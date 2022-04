Demande élevée du marché du système de gestion des entrepôts, scénario d’entreprise, taille, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2030

Le rapport de recherche sur le marché mondial des systèmes de gestion des entrepôts offre une vue panoramique du marché des systèmes de gestion des entrepôts, du cadre réglementaire et des facteurs macro et microéconomiques qui influencent la croissance de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations authentiques sur la taille, la part, le portefeuille de produits, les estimations de revenus et le taux de croissance du marché du système de gestion des entrepôts. Le rapport a été formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies ainsi qu’à des données vérifiées et fiables obtenues auprès d’experts et de professionnels de l’industrie.

La du marché mondial des systèmes de gestion d’entrepôt a atteint 3,06 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 15,5 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de systèmes de gestion d’entrepôt basés sur le cloud en raison de la croissance de l’industrie du commerce électronique stimule la croissance des revenus du marché.

Le système de gestion d’entrepôt (WMS) est un logiciel qui permet aux entreprises de gérer efficacement leurs opérations d’entrepôt grâce à un ensemble de processus prédéfinis. L’ensemble du fonctionnement du système de gestion d’entrepôt comprend tout, de la gestion des stocks à l’audit, en passant par le ramassage des marchandises et des matériaux. Les entreprises mettent actuellement en œuvre de manière intensive des systèmes de gestion d’entrepôt dans leurs processus de travail afin d’obtenir une visibilité maximale sur leur inventaire en temps réel, ce qui leur permet de prendre des décisions mieux informées et, ainsi, d’améliorer l’efficacité globale des opérations commerciales.

La demande croissante de services gérés stimule la croissance des systèmes de gestion d’entrepôt. Les services gérés sont des responsabilités et des tâches qui sont gérées par un tiers, et ils aident les entreprises à réduire considérablement les coûts opérationnels et à améliorer la qualité du service produit.

Le rapport étudie également les principales entreprises du marché Système de gestion d’entrepôt ainsi que l’analyse de leurs stratégies commerciales, leurs activités de fusions et acquisitions, leurs plans d’investissement, leur portefeuille de produits, leur situation financière, leur bénéfice brut. la marge et les capacités de production et de fabrication. Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Manhattan Associates, Blue Yonder Group, Inc., Körber AG, Oracle, SAP, IBM, Infor, PSI Logistics, PTC et Tecsys Inc.

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni , Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite , Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes de gestion d’entrepôt sur la base du déploiement, de la fonction, de l’application et de la région :

Perspectives de déploiement (Revenu, milliards USD ; 2019-2030)

sur

cloud

FonctionPerspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

du système de gestion de la main

Analyse et optimisation

gestion de facturation et de triage

Intégration et maintenance des systèmes de

Services de conseil

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Transport et logistique

détail

Santé

Fabrication

Agroalimentaire

Autres

Principaux points saillants du rapport

Sur la base du déploiement, le segment du cloud a représenté la plus grande part de revenus en 2021. Les utilisateurs peuvent se connecter et améliorer chaque aspect de l’offre chaîne, y compris la gestion des stocks, l’optimisation des performances de la main-d’œuvre et le contrôle des flux de matériaux, avec un système de gestion d’entrepôt basé sur le cloud.

La demande croissante de solutions de gestion basées sur le cloud peut être attribuée à leur grande évolutivité, leur fiabilité accrue et leurs performances sécurisées. De plus, cette solution de gestion est largement testée pour toute taille opérationnelle et tout niveau de complexité.

Sur la base de la fonction, le segment de l’intégration et de la maintenance des systèmes représentait la deuxième plus grande part de revenus en 2021. L’intégration des systèmes de gestion d’entrepôt avec d’autres progiciels efficaces donne aux entreprises la possibilité de mieux surveiller et optimiser leurs opérations.

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Système de gestion d’entrepôt?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie Système de gestion d’entrepôt ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché Système de gestion d’entrepôt?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché du système de gestion d’entrepôt d’ici 2028?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

avec la technologie. Nous développons une société d'études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

