d’analyse régionale, les pays couverts dans le rapport sur le marché de la thérapie bactériophage sont l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, Israël, le Koweït, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. L’Arabie saoudite devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison d’une orientation client plus forte envers les utilisateurs internes et d’une communication directe avec les fournisseurs.

Principaux acteurs clés :

1 Hidex Oy

2 Perkin Elmer Inc

3 Berthold Technologies GmbH & Co. KG

4 ENERSYS Co. Ltd

5 Shinjin Medics Inc

6 LabLogic Systems Ltd et plus…………….

Marché des compteurs d’immunoessai-gamma au Moyen-Orient et en Afrique : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2028

2 Tendances de croissance au Moyen-Orient et en Afrique 2021-2028

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse du marché des compteurs d’immunoessai-gamma au Moyen-Orient et en Afrique par régions

5 Analyse du marché des compteurs d’immunoessai-gamma au Moyen-Orient et en Afrique par type

6 Analyse du marché des compteurs d’immunoessai-gamma au Moyen-Orient et en Afrique par applications

7 Analyse du marché des compteurs d’immunoessai-gamma au Moyen-Orient et en Afrique par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché des compteurs d’immunoessai-gamma au Moyen-Orient et en Afrique

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché des compteurs gamma-immunoessais au Moyen-Orient et en Afrique 2021-2028

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

