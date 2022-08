Demande élevée du marché des oxymètres de pouls, scénario d’entreprise, taille, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, tendances et prévisions 2027

Le marché mondial des oxymètres de pouls devrait atteindre 3 534,4 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La prise de conscience croissante de la gravité et de l’incidence croissante des affections néonatales, ainsi que la sensibilisation à la surveillance des patients parmi les personnes, devraient stimuler les ventes d’oxymètres de pouls au cours de la période de prévision. La fréquence croissante de l’hypertension, de l’asthme, de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), du diabète, de l’apnée du sommeil et de l’arythmie cardiaque, entre autres maladies, contribue aux perspectives de croissance du marché des oxymètres de pouls.

Les tests liés à l’oxymétrie de pouls sont indolores, non invasifs et permettent une détection rapide des niveaux de saturation en oxygène dans le corps. Ces fonctionnalités avantageuses devraient stimuler la demande du secteur en oxymètres au cours de la période de prévision. En outre, l’épidémie de nouveau coronavirus a conduit à une surveillance fréquente des conditions respiratoires chez les patients infectés. L’intégration de l’intelligence artificielle dans les oxymètres de pouls devrait augmenter la demande de dispositifs médicaux cibles.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des oxymètres de pouls en fonction du produit, du type de capteur, des utilisations finales et de la région :

Product Outlook (Revenus in Million USD ; 2017-2027) Appareils

à main du bout des

doigts

table Portés

au poignet

Autre

type de capteur Perspectives (chiffre d’affaires en millions d’USD ; 2017-2027)

réutilisables

jetables

(chiffre d’affaires en millions d’USD ; 2017-2027)

Hôpitaux

Centres de soins de santé et de diagnostic

Soins à domicile

Les principales entreprises du marché étudiées et profilées pour cette recherche comprennent

GE Healthcare,

Philips Healthcare,

Medtronic,

CAS Medical Systems,

Masimo,

Nonin Medical,

Smiths Medical,

Welch Allyn,

Spacelabs Healthcare et

Meditech Equipment

De plus, le rapport couvre l’analyse des principaux acteurs de l’industrie avec un accent particulier sur leur position mondiale, leur situation financière et leurs développements récents. L’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT ont été couvertes par le rapport pour fournir des données pertinentes sur le paysage concurrentiel.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

de pouls :

analyse complète de l’évolution du paysage concurrentiel

oxymètreentreprises ainsi que des méthodologies de planification stratégique détaillées

Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial des oxymètres de pouls

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs, contraintes, tendances et opportunités du marché

Complet Analyse régionale du marché mondial des oxymètres de pouls

Profilage approfondi des principales parties prenantes de la sphère commerciale

Analyse détaillée des facteurs influençant la croissance du marché mondial des oxymètres de pouls eter Market

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

