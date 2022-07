Demande élevée du marché des ultrasons pour animaux, tendances récentes, croissance future, scénario commercial, produit, technologie, part et prévisions 2028

La taille du marché mondial des ultrasons pour animaux a atteint 286,2 millions USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et la demande croissante d’assurance pour animaux de compagnie sont des facteurs clés qui devraient soutenir la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2028.

En outre, le nombre croissant de médecins vétérinaires dans les pays développés et en développement devrait stimuler la croissance des revenus du marché à l’avenir. . L’augmentation du nombre de vétérinaires a également entraîné l’augmentation du nombre de nouvelles installations de traitement, ce qui devrait stimuler la demande de divers équipements de traitement pour animaux, y compris les appareils à ultrasons pour animaux. De plus, les revenus des vétérinaires des pays développés ont considérablement augmenté ces dernières années, ce qui renforce leur pouvoir d’achat, ce qui devrait stimuler l’adoption des appareils à ultrasons pour animaux dans les cliniques privées.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des ultrasons pour animaux ajouté par Emergen Research à son référentiel en expansion est un document complet contenant des données pertinentes sur le marché des ultrasons pour animaux et ses éléments clés. Le rapport est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies et est organisé dans le but d’offrir aux lecteurs et aux entreprises un avantage concurrentiel sur les autres acteurs de l’industrie. Le rapport met en lumière les moindres détails de l’industrie des échographies animales concernant les facteurs de croissance, les opportunités et les perspectives commerciales lucratives, les régions affichant une croissance prometteuse et les estimations prévisionnelles jusqu’en 2027.

Les principaux acteurs incluent IDEXX Laboratories, Inc., Carestream Health, Inc., Fujifilm Holdings Corporation, Esaote SpA, GE Healthcare, Heska Corporation, Diagnostic Imaging Systems, Inc., Clarius Mobile Health Corp., Dramiñski SA et Hallmarq Veterinary Imaging Limited.

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine) , Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Emergen Research a segmenté l’échographie animale mondiale sur le base du type d’animal, du type d’imagerie, du type de scanner, de la technologie, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type d’animal (revenus, millions USD ; 2018-2028)

grands animaux

petits animaux de compagnie

(revenus, millions USD ; 2018 –2028)

Imagerie Doppler Imagerie par

ultrasons 2D Imagerie par ultrasons

3D et 4D

Type de scanner Perspectives (chiffre d’affaires, millions de dollars ; 2018-2028)

ultrasons portables Scanners

à ultrasons sur chariot

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, millions de dollars ; 2018-2028)

contraste Imagerie

numérique

Microstream

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Cardiologie

Orthopédie

Obstétrique et gynécologie

Oncologie

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Hôpitaux et cliniques vétérinaires

Centres universitaires et de recherche

Laboratoires

Installations au point de service (POC)

Autres

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille attendue du marché de 2021 à 2028

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le Marché de l’échographie animale

Le rapport analyse en outre l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments qui devraient dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

