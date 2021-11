Demande en plein essor du marché des champs pétrolifères numériques et revenus massifs 2028

Digital Oilfield est l’utilisation de la technologie pour gérer et augmenter la production, améliorer la sécurité du personnel, permettre la réduction des coûts et améliorer l’efficacité dans le domaine pétrolier et gazier. L’objectif principal du champ pétrolifère numérique est d’abolir le temps inefficace, de tirer pleinement parti de la récupération des champs pétrolifères et de l’organisation de flux de travail cohérents et de la maximisation des bénéfices grâce à la conception.

Les activités d’exploration et de production émergentes et la demande croissante de réduction des coûts sont un moteur de croissance majeur pour le marché mondial des champs pétrolifères numériques. Cependant, la faible adoption de la technologie numérique et la volatilité des prix du pétrole sont les facteurs restrictifs de la croissance du marché mondial des champs pétrolifères numériques.

Principaux acteurs clés : – ELYNX TECHNOLOGIES, LLC., 3GIG, Micotan Software Company Ltd., NEOFIRMA, Neuralog, Inc., Paradigm Ltd., P2 Energy Solutions, SEE Forge, créateurs de FAT FINGER Inc., PetroCloud, LLC et WellEz Information Management , LLC entre autres.

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

Dimensionnement numérique du marché des champs pétrolifères

Prévisions du marché des champs pétrolifères numériques

Analyse de l’industrie du marché des champs pétrolifères numériques

Le rapport est conçu pour aider les clients à améliorer leur position sur le marché. Les tendances récentes et à venir du marché des champs pétrolifères numériques sont incluses dans ce rapport pour aider les entreprises à élaborer des stratégies pour tirer parti des opportunités de croissance. Le rapport comprend un paysage détaillé des fournisseurs et du marché ainsi qu’une analyse des fournisseurs clés. Un aperçu de l’entreprise, un aperçu financier, les dernières tendances et une analyse SWOT sont inclus dans le rapport.

Le rapport sur le marché Digital Oilfield est segmenté en fonction du produit, du type, de l’application et de la région. Les régions étudiées comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Est, l’Europe de l’Ouest et l’Asie-Pacifique. L’étude a été menée à l’aide d’une combinaison de recherches primaires et secondaires, qui ont ensuite été vérifiées par des experts de l’industrie.

Rapport sur le marché des champs pétrolifères numériques par type de segmentation :

Optimisation de la production, optimisation du forage et optimisation des réservoirs

Rapport sur le marché des champs pétrolifères numériques par application de segmentation :

Systèmes de contrôle distribués, systèmes de réseau sans fil, système de sécurité et gestion collaborative des produits

La recherche primaire comprend des entretiens avec divers acteurs de l’industrie et la recherche secondaire implique la collecte de données à partir des sites Web des entreprises, des sites Web du gouvernement, des sources de données payantes et des rapports annuels des entreprises. Une approche descendante est utilisée pour déterminer les chiffres des segments et ces chiffres sont contrebalancés par une approche ascendante.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des tests d’allergènes alimentaires du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Test des allergènes alimentaires dans ces régions.

Points clés traités dans le rapport sur le marché des champs pétrolifères numériques :

– Aperçu des champs pétrolifères numériques, définition et classification Perspectives du marché, facteurs moteurs et demandes

– Concurrence sur le marché des champs pétrolifères numériques par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVTIPTE100001360-19 sur le marché des champs pétrolifères numériques

– Part, taille, revenus (valeur) des champs pétrolifères numériques par région (2021-2028)

– Analyse du marché des champs pétrolifères numériques par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Approvisionnement, consommation, exportation, importation des champs pétrolifères numériques par pays

– Stratégie par les principaux fabricants/acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

